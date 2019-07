Militärführung im Sudan: Putschversuch verhindert

Khartum - Im Sudan ist nach Angaben des regierenden Militärs ein Putschversuch verhindert worden. Verantwortlich dafür seien Mitglieder der Streitkräfte und Sicherheitskräfte, teilte der Leiter des Sicherheitskomitees des militärischen Übergangsrats, Jamal Omar Ibrahim, am späten Donnerstagabend mit. Ziel sei es gewesen, die kürzlich erzielte Einigung zwischen der Militärführung und der Opposition über die Bildung einer Übergangsregierung in dem ostafrikanischen Land zu blockieren, hieß es.

Trump gibt im Kampf um umstrittene Frage bei Volkszählung nach

Washington - In der juristischen Auseinandersetzung um die Frage nach der Staatsbürgerschaft bei der nächsten Volkszählung in den USA hat US-Präsident Donald Trump nachgegeben. Trump kündigte am Donnerstag in Washington an, er wolle nicht weiter darauf hinarbeiten, dies in den Fragebogen für den Zensus mit aufzunehmen. Stattdessen wies er alle Behörden an, Daten zur Zahl der amerikanischen und nicht-amerikanischen Staatsbürger zusammenzutragen, ebenso wie zur Zahl der Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis.

Trump fordert Bankenregulierung für Kryptowährungen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat für Kryptowährungen eine Bankenregulierung gefordert. Wenn Facebook und andere Unternehmen eine Bank werden wollten, bräuchten sie eine entsprechende Zulassung, schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. "Dann müssen sie sich der Bankenregulierung unterwerfen." Bisher sind Kryptowährungen nicht reguliert. Mit seinen Plänen für eine eigene Cyberdevise mit dem Namen Libra rief Facebook die großen Notenbanken und Politiker auf den Plan.

Venezuelas Regierung und Opposition vereinbaren regelmäßige Gespräche

Bridgetown - Die venezolanische Regierung und die Opposition haben sich auf regelmäßige Gespräche zur Beilegung der politischen Krise geeinigt. Beide Seiten vereinbarten bei mehrtägigen Verhandlungen unter norwegischer Vermittlung auf der Karibikinsel Barbados die Einrichtung einer dauerhaften Gesprächsplattform. Dabei solle an einer Lösung des Konflikts "im Rahmen der Verfassung" gearbeitet werden. Aussichten auf Neuwahlen gab es nach dem Treffen auf Barbados allerdings nicht.

Boeing-737-Programmleiter verlässt US-Flugzeugbauer

Chicago - Inmitten der Krise um die Boeing 737 MAX verlässt der für den Maschinen-Typ verantwortliche Programmleiter den US-Flugzeugbauer. Eric Lindblad werde in Pension gehen, schrieb der Chef der Zivilflugzeug-Sparte von Boeing, Kevin McAllister, am Donnerstag in einer Botschaft an die Konzernmitarbeiter. Für die Boeing 737 MAX gilt seit März ein weltweites Flugverbot. Zuvor waren bei zwei Abstürzen von Maschinen dieses Typs in Indonesien und Äthiopien insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen.

Festnahme im Fall von erstochener Schwangerer in London

London - Ein 25-jähriger Mann ist am Donnerstag in London festgenommen worden. Er stehe in dem Verdacht, eine 26-jährige, hochschwangere Frau in der britischen Hauptstadt erstochen zu haben, teilte die Polizei mit. Die junge Frau war am 29. Juni in ihrem Haus im Stadtteil Croydon mit mehreren Stichwunden tot aufgefunden worden. Ihr Baby wurde zwar sofort entbunden, starb jedoch wenige Tage später.

Ausschreitungen und Plünderungen in Paris nach Fußballspiel

Paris - In der französischen Hauptstadt Paris ist es nach einem Sieg der algerischen Fußballnationalmannschaft beim Afrika-Cup in Ägypten zu Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden am Donnerstagabend mehrere Geschäfte nahe des Prachtboulevards Champs-Elys�es geplündert. Randalierende Fußballfans lieferten sich Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die algerische Fußballnationalmannschaft hatte beim Afrika-Cup in Ägypten das Team der Elfenbeinküste besiegt und damit das Halbfinale des Turniers erreicht.

David Bowie mit eigener Barbie-Puppe gewürdigt

Los Angeles - Mit einer eigenen Barbie-Puppe würdigt der Spielwarenhersteller Mattel die verstorbene Pop-Ikone David Bowie. Die am Donnerstag vorgestellte Puppe ist von Bowies androgyner Kunstfigur Ziggy Stardust inspiriert. Auf den Markt kommt die Barbie-Puppe zum 50. Jahrestag des Erscheinens von Bowies legendärer Single "Space Oddity" im Jahr 1969. Mit der Puppe solle "das kulturelle Erbe des musikalischen Genies" Bowie gewürdigt werden, erklärte Mattel.

(Schluss) mp/fls