Patient stach Arzt im Wiener SMZ Süd in den Bauch

Wien - Ein Patient hat am Mittwochvormittag im Wartebereich der Herzambulanz des Wiener SMZ Süd einen 64-jährigen Oberarzt mit einem Messer in den Bauch gestochen. Laut Polizei wurde der Arzt notoperiert und die Lebensgefahr gebannt. Der 33-jährige Tatverdächtige wurde nach der Bluttat noch am Tatort festgenommen. Sein Motiv ist noch unklar. Der Arzt hatte den Tatverdächtigen in der Vergangenheit behandelt. Am Mittwoch hatte der Mann allerdings keinen Termin auf der Herzambulanz.

Sondersitzung der IAEA zum Konflikt um iranisches Atomprogramm

Wien - Der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA/IAEO) berät in Wien über die höchst ungewisse Zukunft des Atomabkommens mit dem Iran. Die Diplomaten aus 35 Ländern kamen am Mittwochnachmittag zu einer Sondersitzung zusammen. IAEA-Chef Yukiya Amano wird das Leitungsgremium über die jüngsten Erkenntnisse der UNO-Behörde bei der Kontrolle des iranischen Atomprogramms unterrichten. Teheran hatte zuletzt höhere Uranvorräte als erlaubt. Auch die zulässige Obergrenze bei der Anreicherung des Urans war jüngst überschritten worden. Damit droht mehr denn je das Scheitern der Vereinbarung von 2015, die den Iran am Bau einer Atombombe hindern sollte.

Justiz überprüft nach "Ibiza-Video" vorerst 13 Vereine

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft überprüft vorerst mögliche Geldflüsse an 13 parteinahe Vereine. Dazu zählen neben sieben FPÖ-nahen auch Unterstützervereine für ÖVP-Politiker sowie ein Verein im Umfeld des von der Wiener SPÖ veranstalteten Donauinselfests, wie die Rechercheplattform "Addendum" unter Berufung auf einen Bericht des Bundeskriminalamts von Ende Juni berichtet. Der Anlassbericht nennt 13 Vereine, die für verdeckte Geldflüsse an die jeweiligen Parteien "infrage kommen könnten". Konkrete strafrechtliche Vorwürfe gegen die Vereine werden dem Bericht zufolge nicht erhoben.

FPÖ kritisiert Van der Bellens Nein zu Angelobung Kickls

Wien - Die FPÖ hat die am Vortag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen geäußerte Ablehnung einer neuerlichen Angelobung von Herbert Kickl als Minister kritisiert. Der Ex-Innenminister selbst richtete via Facebook an den Präsidenten die Frage nach dem Warum und stellte in den Raum, Van der Bellen könnte wohl seine Asylpolitik nicht goutieren. Van der Bellen hatte in der "ZiB 2" des ORF am Dienstagabend sein Nein zu Kickl deponiert. Auf die Frage, ob er den nach der Ibiza-Affäre entlassenen Ex-Ressortchef erneut als Innenminister angeloben würde, erklärt der Präsident, für den "unwahrscheinlichen Fall", dass Kickl tatsächlich vorgeschlagen würde, "würde es an mir scheitern".

ÖVP-Chef Kurz von israelischem Premier Netanyahu empfangen

Jerusalem/Wien - ÖVP-Chef Sebastian Kurz ist am Mittwoch in Jerusalem vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu empfangen worden. Netanyahu lobte Kurz als "enormen Freund Israels" und dankte ihm für seinen Einsatz gegen den Antisemitismus. Kurz sprach danach von einem "interessanten Austausch mit Premier Bibi Netanyahu". Er habe mit dem israelischen Premier lange über das Thema Migration gesprochen. Der ÖVP-Chef wollte seine Reise nicht als Teil des bereits angelaufenen Wahlkampfs verstanden wissen.

USA: Handelsgespräche mit China konstruktiv

Washington - Die USA haben sich optimistisch zum Verlauf der Handelsgespräche mit China geäußert. Ein Telefonat zwischen beiden Seiten sei gut und konstruktiv verlaufen, sagte der Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, am Dienstagabend. Es werde erwogen, sich nun persönlich zu treffen. Das Weiße Haus hatte zuvor mitgeteilt, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin hätten mit dem stellvertretenden chinesischen Ministerpräsidenten Liu He und Minister Zhong Shan telefoniert. Die Gespräche würden bei passender Gelegenheit fortgesetzt.

Zahlungsmoral der Österreicher verbessert

Wien - Die Zahlungsmoral der Österreicher hat sich verbessert. Im Zeitraum Juli 2017 bis Juli 2018 wurden weniger Rechnungen an Inkassobüros übergeben, die Höhe der Forderungen ist aber gestiegen, geht aus einer Erhebung der Wirtschaftsauskunftei CRIF hervor. Demnach standen mehr Junge in der Kreide als Ältere. Frauen hatten niedrigere Rückstände als Männer.

Wiener Börse dreht im Verlauf in die Gewinnzone

Wien - Der Leitindex der Wiener Börse hat am Nachmittag um 0,3 Prozent fester bei 2.994,61 Punkten tendiert. Zuvor präsentierte sich der ATX mit Verlusten. Konjunkturdaten rückten im Vorfeld der Anhörung des US-Notenbankchefs im Kongress in den Hintergrund. Die Aktien von Agrana wurden nach der Auszahlung der Dividende um 3,2 Prozent billiger gehandelt. Der heimische Zuckerkonzern wird am Donnerstag Geschäftszahlen über das erste Quartal veröffentlichen.

(Schluss) hhi