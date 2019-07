Kinder aus Vorarlberg bei Traktorunfall im Allgäu ums Leben gekommen

Balderschwang/Kempten/Bregenz - Bei einem schweren Traktorunfall im Allgäu in Bayern sind Samstagabend zwei Kinder aus Vorarlberg ums Leben gekommen. Ein 13-jähriges Mädchen und ein zehnjähriger Bub wurden von dem Fahrzeug überrollt und erlitten tödliche Verletzungen. Der 13-jährige Fahrer des Traktors und eine Zwölfjährige, die ebenfalls auf der Schaufel saß, erlitten einen Schock, sagte Polizeisprecher Christian Eckel zur APA. Der Traktor wurde sichergestellt und wird nun untersucht. Die Staatsanwaltschaft Kempten hat zudem einen Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache beauftragt.

Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag

Paris - In Paris finden am Sonntag die offiziellen Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag statt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron inspizierte an der Seite von Generalstabschef Francois Lecointre die Truppen an Bord eines offenen Militärjeeps. Im Anschluss sollte die traditionelle Militärparade beginnen. Ihr wohnen in diesem Jahr auch Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und andere EU-Staats- und Regierungschefs bei. Macron will mit der Parade die militärische Stärke Europas demonstrieren.

Italien will EU Plan für humanitäre Korridore vorstellen

Rom - Italien will bei dem am Montag in Brüssel geplanten EU-Außenministerrat ein Paket mit Vorschlägen zur Förderung der legalen Einwanderung nach Europa vorstellen. So sollen humanitäre Korridore für Migranten eingerichtet werden, denen Asylrecht in Europa zugesprochen wird, forderte der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi. Zugleich sollten in mehreren EU-Ländern "Freizonen" eingerichtet werden, in denen die Migranten mit Asylrecht bis zu ihrer Umverteilung auf mehrere EU-Länder bleiben sollten.

Türkei erhält weitere Lieferung von russischer Raketenabwehr

Istanbul/Moskau - Die Türkei hat trotz angedrohter US-Sanktionen weitere Lieferungen des russischen Raketenabwehrsystems S-400 entgegengenommen. Das fünfte und sechste Flugzeug mit Raketenteilen seien am Sonntag auf dem Luftwaffenstützpunkt Mürted (früher Akinci) bei Ankara gelandet, teilte das türkische Verteidigungsministerium auf Twitter mit. Ein siebtes Flugzeug werde erwartet. Der Kauf des Systems sorgt seit Monaten für Streit mit den USA.

Über 60 Tote durch Monsunregen in Südasien

Kathmandu - Seit dem Beginn sintflutartiger Monsunregenfälle in Südasien am Donnerstag sind in der Region mindestens 61 Menschen gestorben. Allein in Nepal kamen mindestens 50 Menschen ums Leben. Dort wurden am Sonntag noch 33 Menschen vermisst, wie die Polizei mitteilte. Im Nachbarstaat Indien starben mindestens elf Menschen, tausende mussten in Notunterkünften untergebracht werden. In den Flüchtlingslagern im Südosten von Bangladesch wurden tausende Menschen obdachlos.

ÖVP gegen Kickl - "Wurscht auf welchem Sessel"

Wien - Die ÖVP deutet an, dass sie Herbert Kickl nicht nur als Innenminister, sondern gar nicht mehr als Partner akzeptieren will. "Die FPÖ hat sich entschieden, den Weg nicht mit uns, sondern mit Kickl zu gehen - gegen uns. Wenn dieser Weg weiter verfolgt wird, ist völlig wurscht, auf welchem Sessel Kickl sitzt, das geht sich dann einfach nicht aus", sagte Wiens VP-Chef Gernot Blümel im "Kurier". Sowohl Ex-Kanzler Sebastian Kurz als auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen haben zuletzt eine Rückkehr Kickls ins Innenministerium ausgeschlossen.

Nach Gewalttat in Bludenz wurde U-Haft über 24-Jährigen verhängt

Bludenz - Nach der Attacke auf eine 21-Jährige in der Nacht auf Freitag in Bludenz in Vorarlberg, die letztlich zum Tod der Frau führte, ist am Sonntag die Untersuchungshaft über den tatverdächtigen 24-jährigen Lebensgefährten verhängt worden. Dies sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch der APA. Indes stand das Ergebnis der Obduktion vorerst noch aus. Auch die Ermittlungen zum genauen Tathergang waren weiter im Gange. Der Tatverdächtige konnte inzwischen auch erstmals vernommen werden. Gegen ihn wird wegen Mordverdachts ermittelt.

Elefantenbaby im Tiergarten Schönbrunn geboren

Wien - Große Freude im Tiergarten Schönbrunn: In der Nacht auf Samstag ist ein Elefantenbaby geboren worden. Elefantenkuh "Numbi" hat um 2.11 Uhr ihr Jungtier zur Welt gebracht. "Es ist ein Weibchen und alles sieht bestens aus", freute sich Tiergartendirektorin Dagmar Schratter. Für die 27 Jahre alte "Numbi" ist es nach der Geburt von "Tuluba" im Jahr 2010 schon das dritte Jungtier. Das Elefantenbaby wurde durch künstliche Besamung gezeugt.

