EU kämpft weiter für Atomabkommen mit dem Iran

Brüssel - Die EU kämpft weiter für den Erhalt des Atomabkommens mit dem Iran. "Das Abkommen ist noch nicht tot", sagte der britische Außenminister Jeremy Hunt am Montag bei einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel. "Der Iran ist noch immer ein gutes Jahr von der Entwicklung einer Atomwaffe entfernt." Außenminister Alexander Schallenberg sagte, Wien stehe für einen Dialog bereit. Im vergangenen Jahr hatte US-Präsident Donald Trump den Rückzug seines Landes aus dem Abkommen sowie die Verhängung neuer Sanktionen gegen Teheran angekündigt.

Von der Leyen kündigt Rücktritt als Verteidigungsministerin an

Berlin/Brüssel/Straßburg - Ungeachtet des Abstimmungsergebnisses im EU-Parlament in Straßburg will Ursula von der Leyen (CDU) am Mittwoch als deutsche Verteidigungsministerin zurücktreten. Das kündigte sie am Montag auf Twitter an. Am Dienstagabend stellt sich von der Leyen dem EU-Parlament als neue EU-Kommissionspräsidentin zur Wahl.

USA wollen Asylrecht für Migranten einschränken

Guatemala-Stadt - Die USA wollen Asylanträge von Migranten an der Grenze zu Mexiko künftig ablehnen, die zuvor nicht in dem Nachbarland oder einem anderen Land auf ihrem Weg den Flüchtlingsstatus beantragt haben. Wie Justizminister Bill Barr am Montag erklärte, soll die Neuregelung ab Dienstag gelten. Sie solle "Wirtschaftsmigranten abhalten, die unser Asylsystem ausnutzen wollen".

Trump legt bei Attacken gegen US-Politikerinnen nach

Washington - Einen Tag nach seinen von der Opposition als rassistisch verurteilten Twitter-Attacken auf US-Politikerinnen hat US-Präsident Donald Trump nachgelegt: Im Kurzbotschaftendienst Twitter verlangte Trump am Montag eine Entschuldigung der "linksradikalen Kongressabgeordneten" für "die schlimmen Dinge, die sie gesagt haben". Am Sonntag hatte Trump mehrere Kongressabgeordnete aufgefordert, in die Herkunftsländer ihrer Familien "zurückzugehen". Großbritanniens Premierministerin Theresa May nannte Trumps Einlassungen am Montag "völlig inakzeptabel".

ÖVP-FPÖ-Koalition für ÖVP-"Westachse" nicht ausgemacht

Bregenz - Die drei Landeshauptleute der "Westachsen"-Bundesländer Vorarlberg, Tirol und Salzburg sehen eine weitere türkis-freiheitliche Zusammenarbeit keineswegs als ausgemachte Sache. Vorarlbergs Regierungschef Markus Wallner (ÖVP) machte bei der FPÖ etwa "mangelndes Unrechtsbewusstsein" aus, Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) betonte, dass es nicht auf die "Farbe", sondern auf die Personen ankomme. Die FPÖ-"Westachse" reagierte mit Kritik.

Innenministerium warnt Parlament vor Briefen mit "Gefahrstoffen"

Wien - Das Innenministerium warnt das Parlament vor "verdächtigen Postsendungen mit Gefahrstoffen". Laut einer internen Mitteilung an Abgeordnete und Mitarbeiter des Hohen Hauses, welche der APA vorliegt, könnten Behältnisse mit einer ätzenden Flüssigkeit via Brief einlangen. Diese seien in den vergangenen Monaten schon an Unternehmen - insbesondere im Versicherungs- und Finanzbereich - eingegangen. Laut Innenministerium kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch im Parlament derartige Postsendungen eingehen. Die Mitarbeiter und Abgeordneten wurden angehalten, derartige Behältnisse nicht zu öffnen und stattdessen die Polizei zu rufen.

Start der ersten indischen Mondlandemission abgebrochen

Sriharikota - Rückschlag für Indiens erste Mondlandemission: Weniger als eine Stunde vor dem geplanten Raketenstart ist die Mission Chandrayaan-2 abgebrochen worden. Die indische Weltraumbehörde Isro erklärte in der Nacht zu Montag zur Begründung, es habe ein "technisches Problem" an der Trägerrakete gegeben. Ein neuer Starttermin werde später bekannt gegeben. Indien will als vierte Mondlandenation der Welt in die Geschichte eingehen.

Bereits mehr als 130 Tote durch Monsunregen in Südasien

Kathmandu - Der heftige Monsunregen in Südasien hat bereits mehr als 130 Menschen das Leben gekostet. In den sieben betroffenen indischen Bundesstaaten kamen seit Beginn des starken Regens am vergangenen Mittwoch 51 Menschen bei Erdrutschen oder Überschwemmungen ums Leben, wie die Behörden am Montag meldeten. In Nepal stieg die Opferzahl der Polizei zufolge zu Wochenbeginn auf 65.

