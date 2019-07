Schredder-Affäre: Kurz spricht von "Schlamperei"

Wien - Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz hat das Verhalten seines Mitarbeiter rund um das Schreddern von fünf Festplatten als "Schlamperei" bezeichnet. Er verstehe die Kritik und wolle nichts schönreden, so Kurz am Donnerstagabend im "Talk im Hangar 7" von Servus TV. Grundsätzlich habe es sich aber um einen normalen Vorgang im Zuge eines Regierungswechsels gehandelt.

Ex-Innenminister Kickl wollte echten Grenzzaun

Wien - Der geschäftsführende FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat am Donnerstagabend bestätigt, als Innenminister einen Grenzzaun geplant zu haben. Dieser wäre "nicht ein Hasenstall-Zaun" gewesen, wie ihn die Vorgängerregierung in Spielfeld errichtet habe. Dass er gleich ganz Österreich einzäunen habe wollen, sei aber ein "Unsinn". Vielmehr habe er den Zaun an "Druckpunkten" direkt an der Staatsgrenze angestrebt. Dann hätte kein Flüchtling mehr österreichischen Boden betreten können und es wäre ein "positives Domino" entstanden, da auch Slowenien und Kroatien einen Zaun gebaut hätten.

Zahl der Asylanträge ging heuer massiv zurück

Wien - Die Zahl der Asylanträge ist heuer wieder deutlich gesunken und zwar um knapp 20 Prozent. Das geht aus einer entsprechenden Auflistung des Innenministeriums hervor. Insgesamt waren von Jänner bis inklusive Juni 5.799 Ansuchen gestellt worden, das sind 1.439 weniger als im Vergleichszeitraum 2018. Top-Herkunftsländer sind Afghanistan (1.300) vor Syrien (knapp 1.200). Dahinter folgen deutlich abgeschlagen Iran, Irak und Russland.

Steirischer Entführungsfall: Mann gestand, Motiv aber unklar

Kumberg/Graz - Der 33-jährige Steirer, der am Dienstagabend eine Rennradfahrerin (27) entführt hatte, hat die Tat in einer Vernehmungen durch die Polizei gegestanden. Die Abläufe gab er zu, zu seinem Motiv konnte er laut Kriminalisten aber "keine eindeutige Aussage artikulieren". Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte. Es bestehe bei dem Mann der Verdacht einer psychischen Beeinträchtigung, hatte ein Polizeisprecher bereits zuvor mitgeteilt.

Nordkorea bezeichnet Raketentests als Warnung an Südkorea

Seoul - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat die jüngsten Raketentests seines Landes als Warnung an Südkorea bezeichnet. Man habe keine andere Wahl, als "unablässig übermächtige Waffensysteme" zu entwickeln, um den "potenziellen und direkten Bedrohungen" aus dem Süden zu begegnen, zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Die Regierung in Seoul rede zwar vom Frieden, gleichzeitig importiere sie jedoch neue Waffen und halte Militärübungen ab, so Kim.

Macron lädt Johnson zu Gesprächen über Brexit ein

Paris - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den neuen britischen Premierminister Boris Johnson zu Gesprächen über den Brexit nach Frankreich eingeladen. Macron und Johnson hätten am Donnerstag miteinander gesprochen, teilte ein Vertreter des Elysee-Palasts mit. Bei dem Treffen, das in den kommenden Wochen stattfinden werde, soll es "um die Forderungen der Europäischen Union" gehen. Johnson lehnt im Gegensatz zu seiner Vorgängerin Theresa May das im vergangenen November mit der Europäischen Union ausverhandelte Austrittsabkommen ab. Nach EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker wies indes auch Frankreich Forderungen Johnsons nach Neuverhandlungen beim Brexit-Vertrag zurück.

Zahlreiche Temperaturrekorde in Europa

Bonn/Paris/London - Die Hitze in Europa hat bisherige Rekordtemperaturen zum Schmelzen gebracht: So wurde erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen in Deutschland die 42-Grad-Marke geknackt. In Lingen (Niedersachsen) stieg die Temperatur am Donnerstag auf 42,6 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die zweite Hitzewelle dieses Sommers sorgte auch in Belgien, den Niederlanden und Paris für neue Spitzenwerte.

Aufräumarbeiten nach Murenabgang im Kaunertal haben begonnen

Kaunertal - Nach einem Murenabgang auf die Kaunertaler Gletscherstraße in Tirol (Bezirk Landeck), bei der die Straße auf einer Länge von rund 300 Metern bis zu fünf Meter hoch verlegt worden war, haben Freitagfrüh die Aufräumarbeiten begonnen. Die Suche nach möglichen Verschütteten wurde indes eingestellt, teilte die Polizei mit. Es waren keine Personen oder Fahrzeuge betroffen, sagte ein Sprecher gegenüber der APA. Die Gletscherstraße soll voraussichtlich am Samstag wieder befahrbar sein.

(Schluss) apo