Iran beschlagnahmt unter britischer Flagge fahrende Öltanker

Washington/London - Der Iran hat am Freitag innerhalb kurzer Zeit zwei britische Tanker im Golf von Hormuz aufgebracht. Nach der unter britischer Fahne fahrenden "Stena Impero" wurde auch ein unter liberischer Flagge fahrender Tanker in Richtung Iran abgedrängt. Nach Medienberichten soll es sich dabei um die "Mesdar" der britischen Norbulk Shipping UK handeln. "Die Festsetzungen sind inakzeptabel", sagte Außenminister Jeremy Hunt. Noch am Abend trat in London nach Medienberichten der Nationale Sicherheitsrat (Cobra) zu Beratungen zusammen.

Kosovarischer Regierungschef Haradinaj tritt zurück

Prishtina (Pristina) - Nach der Vorladung vor ein Sondergericht zur Ahndung von Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges ist Kosovos Regierungschef Ramush Haradinaj zurückgetreten. Er sei als Verdächtiger vor das Gericht in Den Haag vorgeladen worden, sagte er am Freitag. Als er vor der Wahl stand, dort als Regierungschef oder als "normaler Bürger des Kosovo" zu erscheinen, habe er sich für letzteres entschieden. Während des Kosovo-Krieges in den Jahren 1998 und 1999 war Haradinaj Befehlshaber der Rebellenorganisation UCK.

Vor 50 Jahren betrat der erste Mensch den Mond

Wien - Neil Armstrong betrat in der Nacht auf Sonntag vor 50 Jahren als erster Mensch den Mond und schrieb damit Raumfahrtgeschichte. "Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit", sagte der US-Astronaut am 21. Juli 1969 um 3.56 Uhr MESZ. Sein Kollege Buzz Aldrin betrat wenige Minuten später den Mond. Millionen Menschen vor den TV-Geräten sahen dabei live zu.

Salzburger Festspiele 2019 starten mit dem "Jedermann"

Salzburg - Mit der traditionellen Premiere des "Jedermann" starten am Samstag die Salzburger Festspiele 2019. Tobias Moretti wird nun bereits im dritten Jahr die Titelfigur in Michael Sturmingers Inszenierung des Hofmannsthal-Klassikers interpretieren - bei schönem Wetter am Domplatz. Ihr Rollendebüt als Buhlschaft feiert an Morettis Seite die deutsche Schauspielerin Valery Tscheplanowa.

EU-Kommissar bezweifelt Rechtmäßigkeit von Mindestsicherung

Wien - Der für Migration zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos äußert Zweifel an der Rechtmäßigkeit der österreichischen Mindestsicherung. Das geht aus der Beantwortung einer Anfrage der Grünen EU-Mandatarin Monika Vana hervor, über die "Der Standard" berichtet. Seine Kritik richtet sich gegen Einschränkungen für Bezieher ohne entsprechende Sprachkenntnisse. Treffe diese Regelung Arbeitnehmer aus der EU, verstoße das gegen den Vertrag über die Arbeitsweise der EU, schreibt Avramopoulos.

Kleinflugzeug-Absturz in Tirol: Drei Tote offenbar Deutsche

Leutasch - Bei einem Absturz eines Kleinflugzeuges am Donnerstagabend nahe der Meilerhütte in der Tiroler Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land) sind mit hoher Wahrscheinlichkeit drei aus Deutschland stammende Männer ums Leben gekommen. Sie waren 72, 57 und 56 Jahre alt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Absturzursache sei bisher aber noch unklar. Die Leichen und Wrackteile wurden mittlerweile geborgen.

Hund biss Vierjährigem in Kärnten in den Kopf

Hüttenberg - Ein Vierjähriger ist am Freitagnachmittag in Kärnten von einem Hund in den Kopf gebissen und schwer verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, kam es gegen 17.00 Uhr in Hüttenberg (Bezirk St. Veit an der Glan) zu dem Unglück. Beim Hund handelte es sich um den zwei Jahre alten Mischlingsrüden der betroffenen Familie. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Bub mit dem Tier allein gespielt, als dieses aus noch ungeklärter Ursache zubiss. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Ungarische Philosophin Agnes Heller gestorben

Budapest - Die ungarische Philosophin und Soziologin Agnes Heller ist am Freitagabend im Alter von 90 Jahren im Plattensee-Bad Balatonalmadi gestorben. Dies bestätigte die Ungarische Akademie der Wissenschaften, in deren Ferienheim sie zu ihrem Todeszeitpunkt Urlaub machte. Laut dem Portal "444.hu", das sich auf Augenzeugen berief, schwamm sie in den See hinaus und kehrte nicht mehr zurück.

