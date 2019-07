Teheran warnt London vor Eskalation der Tanker-Krise

Teheran - Der Iran hat die britische Regierung vor einer Eskalation der Krise um den beschlagnahmten Öltanker gewarnt. Es gebe politische Kreise in London, die Spannungen jenseits des Tankerstreits wollten, twitterte Botschafter Hamid Baeidinejad am Sonntag. Dies sei besonders in der derzeitigen Lage gefährlich und unklug. Der Iran bleibe "enttschlossen" und sei "auf alle möglichen Szenarien vorbereitet", erklärte der Diplomat, der sein Land in Großbritannien vertritt.

USA feiern 50. Jahrestag der ersten Mondlandung

Houston (Texas) - Zum 50. Jahrestag der ersten Mondlandung ist in den USA an die historische Apollo-11-Mission erinnert worden. "Unsere Nation erweist den drei mutigen Astronauten heute die Ehre", sagte US-Vizepräsident Mike Pence am Samstag (Ortszeit) bei einer Rede im Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Im Johnson Space Center in Houston versammelten sich tausende Menschen und feierten Neil Armstrongs historischen Schritt. Das Jubiläum heizte zugleich die Diskussion über die Zukunft der US-Raumfahrt neu an.

Parlamentswahl in der Ukraine im Gang

Kiew - In der Ukraine hat Sonntagfrüh die Parlamentswahl begonnen. Die rund 30 Millionen Wähler der früheren Sowjetrepublik sind aufgerufen, die Abgeordneten der Obersten Rada zu bestimmen. Die neue Partei von Staatschef Wolodymyr Selenskyj gilt dabei als haushoher Favorit. Die Partei Sluha Narodu (Diener des Volkes) könnte Umfragen zufolge bis zu 50 Prozent der Zweitstimmen erreichen. Erste Prognosen werden kurz nach Schließung der Wahllokale ab 19.00 Uhr MESZ erwartet.

Kreuzfahrtschiff nahm 111 Migranten auf

Athen - Das Kreuzfahrschiff "Marella Discovery" hat vor der griechischen Halbinsel Peloponnes 111 Migranten aufgenommen, die auf dem Weg nach Italien in Seenot geraten waren. Die Menschen, darunter 33 Minderjährige, wurden zum griechischen Hafen Kalamata gebracht. Aus welchen Staaten die Insassen stammen, blieb zunächst unklar. Am Freitag wurden unterdessen in Nordmazedonien 34 Menschen verletzt, als es bei der Flucht eines Schlepper-Kleinbusses vor der Polizei zu einem Unfall kam.

Festspielauftakt mit "Jedermann" bei passendem Wetter

Salzburg - Nach vier Indoor-Premieren hintereinander klappte es im fünften Jahr endlich. Der "Jedermann", der in der Inszenierung von Michael Sturminger heuer bereits in die dritte Saison geht, fand zum Auftakt der Salzburger Festspiele am Samstagabend endlich wieder dort statt, wo er hingehört: am Domplatz. Wind und Wetter spielten dabei hervorragend mit - denn ganz trocken blieb es nicht. Tobias Moretti fügte seinem Spiel als Jedermann neue Facetten hinzu, Valery Tscheplanowa gab eine selbstbewusste Buhlschaft mit Gesangs- und Tanzeinlagen.

Mehrere Ministerrücktritte bei Sieg von Johnson erwartet

London - Der britische Justizminister David Gauke hat seinen Rücktritt angekündigt, sollte Boris Johnson neuer Premierminister werden. Er könne nicht mit einem Regierungschef zusammenarbeiten, der einen EU-Austritt ohne Vertrag (No Deal) verfolge, sagte Gauk der "Sunday Times". In London wird mit weiteren Rücktritten EU-freundlicher Minister in den nächsten Tagen im Falle eines Siegs Johnsons gerechnet. Ein ungeregelter Brexit sei eine "nationale Demütigung", sagte Gauke.

Mann stach in Rostock mit Messer auf Baby ein, dann Suizid

Rostock - Zu einer schrecklichen Bluttat ist es in der Nacht auf Sonntag im ostdeutschen Rostock gekommen. Ein Mann stach mit einem Messer auf ein zwei Monate altes Baby ein und fügte diesem lebensgefährliche Verletzungen zu. Anschließend sprang der 40-Jährige vom Balkon im fünften Stock gelegenen Wohnung in die Tiefe und nahm sich damit das Leben, sagte ein Polizeisprecher. Das Baby wurde in der Universitätsklinik Rostock notoperiert.

(Schluss) mf