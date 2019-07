JETZT tritt bei NR-Wahl mit Pilz als Spitzenkandidaten an

Wien - Die Liste JETZT tritt definitiv bei der Nationalratswahl im Herbst an. Dabei will es Parteigründer Peter Pilz noch einmal wissen und wird abermals Spitzenkandidat. Hinter ihm steht auf der Bundesliste Parteichefin Maria Stern, gefolgt von der Abgeordneten Daniela Holzinger und Verwaltungsjuristin Susanne Giendl. Auf Platz Fünf kandidiert als politischer Quereinsteiger Tierschützer Martin Balluch.Pilz führt zudem die Landesliste von JETZT in der Steiermark an, Stern jene in Wien. Balluch, Obmann des Vereins gegen Tierfabriken, wird Spitzenkandidat in Niederösterreich. Als Wahlkampfbudget nannte Pilz rund 300.000 Euro.

Große Zustimmung für Bundesliste bei SPÖ-Parteirat

Wien - Die SPÖ hat ihr Team für die Nationalratswahl fixiert. Bei einem "kleinen Parteitag", einem sogenannten Bundesparteirat, wurde die Bundesliste mit Parteichefin Pamela Rendi-Wagner auf Platz eins abgesegnet. Die Spitzenkandidatin erhielt 95,6 Prozent der Stimmen. Inhaltlich dominierten Angriffe auf FPÖ und ÖVP. In ihrer Rede zeichnete Rendi-Wagner ein schauriges Bild der geplatzten türkis-blauen Regierung: "Die einen lassen sich filmen, die anderen bezahlen", spielte sie auf Ibiza-Affäre und Spenden-Debatte an.

21-Jährige nach Gewalttat in Bludenz im Spital verstorben

Bludenz - Nach der lebensgefährlichen Attacke auf eine 21-Jährige in der Nacht auf Freitag in Bludenz in Vorarlberg ist die Frau im Krankenhaus Feldkirch ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch der APA am Samstag. Indes wurden gegen den Tatverdächtigen, den 24-jährigen Lebensgefährten der Frau, Ermittlungen wegen Mordverdachts aufgenommen. Der letztlich tödlichen Attacke in einer Wohnung war ein Streit aus Eifersucht vorausgegangen. Kurz nach 1.00 Uhr kam es schließlich zu der Tat. Der 24-Jährige soll die Freundin attackiert haben, die schließlich von Verwandten regungslos aufgefunden wurde.

Mindestens 26 Tote bei Anschlag auf Hotel in Somalia

Mogadischu - Bei einem über mehrere Stunden andauernden Anschlag der islamistischen Al-Shabaab-Miliz im Süden Somalias sind nach jüngsten Angaben von Sicherheitsbehörden mindestens 26 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien auch Amerikaner und ein Brite, sagte Ahmed Mohamed, Präsident der Region rund um die Hafenstadt Kismaju. Nach Behördenangaben war zunächst eine Autobombe am Eingang des Hotels explodiert, bevor dieses von bewaffneten Kämpfern attackiert wurde.

Mindestens 40 Tote durch Monsunregen in Südasien

Kathmandu - Nach sintflutartigen Monsun-Regenfällen und Erdrutschen sind in Südasien nach Behördenangaben vom Samstag in den vergangenen zwei Tagen mindestens 40 Menschen gestorben. Besonders betroffen waren der Osten und der Süden Nepals. Dort kamen 27 Menschen ums Leben. In der Hauptstadt Kathmandu starben drei Menschen, als eine Wand einstürzte.

Ausschreitungen bei Protesten in Hongkong

Hongkong - In Hongkong ist es bei Protesten gegen Händler aus der chinesischen Volksrepublik zu Ausschreitungen gekommen. Tausende Menschen zogen durch die Straßen der Grenzstadt Sheung Shui. Es kam zu Rangeleien, die Polizei setzte Pfefferspray ein. Demonstranten warfen Regenschirme und Sicherheitshelme auf Ordnungskräfte. Geschäfte hatten vorsorglich Rollladen runtergelassen und Türen geschlossen. Die Demonstranten werfen den Händlern vor, für steigende Grundstückspreise und Inflation verantwortlich zu sein und keine Steuern zu zahlen.

Sturm "Barry" steuerte auf Südküste der USA zu

New Orleans (Louisiana) - Den Bundesstaat Louisiana an der Südküste der USA erwartet ein schwerer Sturm, der große Regenmengen und Sturmfluten mit sich bringen könnte. Der Tropensturm "Barry" sollte im Laufe des Samstags auf die Küste treffen und könnte bis dahin nach Einschätzung von Meteorologen die Stärke eines Hurrikans der untersten Kategorie erreichen. Das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami warnte vor schweren Regenfällen und Überschwemmungen. Von dem Sturm dürfte unter anderem die Südstaaten-Metropole New Orleans betroffen sein. Die Stadt war 2005 vom Hurrikan "Katrina" schwer zerstört worden und hatte Hunderte Tote zu beklagen.

Simona Halep kürte sich erstmals zur Wimbledon-Siegerin

London - Die Wimbledon-Siegerin 2019 heißt überraschend Simona Halep. Die 27-jährige Rumänin kürte sich am Samstag mit einem überlegenen 6:2,6:2-Final-Erfolg über Serena Williams erstmals auch im Tennis-"Mekka" zum Champion. Während Halep ihren zweiten Major-Titel nach Roland Garros 2018 feierte, jagt die US-Amerikanerin weiterhin dem Grand-Slam-Rekord von Margaret Court (AUS/24 Triumphe) hinterher.

