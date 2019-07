Ex-"Kurier"-Herausgeber Brandstätter kandidiert für NEOS

Wien - Die NEOS gehen mit dem früheren "Kurier"-Herausgeber Helmut Brandstätter auf ihrer Bundesliste ins Rennen für die Nationalratswahl im September. Der erweiterte Vorstand der Pinken hat sich am Mittwochabend nach APA-Informationen einstimmig für eine "Wildcard" für den 64-Jährigen ausgesprochen. Brandstätter soll den zweiten Listenplatz hinter Parteichefin Beate Meinl-Reisinger erhalten. Die Präsentation werde am Donnerstagvormittag erfolgen, hieß es. Die formale Entscheidung trifft dann die Mitgliederversammlung am Samstag in Salzburg. Brandstätter hatte sich am Dienstag als "Kurier"-Herausgeber zurückgezogen. Am Donnerstag kommt seine Abrechnung mit der türkis-blauen Koalition, das Buch "Kurz & Kickl - ihr Spiel mit Macht und Angst", in den Handel.

Rendi-Wagner schließt Urheberschaft an "Zoom" aus

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat eine Urheberschaft ihrer Partei an dem Recherche-Institut "Zoom" ausgeschlossen, das mit Enthüllungen über Ex-Kanzler Sebastian Kurz für Aufsehen sorgt. "Ich kann garantieren, dass meine Partei mit dieser Seite nichts zu tun hat", erklärte sie in einem Interview am Mittwoch in der ORF-"ZiB2". Die ÖVP hatte dahinter eine "Dirty-Campaigning-Seite" eines politischen Mitbewerbers geortet. Rendi-Wagner sagte in Richtung ÖVP, es sei "absurd", dass diese im Vorwahlkampf bereits den dritten Schmutzkübel in Richtung SPÖ schütte. Sie hingegen wolle einen sauberen und ehrlichen Wahlkampf führen.

Transit-Gipfel in Berlin am Donnerstag

Berlin/Innsbruck - Im deutschen Verkehrsministerium kommt es am Donnerstag nach Wochen heftigen politischen Schlagabtauschs zu einem Gipfel in Sachen Transit. Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte unter anderem seinen österreichischen Amtskollegen Andreas Reichhardt und Tirols LH Günther Platter (ÖVP) zu dem Treffen eingeladen. Platter zeigte sich im Vorfeld unnachgiebig. Erst wenn der Transitverkehr merklich zurückgehe, sei er zu einer Rücknahme der Straßensperren bereit, sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Die von Tirol verhängten Pkw-Fahrverbote auf dem niederrangigen Straßennetz sowie die Lkw-Blockabfertigungen hatten heftige Kritik Deutschlands nach sich gezogen.

Nordkorea provoziert mit neuen Raketentests

Seoul - Ungeachtet der Einigung mit den USA auf die Wiederaufnahme von Gesprächen über sein Atomwaffenprogramm hat Nordkorea wieder Raketen getestet. Das nordkoreanische Militär habe am Donnerstag in der Früh (Ortszeit) kurz hintereinander zwei Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgefeuert, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mit. Die Raketen sollen etwa 430 Kilometer weit geflogen sein. Der Test wird als Zeichen des Unmuts wegen neuer Militärübungen der USA und Südkoreas gewertet.

Johnson vergab Schlüsselposten an Brexit-Hardliner

London - Wenige Stunden nach seinem Amtsantritt hat der neue britische Premierminister Boris Johnson am Mittwochabend sein Kabinett vorgestellt. Johnson vergab die meisten Ministerämter neu und besetzte Schlüsselposten mit Brexit-Hardlinern wie Dominic Raab (Außenminister), Priti Patel (Innenministerin) und Michael Gove (Vizepremier). Fraktionschef im Unterhaus wird "Ober-Brexiteer" Jacob Rees-Mogg. Er soll dafür sorgen, dass Johnson seine harte Brexit-Linie gegen den Widerstand des EU-freundlicheren Parlaments durchsetzen kann. Johnson bekräftigte nach seinem Amtsantritt, Großbritannien "ohne Wenn und Aber" bis zum 31. Oktober aus der EU führen zu wollen.

Zweite Parlamentsabstimmung in Spanien über Wiederwahl von S�nchez

Madrid - Spaniens Ministerpräsident Pedro S�nchez stellt sich am Donnerstag der zweiten und entscheidenden Parlamentsabstimmung über seine Wiederwahl. Es galt bis zuletzt als fraglich, ob der Sozialist die nötige Unterstützung anderer Gruppierungen bekommen wird. Das erste Votum am Dienstag, bei dem eine absolute Mehrheit nötig war, hatte der 47-Jährige klar verloren. Gemäß Verfassung steht nun eine zweite Abstimmung an, bei der die relative Mehrheit reicht. Scheitert S�nchez erneut, stehen die Zeichen auf neuerliche vorgezogene Parlamentswahlen. Den Urnengang Ende April hatten die Sozialisten klar gewonnen.

Russischer Oppositionspolitiker Nawalny zu 30 Tagen Haft verurteilt

Moskau - Der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny muss erneut ins Gefängnis. Im Zusammenhang mit den Protesten für freie Kommunalwahlen in Moskau wurde der Kritiker von Präsident Wladimir Putin und seiner Regierung zu 30 Tagen Haft verurteilt, wie seine Sprecherin Kira Jarmisch am Mittwochabend im Onlinedienst Twitter mitteilte. Nawalny wird vorgeworfen, zu "nicht genehmigten Demonstrationen" aufgerufen zu haben.

Pink hob in Wien ab: 57.000 jubelten im Ernst-Happel-Funhouse

Wien - Pink hat am Mittwoch das Wiener Prateroval ins Ernst-Happel-Funhouse verwandelt. Der US-Star begeisterte 57.000 Besucher mit einem knallbunten Pop-Spektakel und hob am Ende ab. Es war sensationell, wie die 39-Jährige zu "So What" durch das Stadion flog und mit dem Kopf nach unten sang. Zwischen unterhaltsamem Bombastpop mit Nummern wie "Get The Party Started" erntete die Amerikanerin auch für Appelle gegen Diskriminierung und der Aufforderungen zur Selbstakzeptanz verdienten Applaus.

