EU-Außenminister beraten über Migration, Iran und Türkei

Brüssel - Die EU-Außenminister beraten am Montag in Brüssel über die Rettung des Iran-Atomabkommens (JCPOA), das Teheran zuletzt durch eine höhere Urananreicherung gebrochen hat. Auf der Agenda stehen außerdem der Streit um den Umgang mit Geflüchteten, die im Mittelmeer aus seeuntüchtigen Booten gerettet werden sowie mögliche Strafmaßnahmen gegen die Türkei wegen Gasbohrungen vor Zypern. Trotz des jüngsten Bruchs des Atomabkommens durch Teheran will die EU den Dialog mit dem Iran aufrecht halten. Der Dialog sei das wichtigste, was die EU zu bieten habe, sagte Außenminister Alexander Schallenberg in Brüssel.

Start der ersten indischen Mondlandemission abgebrochen

Sriharikota - Weniger als eine Stunde vor dem geplanten Raketenstart ist die erste indische Mondlandemission Chandrayaan-2 abgebrochen worden. Die indische Weltraumbehörde erklärte in der Nacht auf Montag, es habe ein "technisches Problem" an der Trägerrakete gegeben. Als Sicherheitsmaßnahme sei der Start deswegen abgesagt worden. Der Abbruch erfolgte nur 56 Minuten vor dem geplanten Abheben der Rakete. Ein neuer Starttermin soll zu einem späteren Zeitpunkt genannt werden. Nähere Angaben zur Art des technischen Problems machte die Weltraumbehörde zunächst nicht.

ÖVP-FPÖ-Koalition für ÖVP-"Westachse" nicht ausgemacht

Bregenz - Die drei Landeshauptleute der "Westachsen"-Bundesländer Vorarlberg, Tirol und Salzburg sehen eine weitere türkis-freiheitliche Zusammenarbeit keineswegs als ausgemachte Sache. Vorarlbergs Regierungschef Markus Wallner (ÖVP) machte bei der FPÖ "mangelndes Unrechtsbewusstsein" aus, Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) betonte, dass es nicht auf die "Farbe", sondern auf die Personen ankomme. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) erklärte zu Herbert Kickl, dass für Bundespräsident Alexander Van der Bellen Kickl als Innenminister nicht mehr infrage komme. Er nehme an, dass das auch für das Justizministerium gelte.

Nach Schüssen droht Ex-FPÖ-Politiker nur Verwaltungsstrafe

Salzburg - Jener Ex-FPÖ-Kommunalpolitiker, der am Freitag im Salzburger Flachgau eine Vielzahl von Schüssen von seinem Balkon aus abgefeuert hat, dürfte ohne strafrechtliche Konsequenzen davonkommen. Wie Marcus Neher, Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg, am Montag einen Bericht der "Salzburger Nachrichten" bestätigte, habe der 57-Jährige nach derzeitigen Kenntnisstand kein strafrechtliches Delikt erfüllt. Allerdings wird der Mann bei der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Außerdem könnte dem Schützen auch eine Störung der öffentlichen Ordnung zur Last gelegt werden.

Staatsanwalt und Verteidigung berufen gegen Lopatka-Urteil

Graz - Nach dem Urteil im Fall des steirischen Arztes Eduard Lopatka haben sowohl Staatsanwalt als auch Verteidigung Berufung angekündigt. Der Angeklagte war am Donnerstag nach einem längeren Verfahren zu vier Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe von 1.920 Euro verurteilt worden. Es war bereits die zweite Auflage des Prozesses, im ersten war der Mediziner freigesprochen worden.

Bereits mehr als 130 Tote durch Monsunregen in Südasien

Kathmandu - Der heftige Monsunregen in Südasien hat bereits mehr als 130 Menschen das Leben gekostet. In den sieben betroffenen indischen Bundesstaaten kamen seit Beginn des starken Regens am vergangenen Mittwoch 51 Menschen bei Erdrutschen oder Überschwemmungen ums Leben, wie die Behörden am Montag meldeten. In Nepal stieg die Opferzahl der Polizei zufolge zu Wochenbeginn auf 65.

AUA-Maschine musste vor Manchester Notsinkflug einleiten

Wien/Manchester - Eine AUA-Maschine hat am Sonntag auf dem Flug von Wien nach Manchester einen beschleunigten Notsinkflug durchführen müssen. Einen entsprechenden Bericht des "Aviation Herald" bestätigte ein AUA-Sprecherin gegenüber der APA. Rund 230 Kilometer südlich von Manchester erhielten die Piloten eine Anzeige, dass es Probleme mit dem Kabinendruck geben könnte. Daraufhin leiteten die Piloten der Embraer E195 aus einer Höhe von 34.000 Fuß (rund zehn Kilometer) einen beschleunigten Notsinkflug ein. 15 Minuten später landete der Flieger unbeschadet am Flughafen in Manchester. Die Ursache für den Zwischenfall wurde am Montag noch abgeklärt.

(Schluss) hhi