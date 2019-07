Angespannte Lage auf Pariser Champs-Elysees nach Militärparade

Paris - Wenige Stunden nach dem Ende der Militärparade zum französischen Nationalfeiertag ist es in Paris zu Spannungen gekommen. In der Nähe des Triumphbogens errichteten schwarz vermummte Demonstranten am Sonntag Barrikaden aus Absperrgittern und zündeten Mülleimer an, wie Reporter berichteten. Am Rande der Parade kam es auch zu Protesten von "Gelbwesten". Insgesamt gab es laut Polizei mehr als 150 vorläufige Festnahmen. Zuvor hatte Frankreich den 14. Juli im Zeichen der europäischen Verteidigung gefeiert.

Neues System für Seenotrettung gefordert

Berlin/Rom - Im Streit um die Rettung von Menschenleben im Mittelmeer mehren sich die Forderungen nach einer Neuordnung der Migration. Italiens Außenminister Enzo Moavero Milanesi kündigte an, er wolle der EU am Montag bei einem Treffen mit EU-Außenministern neue Lösungsvorschläge vorlegen. Die EU brauche einen "strukturierten und stabilen Mechanismus" für die Umverteilung von Migranten, sagte der Minister am Sonntag. Der deutsche Außenminister Heiko Maas schlug indes eine Vorreiterrolle Deutschlands und anderer aufnahmewilliger EU-Staaten vor.

Kein Ende der Protestwelle in Hongkong

Hongkong - In Hongkong haben Tausende Menschen am Wochenende wieder gegen Polizeigewalt sowie ein umstrittenes Auslieferungsgesetz protestiert. Dabei kam es in der chinesischen Sonderverwaltungsregion zu heftigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. In der Stadt Sha Tin nördlich von Hongkong Island forderten Demonstranten, dass Regierungschefin Carrie Lam das umstrittene Gesetz zur Auslieferung an China nicht nur aussetzt, sondern formell zurückzieht.

ÖVP gegen Kickl - "Wurscht auf welchem Sessel"

Wien - Die ÖVP deutet an, dass sie Herbert Kickl nicht nur als Innenminister, sondern gar nicht mehr als Partner akzeptieren will. "Die FPÖ hat sich entschieden, den Weg nicht mit uns, sondern mit Kickl zu gehen - gegen uns. Wenn dieser Weg weiter verfolgt wird, ist völlig wurscht, auf welchem Sessel Kickl sitzt, das geht sich dann einfach nicht aus", sagte Wiens ÖVP-Chef Gernot Blümel im "Kurier". FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky wies indes Blümels Aussagen zurück: "Die gezeigte Strategie, die Freiheitliche Partei und ihre Wähler in einen Hofer- und einen Kickl-Block auseinanderzudividieren, wird nicht aufgehen."

Kinder aus Vorarlberg in Allgäu von Traktor überrollt und getötet

Balderschwang/Kempten/Bregenz - Bei einem Ausflug mit einem Traktor im Allgäu in Bayern sind Samstagabend zwei Kinder aus Vorarlberg ums Leben gekommen. Ein 13-jähriges Mädchen und ein zehnjähriger Bub wurden von dem Fahrzeug überrollt und erlitten tödliche Verletzungen. Der 13-jährige Fahrer des Traktors und eine Zwölfjährige, die ebenfalls auf der Schaufel saß, erlitten einen Schock, sagte Polizeisprecher Christian Eckel zur APA. Alle vier Kinder stammen aus dem Bregenzer Wald in Vorarlberg. Der Traktor wurde sichergestellt und wird nun untersucht, sagte Eckel.

Elefantenbaby im Tiergarten Schönbrunn geboren

Wien - Große Freude im Tiergarten Schönbrunn: In der Nacht auf Samstag ist ein Elefantenbaby geboren worden. Elefantenkuh "Numbi" hat um 2.11 Uhr ihr Jungtier zur Welt gebracht. "Es ist ein Weibchen und alles sieht bestens aus", freute sich Tiergartendirektorin Dagmar Schratter. Für die 27-jährige "Numbi" ist es schon das dritte Jungtier. Das Elefantenbaby wurde durch künstliche Besamung gezeugt. Es ist geschätzte 90 Zentimeter groß und etwa 90 Kilogramm schwer.

US-Behörden gaben keine Entwarnung für Tropensturm "Barry"

New Orleans (Louisiana) - Der befürchtete Hurrikan blieb aus, nun drohen sintflutartiger Regen und Tornados: Obwohl "Barry" am Wochenende nur als Tropensturm über den US-Bundesstaat Louisiana hinwegzog, warnten Experten vor den heftigen Auswirkungen in den kommenden Tagen. "Wir sind in keiner Weise über den Berg", sagte New Orleans' Bürgermeisterin LaToya Cantrell. Am Sonntag könne es immer noch zu Sturzfluten kommen. Neben Louisiana sind nun auch die Bundesstaaten Mississippi und Tennessee bedroht.

(Schluss) vas