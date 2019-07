Parteiakademien: Regierung prüft Rückforderungen

Wien - Die Regierung prüft, ob sie Geld von mehreren Parteiakademien zurückfordern soll. Der Rechnungshof hatte kritisiert, dass Förderungen in den Jahren 2012 bis 2017 zweckwidrig verwendet worden waren. Betroffen sind die Institute von FPÖ, Grünen, Team Stronach und BZÖ. Man werde sich den Bericht genau anschauen, sagte Regierungssprecher Alexander Winterstein am Freitag in einem Pressebriefing. Konkret verweist der Rechnungshof in seinen Berichten auf das Publizistikförderungsgesetz, das Vorgaben über die widmungsgemäße Verwendung der Fördermittel enthält.

Kosovarischer Regierungschef Haradinaj tritt zurück

Prishtina (Pristina) - Nach der Vorladung vor ein Sondergericht zur Ahndung von Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges ist Kosovos Regierungschef Ramush Haradinaj zurückgetreten. Er sei als Verdächtiger vor das Gericht in Den Haag vorgeladen worden, sagte er am Freitag. Als er vor der Wahl stand, dort als Regierungschef oder als "normaler Bürger des Kosovo" zu erscheinen, habe er sich für letzteres entschieden. Während des Kosovo-Krieges in den Jahren 1998 und 1999 war Haradinaj Befehlshaber der Rebellenorganisation UCK.

EU-Kommissar bezweifelt Rechtmäßigkeit von Mindestsicherung

Wien - Der für Migration zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos äußert Zweifel an der Rechtmäßigkeit der österreichischen Mindestsicherung. Das geht aus der Beantwortung einer Anfrage der Grünen EU-Mandatarin Monika Vana hervor, über die "Der Standard" berichtet. Seine Kritik richtet sich gegen Einschränkungen für Bezieher ohne entsprechende Sprachkenntnisse. Treffe diese Regelung Arbeitnehmer aus der EU, verstoße das gegen den Vertrag über die Arbeitsweise der EU, schreibt Avramopoulos.

Kroatisches Parlament bestätigte umfassende Regierungsumbildung

Zagreb - Die umfassende Regierungsumbildung in Kroatien ist vollzogen. Das Parlament in Zagreb hat am Freitag sieben Minister auf ihren neuen Posten bestätigt. Sechs davon zogen neu in die Regierung ein, einer wechselte sein Ressort. Regierungschef Andrej Plenkovic führte die Umbildung seines Kabinetts durch, nachdem mehrere Minister wegen Immobilien- und Vermögensaffären massiv unter Druck geraten waren.

Ägyptische Luftwaffe tötet 20 IS-Anhänger auf dem Sinai

Kairo - Bei heftigen Luftangriffen haben die ägyptischen Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben 20 Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf der Sinai-Halbinsel getötet. Die Luftwaffe führe massive Luftschläge auf mutmaßliche Verstecke der Islamisten in den Bergen des Sinai, hieß es aus ägyptischen Sicherheitskreisen am Freitag. Die 20 mutmaßlichen Islamisten seien südlich der Stadt Bir al-Abid getötet worden. In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Zwischenfällen auf dem Sinai. Mutmaßliche Islamisten töteten dabei insgesamt fünf Menschen.

Zwei Tote und 18 Verletzte bei Explosion in chinesischem Gaswerk

Peking - Bei einer gewaltigen Explosion in einer Gasanlage in Zentralchina sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere werden vermisst, wie das Staatsfernsehen berichtete. 18 Menschen wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich am Freitag in Yima, das zur Stadt Sanmenxia in der Provinz Henan gehört. Die Explosion sorgte in einem weiten Umkreis für Schäden und ließ Scheiben bersten.

Kleinflugzeug-Absturz in Tirol: Drei Tote offenbar Deutsche

Leutasch - Bei einem Absturz eines Kleinflugzeuges am Donnerstagabend nahe der Meilerhütte in der Tiroler Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land) sind mit hoher Wahrscheinlichkeit drei aus Deutschland stammende Männer ums Leben gekommen. Sie waren 72, 57 und 56 Jahre alt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Absturzursache sei bisher aber noch unklar. Die Leichen und Wrackteile wurden mittlerweile geborgen.

Deutsche Wanderin in Tirol von Rind umgestoßen und verletzt

Sölden - Eine 67-jährige Deutsche ist am Freitagvormittag im Gemeindegebiet von Sölden (Bezirk Imst) von einem jungen Rind umgestoßen worden, wodurch sie stürzte und sich am Bein schwer verletzte. Als sie vom Brunnenkogel in Richtung Zwieselstein unterwegs war, wollte sie zuvor an acht Rindern vorbeigehen. Jungtiere liefen auf sie zu, worauf die 67-Jährige die Flucht ergriff. Weil die Frau kein Handy dabei hatte, konnte eine zufällig vorbeikommende Wanderin erst etwa zwei Stunden später Hilfe holen. Die Deutsche wurde mit den Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.

