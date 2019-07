Ibiza-Video: ÖVP-Mitarbeiter im Visier der Polizei

Wien - Eine kurios anmutende Geschichte hat einen ÖVP-Mitarbeiter ins Visier der Polizei gebracht. Der unter Sebastian Kurz im Kanzleramt tätige Mann hat nämlich anonym Unterlagen vernichten lassen. Die "Soko Ibiza" vermutete daraufhin einen Zusammenhang mit dem Ibiza-Video, berichtet der "Kurier". Dass die Exekutive überhaupt auf die Geschichte aufmerksam wurde, liegt an einer Betrugsanzeige. Der ÖVP-Mitarbeiter hat nämlich die Vernichtung des Datenträgers nicht bezahlt und einen falschen Namen angegeben.

Krise am Persischen Golf spitzt sich weiter zu

Teheran - Nach neuen Zwischenfällen in der Straße von Hormuz spitzt sich die Krise zwischen der Regionalmacht Iran und dem US-Verbündeten Großbritannien zu. Der Iran beschlagnahmte am Freitag innerhalb kurzer Zeit zwei britische Tanker - einer davon konnte seine Fahrt später wieder fortsetzen. Der britische Außenminister Jeremy Hunt drohte der Führung in Teheran mit "ernsten Konsequenzen", sollte sie nicht auch den anderen Tanker bald freigeben. Das US-Militär kündigte unterdessen nach einer entsprechenden Genehmigung von König Salman an, Soldaten nach Saudi-Arabien zu schicken.

NEOS-Kritik an fehlender Deadline für ELGA-Verbesserungen

Wien - Die NEOS üben Kritik an einem fehlendem Zeitplan zur Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen für die elektronische Gesundheitsakte ELGA. In einem Evaluierungsbericht wurden unter anderem Maßnahmen zur Sanierung von e-Befunden beschlossen, eine Deadline dafür gibt es laut NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker allerdings nicht. "Ohne einen konkreten Zeitplan ist zu befürchten, dass zwar Geld fließt, aber keine Maßnahmen umgesetzt werden. Die künftige Regierung muss hier schnellstens nachbessern, damit ELGA im Sinne der Patientinnen, Patienten und Ärzte tatsächlich umgesetzt wird", forderte er.

ÖVP will verpflichtende Bürokratiebremse

Wien - Die ÖVP bringt erneut die Forderung nach einer verpflichtenden Bürokratiebremse aufs Tapet. Geht es nach den Türkisen, soll sich die künftige Regierung selbst dem Ziel verpflichten, jedes Jahr die Bürokratie um zehn Prozent zu reduzieren. Damit wolle man mehr Freiheit für Bürger und Unternehmen schaffen, so die ehemalige Wirtschaftsministerin und Tiroler VP-Spitzenkandidatin Margarete Schramböck. Die angestrebte Bürokratiebremse fand bereits im türkis-blauen Regierungsprogramm ihren Niederschlag.

Salzburger Festspiele 2019 starten mit dem "Jedermann"

Salzburg - Mit der traditionellen Premiere des "Jedermann" starten am Samstag die Salzburger Festspiele 2019. Tobias Moretti wird nun bereits im dritten Jahr die Titelfigur in Michael Sturmingers Inszenierung des Hofmannsthal-Klassikers interpretieren - bei schönem Wetter am Domplatz. Ihr Rollendebüt als Buhlschaft feiert an Morettis Seite die deutsche Schauspielerin Valery Tscheplanowa.

Vor 50 Jahren betrat der erste Mensch den Mond

Wien - Neil Armstrong betrat in der Nacht auf Sonntag vor 50 Jahren als erster Mensch den Mond und schrieb damit Raumfahrtgeschichte. "Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit", sagte der US-Astronaut am 21. Juli 1969 um 3.56 Uhr MESZ. Sein Kollege Buzz Aldrin betrat wenige Minuten später den Mond. Millionen Menschen vor den TV-Geräten sahen dabei live zu.

"El Chapo" in Hochsicherheitsgefängnis eingeliefert

New York - Der mexikanische Drogenbaron Joaqu�n "El Chapo" Guzm�n hat am Freitag seine lebenslange Haftstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis im US-Staat Colorado angetreten. Der 62-Jährige sei in der Haftanstalt "ADX Florence" eingetroffen, teilte die US-Gefängnisbehörde mit. "ADX" steht für "administrative maximum" und damit für die höchste Sicherheitsstufe. In dem zwei Stunden Autofahrt südlich von Denver gelegenen Gefängnis leben rund 400 Häftlinge. Aufgrund seiner isolierten Lage und den rigorosen Sicherheitsvorkehrungen trägt das Gefängnis auch den Beinamen "Alcatraz der Rockies"

(Schluss) pat