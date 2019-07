Grüne begannen mit Unterschriftensammeln in Wien-Neubau

Wien - Im "grünen Amtshaus" im Wiener Innenstadtbezirk Neubau haben die Grünen Dienstagvormittag das Sammeln von Unterstützungserklärungen für ihre Kandidatur für die Nationalratswahl begonnen. Neben Spitzenkandidat Werner Kogler waren auch der grüne Bezirksvorsteher Markus Reiter, Vizebürgermeisterin Birgit Hebein und mehrere Kandidaten für die NR-Wahl erschienen. Kogler berichtete von "viel Zuspruch", den er gerade überall im Land erfahre und zeigte sich zuversichtlich, dass die Grünen den Wiedereinzug in das Parlament schaffen werden.

Parteispenden-Regelungen in Kraft, Rufe nach Verschärfung

Wien - Seit Dienstag gelten die neuen Parteispenden-Regeln. Beträge über 2.500 Euro müssen nun "unverzüglich" veröffentlicht werden (statt bisher über 51.000). Der Rechnungshof startete die Offenlegung auf seiner Homepage. Die politische Debatte ging unterdessen weiter: Die SPÖ forderte einen "Weisenrat", JETZT weitere Verschärfungen. NEOS legte die Finanzen offen und forderte von allen Transparenz ein.

Iran informiert EU über Teilausstieg aus Atomdeal

Teheran - Der Iran hat die EU über seine Entscheidung für eine höhere Urananreicherung informiert. Medienangaben zufolge teilte Außenminister Mohamed Dschawad Sarif in einem Schreiben an die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini mit, dass der Iran sich nicht mehr an die im Wiener Atomabkommen festgelegte Obergrenze von 3,67 Prozent halten werde. In dem Schreiben habe Sarif erneut betont, dass der Iran die Verpflichtungen aus dem Vertrag wieder erfüllen werde, sobald auch die anderen Vertragsparteien ihren Verpflichtungen nachkämen. Sollte dies nicht binnen 60 Tagen geschehen, werde der Iran Anfang September die dritte Phase des Teilausstiegs beginnen.

Labour-Chef Corbyn unterstützt zweites Referendum

London - Labour-Chef Jeremy Corbyn unterstützt ein zweites Referendum über den Brexit. In "Daily Mail" erklärte Corbyn, ein solches Referendum sollte es für die Möglichkeit eines "No deal" geben oder "für jeden Tory-Plan, die EU zu verlassen". Labour würde dann für einen Verbleib in der Europäischen Union werben.

Anklage nach Eisenstangen-Attacke in Wien

Wien - Der 41-Jährige, der Ende Dezember in Wien zwei Frauen mit einer Eisenstange bzw. einem Mauerhammer attackiert und diesen schwerste Kopfverletzungen zugefügt haben soll, wird sich wegen zweifachen Mordversuchs vor Geschworenen verantworten müssen. Die Staatsanwaltschaft hat eine entsprechende Anklage beim Landesgericht für Strafsachen eingebracht, gab Gerichtssprecherin Christina Salzborn bekannt. Die Anklage ist nicht rechtskräftig. Die Rechtsvertreter des Mannes haben zwei Wochen Zeit, diese zu beeinspruchen.

"Operation Viribus": Wien Drehscheibe für Doping-Netzwerk

Wien/Korneuburg - Wien ist eine bedeutende Drehscheibe für das Doping-Netzwerk gewesen, das im Zuge der "Operation Viribus" aufgedeckt wurde. Unter Einbindung des Bundeskriminalamtes (BK) konnte bei den Länder übergreifenden Ermittlungen nachgewiesen werden, dass 22 Tonnen an Doping-Präparaten und illegalen Arzneimitteln nach Wien geschickt und von dort quer durch Europa verteilt wurden. Im Zuge der von Europol geleiteten Ermittlungen wurden laut BK im Juli 2018 am Flughafen Wien-Schwechat Pakete mit verbotenen Doping-Substanzen abgefangen. Im Zuge weiterer Erhebungen konnten 22 weitere Lieferungen nachgewiesen werden. Der Gesamtwert der verschickten 21 Tonnen machte 23 Millionen Euro aus.

Im Auto zurückgelassenes Kind starb in Kroatien

Rijeka - In Kroatien ist ein vierjähriges Mädchen gestorben, weil sein Vater es im abgeschlossenen Auto zurückgelassen hatte, während er zum Friseur ging. Das Kind erlag im Kinderspital von Rijeka den schweren Organschädigungen, die es durch Hitzeschock und Dehydrierung erlitten hatte, berichtete das lokale Nachrichtenportal istrain.hr am Dienstag unter Berufung auf Krankenhausärzte.

Wiener Börse tendiert am Nachmittag deutlich tiefer

Wien - Der heimische Aktienmarkt hat am Dienstag im Nachmittagshandel deutlich schwächer tendiert. Der ATX fiel um 1,5 Prozent auf 2.977,40 Punkte. Marktbewegende Konjunkturdaten blieben aus und Unternehmensnachrichten waren Mangelware. Trotz eines Produktionsrekords im zweiten Quartal fielen die Aktien der OMV um 2,2 Prozent. Für die Papiere des Stahlkonzerns voestalpine ging es sogar um 4,5 Prozent abwärts.

(Schluss) apo/rai