JETZT tritt bei Nationalratswahl mit Pilz als Spitzenkandidat an

Wien - Die Liste JETZT tritt definitiv bei der Nationalratswahl im Herbst an. Dabei will es Parteigründer Peter Pilz noch einmal wissen und wird abermals Spitzenkandidat. Hinter ihm steht auf der Bundesliste Parteichefin Maria Stern, gefolgt von der Abgeordneten Daniela Holzinger und Verwaltungsjuristin Susanne Giendl. Auf Platz fünf kandidiert als politischer Quereinsteiger Tierschützer Martin Balluch. Der "wilde" Abgeordnete Efgani Dönmez lieferte die für den Antritt bei der Wahl notwendige dritte Unterschrift. Pilz ist fest davon überzeugt, dass er trotz gegenteiliger Umfragewerte wieder in den Nationalrat einzieht.

Große Zustimmung für Bundesliste bei SPÖ-Parteirat

Wien - Die SPÖ hat ihr Team für die Nationalratswahl fixiert. Bei einem "kleinen Parteitag", einem sogenannten Bundesparteirat, wurde die Bundesliste mit Parteichefin Pamela Rendi-Wagner auf Platz eins abgesegnet. Die Spitzenkandidatin erhielt 95,6 Prozent der Stimmen. Inhaltlich dominierten Angriffe auf FPÖ und ÖVP. In ihrer Rede zeichnete Rendi-Wagner ein schauriges Bild der geplatzten türkis-blauen Regierung: "Die einen lassen sich filmen, die anderen bezahlen", spielte sie auf Ibiza-Affäre und Spenden-Debatte an.

Macron will militärisches Weltraumkommando aufbauen

Paris - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den Aufbau eines militärischen Weltraumkommandos angekündigt. "Um die Entwicklung und Verstärkung unserer Fähigkeiten im Weltraum zu gewährleisten, wird im kommenden September ein großes Raumfahrtkommando innerhalb der Luftwaffe geschaffen", zitierte die Nachrichtenagentur AFP am Samstag aus einer Rede Macrons. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Macron äußerte sich am Vorabend des französischen Nationalfeiertages. Die Feierlichkeiten am Sonntag stehen dieses Jahr im Zeichen der europäischen Verteidigung.

London will iranischen Öltanker gegen Zusicherung freigeben

Gibraltar - Im Streit zwischen London und Teheran über einen in Gibraltar festgesetzten Öltanker hat es erste Anzeichen einer Entspannung gegeben. Der britische Außenminister Jeremy Hunt stellte eine Freigabe des Schiffes durch die Behörden in dem britischen Überseegebiet in Aussicht, sollte der Iran zusichern, dass die Ladung nicht für Syrien bestimmt ist. Das teilte Hunt am Samstag nach einem Telefongespräch mit seinem iranischen Kollegen Mohammad Javad Zarif mit. Zarif habe zugesichert, "dass der Iran das Problem lösen will und keine Eskalation sucht".

Mindestens 29 Tote bei Anschlag auf Hotel in Somalia

Mogadischu - Bei einem Anschlag der islamistischen Al-Shabaab-Miliz auf ein Hotel in der Hafenstadt Kismayo im Süden Somalias sind nach Behördenangaben mindestens 29 Menschen getötet worden. 56 weitere Menschen wurden demnach verletzt. Unterdessen beendeten Sicherheitskräfte den Terrorangriff. Noch während des Angriffs am Freitagabend hatte die Terrorgruppe Al-Shabaab den Anschlag für sich beansprucht. Das Hotel wird oft von Politikern sowie im Ausland lebenden Somaliern besucht.

21-Jährige nach Gewalttat in Bludenz im Spital verstorben

Bludenz - Nach der lebensgefährlichen Attacke auf eine 21-Jährige in der Nacht auf Freitag in Bludenz in Vorarlberg ist die Frau im Krankenhaus Feldkirch ihren schweren Verletzungen erlegen. Dies sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch der APA am Samstag. Indes wurden gegen den Tatverdächtigen, den 24-jährigen Lebensgefährten der Frau, Ermittlungen wegen Mordverdachts aufgenommen. Der letztlich tödlichen Attacke in einer Wohnung war ein Streit aus Eifersucht vorausgegangen.

Sturm "Barry" erreicht Südküste der USA

New Orleans (Louisiana) - Der Sturm "Barry" hat am Samstag im Bundesstaat Louisiana die Südküste der USA erreicht. Das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami teilte mit, "Barry" sei nahe der Stadt Intracoastal City westlich von New Orleans auf die Küste getroffen. Bei seiner Ankunft an Land habe sich "Barry" mit Windgeschwindigkeiten von 115 Kilometern pro Stunde vom Hurrikan wieder zu einem Tropensturm abgeschwächt. Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen große Regenmengen und Sturmfluten in der Region.

Indien startet erste Mondmission

Sriharikota - Nur wenige Tage vor dem 50. Jahrestag der historischen ersten bemannten Mondlandung durch die US-Astronauten von Apollo 11 startet am Sonntagabend (23.21 Uhr MESZ) Indien seine erste Mondmission. Bei einem Erfolg der Mission wäre es das vierte Land nach den USA, Russland und China, dem eine Mondlandung gelingt. Eine Rakete soll den Orbiter Chandrayaan-2 nach Angaben der indischen Weltraumbehörde von der Insel Andhra Pradesh ins All befördern.

(Schluss) grh/mhh