Ibiza-Video: ÖVP-Mitarbeiter im Visier der Polizei

Wien - Eine kurios anmutende Geschichte hat einen ÖVP-Mitarbeiter ins Visier der Polizei gebracht. Der unter Sebastian Kurz im Kanzleramt tätige Mann hat nämlich anonym Unterlagen vernichten lassen. Die "Soko Ibiza" vermutete daraufhin einen Zusammenhang mit dem Ibiza-Video und holte den Mann von seinem neuen Arbeitsort, der ÖVP-Zentrale, ab, und durchsuchte dessen Wohnung, berichtet der "Kurier". Die Opposition will Aufklärung, welche Dokumente vernichtet wurden. FPÖ und NEOS kündigten eine parlamentarische Anfrage an.

Briten warnen Iran wegen Tanker vor gefährlichem Kurs

Teheran - Der Iran hat mit der Festsetzung eines britischen Öltankers in der Straße von Hormuz die Spannungen in der Region verschärft. Das Schiff sei in einen Unfall mit einem iranischen Fischerboot verwickelt gewesen und habe dessen Notruf ignoriert, berichtete die iranische Nachrichtenagentur FARS. Es sei mitsamt seiner 23-köpfigen Besatzung zu weiteren Untersuchungen in einen iranischen Hafen gebracht worden. Der britische Außenminister Jeremy Hunt warnte den Iran vor einem gefährlichen Kurs und drohte mit ernsten Konsequenzen.

Kickl für Mehrheit als Minister ungeeignet

Wien - Die Österreicher halten mehrheitlich den vormaligen Innen-Ressortchef Herbert Kickl nicht für ein Ministeramt geeignet. 40 Prozent wollen ihn keinesfalls wieder in der Regierung sehen, 19 Prozent eher nicht, geht aus einer "Unique research"-Umfrage für das "profil" hervor. Gut ein Viertel, nämlich 27 Prozent halten Kickl dagegen für kompetent genug, als Minister zu arbeiten. Besonders großen Rückhalt hat er bei freiheitlichen Anhängern, von denen 72 Prozent ihn als geeigneten Minister sehen.

NEOS-Kritik an fehlender Deadline für ELGA-Verbesserungen

Wien - Die NEOS üben Kritik an einem fehlendem Zeitplan zur Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen für die elektronische Gesundheitsakte ELGA. In einem Evaluierungsbericht wurden unter anderem Maßnahmen zur Sanierung von e-Befunden beschlossen, eine Deadline dafür gibt es laut NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker allerdings nicht. "Ohne einen konkreten Zeitplan ist zu befürchten, dass zwar Geld fließt, aber keine Maßnahmen umgesetzt werden. Die künftige Regierung muss hier schnellstens nachbessern, damit ELGA im Sinne der Patientinnen, Patienten und Ärzte tatsächlich umgesetzt wird", forderte er.

Lebensgefährlich Verletzter nach Polizei-Einsatz in Wien

Wien - Zu einem Großeinsatz der Polizei mit einem lebensgefährlich Verletzten ist es am Samstagvormittag in der Pasettistraße in Wien-Brigittenau gekommen. Ein 51-jähriger Mann hatte sich in einer Wohnung eines mehrgeschoßigen Wohnhauses verschanzt, aus dem um 10.45 Uhr eine Frau um Hilfe gerufen hatte. Auf die Schreie wurden Passanten und eine Polizeistreife aufmerksam. Als Sondereinheiten der Polizei die Wohnung stürmten, fanden sie den Mann mit einem Messer im Bauch am Boden liegend vor. "Wir gehen davon aus, dass er sich selbst verletzt hat", sagte Polizeisprecher Daniel Fürst der APA.

Gegner bringen Stellungnahme zu Semmering-Basistunnel ein

Neunkirchen - In Bezug auf den Antrag auf Wiederaufnahme der Genehmigungsverfahren für den Semmering-Basistunnel hat sich die Initiative "Alliance for Nature" (AFN) auf eine fachliche Stellungnahme zu den Verunreinigungen im Göstritz- und Auebach sowie in der Schwarza gestützt. Die Expertise wird dem Bundesverwaltungsgericht, der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt und dem Landeskriminalamt übermittelt, hieß es. Die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen hat in ihrer jüngsten Stellungnahme erklärt, dass in den betroffenen Gewässern mineralische Materialien festgestellt wurden.

Taxifahrerin in Vorarlberg ihres Fahrzeugs beraubt

Hörbranz - Einer 42-jährigen Taxilenkerin ist in der Nacht auf Samstag in Hörbranz (Bezirk Bregenz) ihr Taxi von einem Fahrgast abgenommen worden. Der Mann bedrohte sie mit einer Schusswaffe, forderte Bargeld und nahm ihr dann die Autoschlüssel ab. Er war zuvor in Bregenz in das Taxi eingestiegen und ist noch flüchtig. Das Taxi dagegen wurde eine Stunde nach dem Überfall in Hörbranz abgestellt vorgefunden.

Preisgekrönter Architekt Cesar Pelli gestorben

Buenos Aires - Der preisgekrönte argentinische Architekt Cesar Pelli, der unter anderem die Petronas-Türme in Malaysia und das One World Financial Center in New York entworfen hat, ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Das teilte seine Familie am Freitag mit. Seine Bauten in der ganzen Welt seien sein Vermächtnis und "ein Stolz für alle Argentinier", schrieb Präsident Mauricio Macri auf Twitter. Pelli entwarf auch zahlreiche Theater und Kulturzentren.

