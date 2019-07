Krise am Persischen Golf spitzt sich weiter zu

Teheran - Nach neuen Zwischenfällen in der Straße von Hormuz spitzt sich die Krise zwischen dem Iran und den USA sowie deren Verbündeten Großbritannien weiter zu. Der Iran beschlagnahmte am Freitag innerhalb kurzer Zeit zwei britische Tanker. Einer davon konnte seine Fahrt später wieder fortsetzen, der Andere hat laut Teheran internationale Vorschriften missachtet, was die Reederei aber bestreitet. Der britische Außenminister Jeremy Hunt drohte der Führung in Teheran mit "ernsten Konsequenzen", sollte sie nicht auch den anderen Tanker bald freigeben. Die USA kündigten am Freitagabend nach einer entsprechenden Genehmigung von König Salman an, als zusätzliche Abschreckungsmaßnahme Soldaten nach Saudi-Arabien zu schicken, dem Erzfeind des Iran in der Region.

Kosovarischer Regierungschef Haradinaj tritt zurück

Prishtina (Pristina) - Nach der Vorladung vor ein Sondergericht zur Ahndung von Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges ist der Regierungschef des Kosovo, Ramush Haradinaj, zurückgetreten. Er sei als Verdächtiger vor das Gericht in Den Haag vorgeladen worden und wolle dort als "normaler Bürger des Kosovo" erscheinen, sagte er am Freitag. Während des Kosovo-Krieges in den Jahren 1998 und 1999 war Haradinaj Befehlshaber der Rebellenorganisation UCK.

Vor 50 Jahren betrat der erste Mensch den Mond

Wien - In der Nacht auf Sonntag vor 50 Jahren betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond und schrieb damit Raumfahrtgeschichte. "Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit", sagte der US-Astronaut am 21. Juli 1969 um 3.56 Uhr MESZ. Sein Kollege Buzz Aldrin betrat wenige Minuten später den Mond. Millionen Menschen vor den TV-Geräten sahen dabei live zu.

Salzburger Festspiele 2019 starten mit dem "Jedermann"

Salzburg - Mit der traditionellen Premiere des "Jedermann" starten heute die Salzburger Festspiele 2019. Tobias Moretti wird nun bereits im dritten Jahr die Titelfigur in Michael Sturmingers Inszenierung des Hofmannsthal-Klassikers interpretieren - bei schönem Wetter am Domplatz. Ihr Rollendebüt als Buhlschaft feiert an Morettis Seite die deutsche Schauspielerin Valery Tscheplanowa.

Ungarische Philosophin Agnes Heller gestorben

Budapest - Die ungarische Philosophin und Soziologin Agnes Heller ist am Freitagabend im Plattensee-Bad Balatonalmadi gestorben. Das bestätigte die Ungarische Akademie der Wissenschaften, in deren Ferienheim sie zu ihrem Todeszeitpunkt Urlaub machte. Laut Augenzeugen schwamm Heller, die vor einer Woche ihren 90. Geburtstag gefeiert hatte, auf den See hinaus und kehrte nicht mehr zurück. Die Nachfolgerin von Hannah Arendt auf dem Lehrstuhl für Philosophie an der New School for Social Research in New York, galt als Vertreterin eines modernen Liberalismus und scharfe Gegnerin der rechtsnationalen Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban. Sie hätte bei der Eröffnung des diesjährigen Forum Alpbach am 18. August sprechen sollen.

Opferzahl nach Explosion in chinesischer Gasanlage steigt

Peking - Die Zahl der Todesopfer nach einer gewaltigen Gasexplosion in Zentralchina ist auf zehn gestiegen. Fünf weitere Menschen wurden am Samstag noch vermisst, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, 19 wurden schwer verletzt. Das Unglück war am Freitag in der Gasanlage des Kohleunternehmens Henan Coal Gas Group in der Stadt Sanmenxia in der Provinz Henan passiert. Die Wucht der Explosion ließ im Umkreis von drei Kilometern Fenster zerbrechen und richtete viele weitere Schäden an, wie Augenzeugen berichteten. Die Ursache ist noch nicht bekannt.

Glückstor brachte Algerien Afrika-Cup-Triumph

Kairo - Algeriens Fußballer haben zum zweiten Mal nach 29 Jahren wieder den Afrika-Cup gewonnen. Die von Djamel Belmadi trainierten "Wüstenfüchse" setzten sich am Freitagabend im Finale in Kairo mit 1:0 (1:0) gegen Senegal durch. Die Entscheidung für das Team um Manchester Citys Riyad Mahrez fiel bereits in der zweiten Minute durch ein glücklich abgefälschtes Tor von Baghdad Bounedjah.

Drei Österreicher im Tennis-Doppel-Finale von Umag

Umag - Drei Österreicher, die gemeinsam 45 Doppel-Titel auf der ATP-Tour erobert haben, bestreiten das Doppel-Finale des Tennis-Turniers in Umag. Das als Nummer 1 gesetzte ÖTV-Duo Oliver Marach/Jürgen Melzer spielt am späten Samstagabend gegen Philipp Oswald und den Niederländer Robin Haase um den ersten gemeinsamen Erfolg. Doppel-Spezialist Marach hält bei 22 Titeln, einer war 2017 gemeinsam mit Oswald gelungen. Melzer hat 15 Finalsiege im Doppel gefeiert, heuer schon zwei.

