Ex-"Kurier"-Herausgeber Brandstätter erhält NEOS-Listenplatz

Wien - Die NEOS gehen mit dem früheren "Kurier"-Herausgeber Helmut Brandstätter auf ihrer Bundesliste ins Rennen für die Nationalratswahl im September. Der erweiterte Vorstand der Pinken hat sich am Mittwochabend nach APA-Informationen einstimmig für eine "Wildcard" für den 64-Jährigen ausgesprochen. Brandstätter soll den zweiten Listenplatz hinter Parteichefin Beate Meinl-Reisinger erhalten. Die Präsentation werde am Donnerstagvormittag erfolgen, hieß es. Die formale Entscheidung trifft dann die Mitgliederversammlung am Samstag in Salzburg.

Johnson vergibt Schlüsselposten an Brexit-Hardliner

London - Wenige Stunden nach seinem Amtsantritt hat der neue britische Premierminister Boris Johnson sein Kabinett vorgestellt. Johnson vergab die meisten Ministerämter neu und besetzte Schlüsselposten mit Brexit-Hardlinern wie Dominic Raab (Außenminister), Priti Patel (Innenministerin) und Michael Gove (Vizepremier). Fraktionschef im Unterhaus wird "Ober-Brexiteer" Jacob Rees-Mogg. Er soll als Mehrheitsführer im Parlament dafür sorgen, dass Johnson seinen EU-Austrittskurs durchsetzen kann.

Transit-Gipfel in Berlin

Berlin/Innsbruck - Im Verkehrsministerium in Berlin kommt es am Donnerstag nach Wochen heftigen politischen Schlagabtauschs zu einem Gipfel in Sachen Transit. Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte unter anderem seinen österreichischen Amtskollegen Andreas Reichhardt und Tirols LH Günther Platter (ÖVP) zu dem Treffen eingeladen. Platter sagte der "Süddeutschen Zeitung", er werde an den Fahrverboten und der Blockabfertigung festhalten.

2019 wird wohl einer der heißesten Sommer der Messgeschichte

Wien - Es sind noch mehr als fünf Wochen bis zum Ende des meteorologischen Sommers 2019, aber schon jetzt steht fest: Wir erleben einen der heißesten Sommer der 253-jährigen Messgeschichte in Österreich. Ein Platz unter den Top 5 sei "ziemlich sicher", sagte Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). "Selbst wenn der August ganz durchschnittlich verläuft, also im Bereich der Klimaperiode 1981 bis 2010 liegt, dann ist der drittheißeste Sommer der Messgeschichte möglich", sagte Orlik.

Baby in Wien aus Fenster gestürzt und gestorben

Wien - Ein zehn Monate alter Bub ist am Donnerstag in der Früh aus ungeklärter Ursache aus einem Fenster im vierten Stock einer Wohnung in der Hagengasse in Wien-Fünfhaus gestürzt und gestorben. Polizisten und Mitarbeiter der Wiener Berufsrettung versuchten noch, das Baby zu reanimieren. Der angeforderte Rettungshubschrauber "Christophorus 9" landete zwar, "für das Baby kam jedoch jede Hilfe zu spät", hieß es seitens der Polizei. Die Ermittlungen waren am Vormittag im Gang.

Befragung des Verdächtigen im Entführungsfall hat begonnen

Kumberg - Jener 33-Jährige, der im Verdacht steht, am Dienstag eine Frau in der Oststeiermark entführt und gequält zu haben, wurde laut Polizei ab Donnerstagvormittag befragt. Er soll eine 27-jährige Radlerin mit dem Auto angefahren, in sein Haus verschleppt und stundenlang gepeinigt haben, bevor er sie nach Hause fuhr. Die Frau erlitt unter anderem einen Armbruch und war am Donnerstag noch im LKH Graz. Die 27-Jährige konnte bereits am Mittwoch den Ermittlern den Tathergang schildern, der mutmaßliche Entführer schwieg bisher.

Musikarchiv des Stephansdoms nach Wasserschaden gerettet

Wien - Vor einem Jahr sind durch einen unbemerkt tropfenden Wasserhahn Tausende Notenblätter im Musikarchiv des Wiener Stephansdom teils schwer beschädigt worden. In monatelanger Arbeit konnten insgesamt 557 Signaturen aus drei Jahrhunderten nun entgegen ursprünglicher Befürchtungen unter Federführung der Musikwissenschafterin Elisabeth Hilscher von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) gerettet werden. Gemeinsam mit Studierenden wurden die Werke von Schimmelflecken und Wellungen des Papiers sowie verwaschener Tinte gereinigt.

Facebook macht Milliarden-Gewinn trotz Rekordstrafe

Menlo Park - Facebook hat die Rekord-Datenschutzstrafe in den USA mit Leichtigkeit verdaut. Im zweiten Quartal machte das Online-Netzwerk immer noch einen Gewinn von gut 2,6 Mrd. Dollar (2,3 Mrd. Euro) - etwa halb so viel wie ein Jahr zuvor. Dabei hatte Facebook weitere 2 Mrd. Dollar als Belastung aus den Datenschutz-Ermittlungen der US-Behörde FTC verbucht. Der Umsatz stieg unterdessen im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 16,6 Mrd. Dollar, wie Facebook nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte. Facebook hatte sich bereit erklärt, 5 Mrd. Dollar zu zahlen, damit die FTC ihre Ermittlungen einstellt.

