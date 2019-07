JETZT tritt bei NR-Wahl mit Pilz als Spitzenkandidat an

Wien - Die Liste JETZT tritt definitiv bei der Nationalratswahl im Herbst an. Dabei will es Parteigründer Peter Pilz noch einmal wissen und wird abermals Spitzenkandidat. Hinter ihm steht auf der Bundesliste Parteichefin Maria Stern, gefolgt von der Abgeordneten Daniela Holzinger und Verwaltungsjuristin Susanne Giendl. Auf Platz fünf kandidiert als politischer Quereinsteiger Tierschützer Martin Balluch. Der "wilde" Abgeordnete Efgani Dönmez lieferte die für den Antritt bei der Wahl notwendige dritte Unterschrift. Pilz ist fest davon überzeugt, dass er trotz gegenteiliger Umfragewerte wieder in den Nationalrat einzieht.

Große Zustimmung für Bundesliste bei SPÖ-Parteirat

Wien - Die SPÖ hat ihr Team für die Nationalratswahl fixiert. Bei einem "kleinen Parteitag", einem sogenannten Bundesparteirat, wurde die Bundesliste mit Parteichefin Pamela Rendi-Wagner auf Platz eins abgesegnet. Die Spitzenkandidatin erhielt 95,6 Prozent der Stimmen. Inhaltlich dominierten Angriffe auf FPÖ und ÖVP. In ihrer Rede zeichnete Rendi-Wagner ein schauriges Bild der geplatzten türkis-blauen Regierung: "Die einen lassen sich filmen, die anderen bezahlen", spielte sie auf Ibiza-Affäre und Spenden-Debatte an.

21-Jährige nach Gewalttat in Bludenz im Spital verstorben

Bludenz - Nach der lebensgefährlichen Attacke auf eine 21-Jährige in der Nacht auf Freitag in Bludenz in Vorarlberg ist die Frau im Krankenhaus Feldkirch ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch der APA am Samstag. Indes wurden gegen den Tatverdächtigen, den 24-jährigen Lebensgefährten der Frau, Ermittlungen wegen Mordverdachts aufgenommen. Der letztlich tödlichen Attacke in einer Wohnung war ein Streit aus Eifersucht vorausgegangen.

Ausschreitungen bei Protesten in Hongkong

Hongkong - In Hongkong ist es bei Protesten gegen Händler aus der chinesischen Volksrepublik zu Ausschreitungen gekommen. Tausende Menschen zogen durch die Straßen der Grenzstadt Sheung Shui. Es kam zu Rangeleien, die Polizei setzte Pfefferspray ein. Demonstranten warfen Regenschirme und Sicherheitshelme auf Ordnungskräfte. Geschäfte hatten vorsorglich Rollladen runtergelassen und Türen geschlossen. Die Demonstranten werfen den Händlern vor, für steigende Grundstückspreise und Inflation verantwortlich zu sein und keine Steuern zu zahlen.

Sturm "Barry" wurde zu Hurrikan hochgestuft

New Orleans (Louisiana) - Der Sturm "Barry", der auf die Südküste der USA zusteuert, ist zu einem Hurrikan hochgestuft worden. Das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami teilte am Samstag mit, "Barry" erreiche inzwischen Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde und sei damit ein Hurrikan der untersten Kategorie eins. Der Sturm sollte im Laufe des Samstags im Bundesstaat Louisiana auf die Südküste der USA treffen. Das Nationale Hurrikan-Zentrum warnte vor schweren Regenfällen und Überschwemmungen.

In Tirol staute es sich nicht außergewöhnlich

Innsbruck - Ungeachtet der, mittlerweile auf die Bezirke Kufstein und Reutte ausgeweiteten, Fahrverbote auf dem niederrangigen Straßennetz in Tirol und der Hauptreisezeit hat am Samstag auf den Autobahnabschnitten im Bundesland "kein außergewöhnliches Verkehrsaufkommen" vorgeherrscht. Dies teilte ein Sprecher der Verkehrspolizei der APA mit. Auch in Salzburg waren die Urlauber auf die Abfahrtssperren an der Tauernautobahn vorbereitet.

Drei ungarische Bergsteiger aus Priel-Klettersteig gerettet

Hinterstoder - Drei ungarische Bergsteiger sind Freitagabend von der Bergrettung aus dem Priel-Klettersteig im Pyhrngebiet gerettet worden. Die zwei Frauen und ein Mann gerieten in ein Gewitter und Starkregen und setzten einen Notruf ab. "Sie konnten auf dem extrem anspruchsvollen, langen Klettersteig nicht mehr weiter", sagte der Ortsstellenleiter der Bergrettung Hinterstoder, Martin Hackl zur APA. Ein ÖAMTC Hubschrauber konnte die drei Bergsteiger schließlich bergen und ausfliegen.

