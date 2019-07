Abstimmung zu von der Leyen im Europaparlament hat begonnen

Straßburg/Brüssel - Im EU-Parlament in Straßburg hat die Abstimmung über die von den EU-Staats- und Regierungschefs als Kandidatin für den Vorsitz der EU-Kommission nominierte deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen begonnen. Bestätigt das derzeit 747 Mitglieder zählende Parlament den Vorschlag des Europäischen Rats mit absoluter Mehrheit, steht zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der EU-Kommission. Auch die Mehrheit der Sozialdemokraten will mittlerweile für von der Leyen stimmen.

Lagarde hat ihren Rücktritt beim IWF eingereicht

Washington - IWF-Chefin Christine Lagarde hat ihren Rücktritt beim Internationalen Währungsfonds eingereicht. Dieser greife ab dem 12. September, sagte die Französin am Dienstag. Bis dahin lasse sie aber ihre Aufgaben weiterhin ruhen. Lagarde wurde Anfang Juli nominiert, um ab November die Europäische Zentralbank (EZB) zu leiten. Seitdem hatte sie ihr Amt in Washington vorläufig niedergelegt. Zum Interimschef wurde Lagardes Stellvertreter David Lipton berufen, ein US-Ökonom.

Iran wird laut Khamenei auf Festsetzung von Tanker reagieren

Teheran - Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei hat Großbritannien gedroht, "im passenden Moment" auf die Festsetzung eines iranischen Öltankers vor Gibraltar zu reagieren. Die Briten hätten das Schiff "gestohlen", und der Iran werde in geeigneter Weise reagieren, sagte Khamenei am Dienstag. Eine israelische Organisation kündigte an, auf Verkauf des Öls zu klagen, um ein Hamas-Opfer zu entschädigen. Der Streit um den Tanker steht vor dem Hintergrund des Konflikts um das internationale Atomabkommen mit dem Iran.

Demokratinnen verurteilen Trump, US-Präsident legt nach

Washington - Jene vier Demokratinnen aus dem US-Kongress, die zum Ziel heftiger Attacken von Donald Trump geworden sind, haben diese Äußerungen des US-Präsidenten verurteilt. Trump habe zu einer "unverhohlen rassistischen" Attacke ausgeholt, um von der Korruptheit seiner Regierung abzulenken, sagte eine der Abgeordneten. Trump gab sich trotz massiver Kritik unnachgiebig und legte am Dienstag erneut nach. Die Rassismus-Vorwürfe wies er zurück. Er habe "keinen Funken Rassismus" in sich.

Mord an maltesischer Journalistin: Prozess gegen drei Männer

Valletta - Im Mordfall der regierungskritischen Journalistin Daphne Caruana Galizia will die Staatsanwaltschaft auf Malta drei Männern den Prozess machen. Die bereits im Dezember 2017 festgenommenen Verdächtigen hätten jetzt formal die Anklageschrift zugestellt bekommen, berichtete die Zeitung "Malta Today". Ihnen wird demnach vorgeworfen, das Bombenattentat auf die Journalistin geplant und ausgeführt zu haben. Sie war am 16. Oktober 2017 unweit ihres Hauses in ihrem Auto in die Luft gesprengt worden.

Ex-Kanzler Kern nun im Aufsichtsrat der russischen Bahn

Moskau - Der frühere österreichische Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) ist bei der russischen Staatsbahn RZD in den Aufsichtsrat berufen worden. Das teilte der Konzern am Dienstag in Moskau mit. Der 53 Jahre alte Manager, der in der Vergangenheit auch Chef der ÖBB war, wird in Russland als Gegner der EU-Sanktionen wegen des Ukraine-Konflikts geschätzt. Der frühere SPÖ-Vorsitzende war von Mai 2016 bis Dezember 2017 Kanzler Österreichs.

Gift in Briefsendungen - 39-Jähriger im Burgenland ausgeforscht

Wien - Nach dem Auftauchen von Röhrchen mit giftigen Substanzen in der Post an Firmen in Wien, NÖ und dem Burgenland sowie einer Warnung an Parlamentsmitarbeiter wurde ein Mann (39) aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung ausgeforscht. Das Motiv ist unklar. Die Polizei teilte Dienstagabend nicht mit, ob der Mann gestanden hat. Tatbegehungsgefahr dürfte nicht bestehen, er wurde auf freien Fuß gesetzt. Bei den in Röhrchen verschickten gefährlichen Substanzen soll es sich u.a. um Salzsäure handeln.

"Game of Thrones" brach mit 32 Emmy-Nominierungen Rekord

Los Angeles - Die letzte Staffel der Fantasy-Serie "Game of Thrones" hat am Dienstag den Rekord für die meisten Emmy-Nominierungen gebrochen. Als erste Fernsehsendung wurde die Saga in einem Jahr für gleich 32 der begehrten Trophäen vorgeschlagen. Der Amerikanischen Fernsehakademie zufolge beläuft sich die Gesamtzahl aller Nominierungen seit Beginn der Serie im Jahr 2011 auf 161. Die 24.000 Akademie-Mitglieder müssen nun die Gewinner auswählen, die bei der Preisverleihung am 22. September in Los Angeles verkündet werden.

