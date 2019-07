Britisches Parlament erschwert Johnsons No-Deal-Brexit

London - Das britische Parlament hat den No-Deal-Plänen von Boris Johnson noch vor dessen erwartetem Antritt als Premierminister einen kräftigen Dämpfer verpasst. Die Abgeordneten votierten am Donnerstag mit 315 zu 274 Stimmen mehrheitlich für einen Gesetzeszusatz, der eine Zwangspause des Parlaments rund um den geplanten EU-Austritt am 31. Oktober erheblich erschwert. Damit könnte sich Johnson wohl nicht wie befürchtet über das Parlament hinwegsetzen, um einen Brexit ohne Abkommen zu erreichen.

Iran stoppt ausländischen Öltanker und verhaftet Crew

Teheran - Der Iran hat einen ausländischen Öltanker im Persischen Golf gestoppt und die Crew-Mitglieder festgenommen. Die Revolutionsgarden (IRGC) haben den Tanker mit angeblich einer Million Liter geschmuggeltem Öl in der Nähe der Straße von Hormus gestoppt und die zwölf ausländischen Crew-Mitglieder verhaftet, berichtet die Nachrichtenagentur Tasnim. Zu Name und Herkunft des Tankers ist nichts bekannt. Weitere Details wollen die Revolutionsgarden laut Medienangaben in Kürze mitteilen.

Todesstrafe nach Mord an zwei Touristinnen in Marokko

Sale - Im Prozess um die mutmaßlich islamistisch motivierte Ermordung zweier skandinavischer Rucksack-Touristinnen in Marokko sind drei Angeklagte zum Tode verurteilt worden. Das entschied ein Gericht im marokkanischen Sal� am Donnerstag. Angeklagt waren insgesamt 24 Verdächtige aus der radikalislamischen Szene. Die drei Hauptverdächtigen hatten den Mord an den jungen Frauen aus Dänemark und Norwegen im Dezember gestanden.

NEOS sehen "türkisen Zickzackkurs" in Kickl-Frage

Wien - Die NEOS haben nach der Relativierung des kategorischen Neins der ÖVP zu einer Koalition unter Beteiligung von Herbert Kickl (FPÖ) durch Klubobmann August Wöginger einen "türkisen Zickzackkurs" geortet. Für die Volkspartei sei offenbar eine Koalition mit Kickl weiterhin möglich, so NEOS-Generalsekretär Nick Donig: "Wer mit der FPÖ koaliert, koaliert immer mit Kickl. Wer ÖVP wählt, bekommt Kickl", so Donig, der vor einem "Kickl-Comeback" warnte.

BZÖ Kärnten wollte Identitären-Chef als Spitzenkandidaten

Wien - Das BZÖ Kärnten, das derzeit Unterstützungserklärungen für einen bundesweiten Antritt bei der Nationalratswahl sammelt, wollte Identitären-Sprecher Sellner als Spitzenkandidaten gewinnen. "Wir haben uns getroffen und festgestellt, dass wir in sehr vielen Bereichen ähnlich denken", zitiert der "Kurier" Generalsekretär Klement. Sellner schließt eine Kandidatur laut dem Bericht zwar nicht prinzipiell aus, derzeit passe es aber nicht. Er wolle das BZÖ aber dennoch unterstützen.

Lebenslange Haft in Klagenfurter Mordprozess verhängt

Klagenfurt - Ein 33-jährige Kärntner, der im Oktober des Vorjahres in Kärnten seine Lebensgefährtin getötet hatte, ist am Donnerstagnachmittag von einem Geschworenengericht in Klagenfurt des Mordes schuldig gesprochen worden. Er erhielt lebenslange Haft und soll in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden. Einen einstimmigen Schuldspruch gab es auch beim Vorwurf der gefährlichen Drohung und Nötigung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Burgenländer gestand Verschicken von Substanzen in Briefen

Eisenstadt - Der 39-jährige Burgenländer, der im Zusammenhang mit an Firmen verschickten Briefsendungen mit verdächtigen Substanzen ausgeforscht worden war, hat am Donnerstag ein Geständnis abgelegt. Der Mann habe damit "Rechnungen begleichen" wollen, wie die Landespolizeidirektion mitteilte. Die Substanzen sollen weitgehend harmlos gewesen sein. Die Bedrohungslage sei aufgehoben, sagte ein Polizist zur APA.

17 Tote bei Unfall mit Kleinbus in Türkei

Ankara - In der Türkei sind 16 Flüchtlinge ums Leben gekommen, als ihr völlig überladener Kleinbus nahe der Grenze zum Iran verunglückte. Neben den Migranten wurde auch der Fahrer am Donnerstag bei dem Unglück in der östlichen Provinz Van getötet, wie die private Nachrichtenagentur DHA unter Berufung auf den örtlichen Gouverneur berichtete. Der Kleinbus überschlug sich, nachdem der Fahrer die Kontrolle verloren hatte.

