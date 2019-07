Von der Leyen wirbt im Parlament um Zustimmung

Straßburg - Mit einer engagierten und teils persönlich gefärbten Rede hat Ursula von der Leyen im Europaparlament für ihre Wahl zur nächsten EU-Kommissionspräsidentin geworben. Die Brüsseler Behörde will sie mit der "Courage und Kühnheit" von Pionierinnen führen. "Aufstehen für unser Europa", lautete die Aufforderung der CDU-Politikerin am Dienstag in Straßburg. Die Wahl ab 18.00 Uhr findet in geheimer Abstimmung statt. Die Auszählung der Stimmzettel kann einem Sprecher des Parlaments zufolge bis 20.00 Uhr dauern.

SPÖ gegenüber von der Leyen skeptisch, Nein von FPÖ, NEOS

Brüssel/Straßburg - Die Zustimmung aus Österreich für Ursula von der Leyen als neue EU-Kommissionspräsidentin hält sich in Grenzen. Die ÖVP will - wenig überraschend - für die deutsche Verteidigungsministerin stimmen. Die SPÖ ist weiter "skeptisch", wie Delegationsleiter Andreas Schieder am Dienstag im Ö1-"Mittagsjournal" mitteilte. Ablehnung kommt von FPÖ, Grünen und NEOS.

Steirischer Pfarrer stürzt bei Pilgerfahrt bei Tarvis in Tod

Tarvis/Deutschlandsberg - Ein steirischer Pfarrer ist am Montag bei einer Pilgerfahrt mit einer mehrköpfigen Wandergruppe nahe dem italienischen Tarvis ums Leben gekommen. Laut italienischen Behörden war der 75-jährige Pfarrer von Eibiswald, Soboth, St. Lorenzen und St. Oswald ob Eibiswald beim Abstieg von der Wallfahrtskirche auf dem Monte Lussari abgestürzt und rund 300 Meter tief in einen Kanal gefallen. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Die anderen Mitglieder der Wandergruppe wurden von der Alpinpolizei betreut und ins Tal begleitet.

Urteil zu Bootsunfall am Wörthersee bestätigt

Graz/Klagenfurt - Das Oberlandesgericht Graz hat am Dienstag in der Berufungsverhandlung nach einem tödlichen Bootsunfall am Wörthersee das Urteil gegen den 46-jährigen Niederösterreicher inhaltlich bestätigt. Der Mann wurde 2018 in Klagenfurt wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt. Wegen der langen Verfahrensdauer setzte das OLG Graz die unbedingte Haftstrafe allerdings von zehn auf neuneinhalb Monate herunter. Der Niederösterreicher hatte 2017 laut Urteil alkoholisiert das Motorboot gelenkt und dabei einen Unfall verschuldet, bei dem sein gleichaltriger Freund, ebenfalls aus Niederösterreich, über Bord geschleudert wurde. Der Mann geriet mit dem Kopf in die Schiffsschraube und wurde tödlich verletzt.

Türkei hält trotz Sanktionen an Gas-Bohrung vor Zypern fest

Istanbul/Brüssel - Die Türkei zeigt sich von den EU-Sanktionen wegen ihren Erdgas-Bohrungen vor der Küste Zyperns unbeeindruckt. Die Arbeiten würden fortgesetzt, erklärte die Regierung in Ankara am Dienstag. Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte im nordmazedonischen Skopje, die Reaktion der EU auf die Bohrungen müsse man nicht sonderlich ernst nehmen. Die EU-Außenminister hatten am Montag Strafmaßnahmen gegen die Türkei beschlossen. So sollen EU-Gelder für das Land gekürzt und Spitzengespräche ausgesetzt werden.

UNO besorgt über scharfe Bestimmungen für Zarif in New York

New York - Die UNO hat sich über scharfe Bestimmungen der US-Regierung für den iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif bei dessen Besuch in New York besorgt gezeigt. Zarif hält sich seit Sonntag in New York auf. Am Mittwoch will er vor dem Wirtschafts- und Sozialrat der UNO eine Rede halten. Der Diplomat darf sich während seines Besuchs nur zwischen den Vereinten Nationen, der iranischen Vertretung bei der UNO, der Residenz des iranischen UNO-Botschafters sowie dem John F. Kennedy-Flughafen bewegen, wie eine Sprecherin des US-Außenministeriums bestätigte.

UNHCR und Mexiko besorgt über US-Asylverschärfung

Mexiko-Stadt - Mexiko hat die Einschränkung des Asylrechts durch die US-Regierung kritisiert. Außenminister Marcelo Ebrard sagte am Montag, sein Land sei gegen Maßnahmen, die Asyl oder Schutz für jene Menschen einschränkten, die in ihrer Heimat um ihr Leben fürchteten. Auch das UNO-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR kritisierte die Verschärfung der Asylregeln. Die US-Regierung hatte zuvor angekündigt, dass Asylanträge von Migranten an der Grenze zu Mexiko fortan abgelehnt würden, wenn sie auf ihrem Weg nicht zuvor in Mexiko oder einem anderen Land den Flüchtlingsstatus beantragt haben.

Bereits mindestens 180 Tote durch Monsun in Südasien

Neu-Delhi - Durch die Monsun-Regen in Südasien sind Dutzende weitere Menschen ums Leben gekommen. Die Opferzahl erhöhte sich auf mindestens 180 Tote, wie die Behörden der betroffenen Länder am Dienstag mitteilten. Nach einem Gebäudeeinsturz in der indischen Millionenstadt Mumbai waren unterdessen am Dienstag Dutzende Menschen eingeschlossen. Nach Polizeiangaben sollen rund 40 bis 50 Leute betroffen sein, wie der Fernsehsender NDTV am Dienstag berichtete. Hilfskräfte suchten zunächst nach Überlebenden.

(Schluss) hhi