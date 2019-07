Kinder aus Österreich bei Traktorunglück in Deutschland getötet

Balderschwang - Bei einem Traktorunglück im bayerischen Allgäu an der Grenze zu Vorarlberg sind zwei Kinder aus Österreich getötet worden. Das 13 Jahre alte Mädchen und der zehnjährige Bub stürzten am Samstagabend während einer Ausfahrt vom Transportcontainer an der Front des Traktors und wurden von dem Fahrzeug überrollt. Am Steuer saß ein 13-jähriger Bub. Ein weiteres, 12-jähriges Mädchen, das ebenfalls in dem Container mitfuhr, blieb unverletzt.

Massiver Stromausfall in New York wegen Trafobrandes

New York - Ein mehrstündiger massiver Stromausfall hat am frühen Samstagabend (Ortszeit) die US-Metropole New York erfasst. Zehntausende Menschen in Midtown Manhattan und der Upper West Side waren davon betroffen. Die Rettungsdienste berichteten, dass möglicherweise ein Brand samt anschließender Explosion eines unterirdischen Transformators den Blackout verursacht habe.

Sturm "Barry" erreichte Südküste der USA

New Orleans (Louisiana) - Der Sturm "Barry" hat am Samstag im Bundesstaat Louisiana die Südküste der USA erreicht. Das Nationale Hurrikan-Zentrum in Miami teilte mit, "Barry" sei nahe der Stadt Intracoastal City westlich von New Orleans auf die Küste getroffen. Bei seiner Ankunft an Land habe sich "Barry" mit Windgeschwindigkeiten von 115 Kilometern pro Stunde vom Hurrikan wieder zu einem Tropensturm abgeschwächt. Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen große Regenmengen und Sturmfluten in der Region.

Razzien gegen Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung in USA geplant

Washington - In den USA soll es ab Sonntag zu groß angelegten Razzien gegen Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis kommen. Schon länger stand im Raum, dass die US-Regierung solche Festnahmeaktionen plant, um illegale Einwanderer in größerer Zahl abzuschieben. Am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump öffentlich bestätigt, dass diese Aktionen am heutigen Sonntag starten sollen. Trump hatte schon im Juni mit Massenabschiebungen gedroht, die Frist dafür dann aber verschoben. Die Polizeibehörde ICE erklärte, es würden rund 2.000 Menschen ins Visier genommen. Die Abschiebungen sollen voraussichtlich in mehreren Großstädten stattfinden, darunter New York, Miami und Los Angeles. Macron will militärisches Weltraumkommando aufbauen

Macron kündigt Aufbau eines militärischen Weltraumkommandos an

Paris - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den Aufbau eines militärischen Weltraumkommandos angekündigt. "Um die Entwicklung und Verstärkung unserer Fähigkeiten im Weltraum zu gewährleisten, wird im kommenden September ein großes Raumfahrtkommando innerhalb der Luftwaffe geschaffen", zitierte die Nachrichtenagentur AFP am Samstag aus einer Rede Macrons. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Macron äußerte sich am Vorabend des französischen Nationalfeiertages. Die Feierlichkeiten am Sonntag stehen dieses Jahr im Zeichen der europäischen Verteidigung.

Spanien rettete an einem Tag 141 Flüchtlinge aus dem Mittelmeer

Madrid - Der spanische Seerettungsdienst hat nach eigenen Angaben an einem Tag mehr als 140 Flüchtlinge von verschiedenen Booten aus dem Mittelmeer geborgen. In der Straße von Gibraltar holten die Retter 52 Menschen aus einem überfüllten Schlauchboot. Die insgesamt 141 Flüchtlinge, darunter auch 28 Frauen und drei Kinder, stammten laut der Sprecherin aus den Ländern südlich der Sahara. Sie seien in die Häfen von Almer�a und Algeciras gebracht worden. Seit Jänner sind 11.000 Flüchtlinge über das Meer nach Spanien gekommen.

