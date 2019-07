Schreddern: Ex-Staatsarchiv-Direktor hält ÖVP-Vorgehen für illegal

Wien - Für Wolfgang Maderthaner, Ex-Generaldirektor des Staatsarchives, war das Vorgehen des ÖVP-Mitarbeiters rund um die Schredder-Affäre jedenfalls gesetzeswidrig. Der Gesetzeswortlaut werde aber kaum eingehalten, da es kaum Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten gebe. Alles nicht weiter benötigte Schriftgut eines Ministeriums sei bei Ausscheiden eines Ministers an das Staatsarchiv zu übergeben, zitierte Maderthaner am Freitag im Ö1-Morgenjournal aus dem Bundesarchivgesetz. Dass Parteien bei einer Übergabe Dokumente vernichten lassen, sei deshalb nicht ungewöhnlich, aber dennoch ungesetzlich.

Kogler will beim Verkehr "System vom Kopf auf Füße stellen

Wien - Grünen-Bundessprecher Werner Kogler hat eine radikale Verkehrswende gefordert. "Wir müssen das System vom Kopf auf die Füße stellen", sagte er bei einer Pressekonferenz am Freitag. In einem derartigen Wandel lägen auch Chancen für die heimische Wirtschaft. "Denn die, die rechtzeitig investieren, werden später voran sein." Kogler will diesbezüglich die "Mitbewerber" in die Pflicht nehmen. Die Eckpunkte der grünen Verkehrswende umfassen u.a. eine "radikale Tarifreform", einen Planungsstopp bei Fehlinvestitionen im Verkehrsbereich und den Ausbau des Radverkehrs.

ÖVP schießt aus allen Rohren gegen Dornauer

Innsbruck - Der Tweet von Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer, in dem dieser ein ihm zugespieltes E-Mail mit angeblich außerordentlichen Spenden von Tiroler Unternehmen an die ÖVP-EU-Abg. Barbara Thaler für ihren Wahlkampf veröffentlichte, lässt weiter die Wogen hochgehen. Die ÖVP sieht ein Fake-Mail, fordert Dornauers Rücktritt und bringt eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft ein. Thaler teilte unterdessen mit, Dornauer auf Unterlassung zu klagen.

Iran ließ neun indische Crew-Mitglieder von Tanker frei

Teheran/Neu-Delhi - Der Iran hat neun der zwölf indischen Besatzungsmitglieder des festgesetzten Tankers "Riah" freigelassen. Das teilte das indische Außenministerium am Freitag mit. Das unter panamaischer Flagge fahrende Schiff war am 14. Juli im Persischen Golf von den iranischen Revolutionsgarden aufgebracht worden. Zur Begründung hieß es, der Tanker habe Öl geschmuggelt. 21 weitere indische Matrosen werden demnach noch im Iran festgehalten. Darunter drei von der "Riah" und 18 von der unter britischer Flagge fahrenden "Stena Impero", die vergangene Woche festgesetzt wurde.

Demonstration gegen Regierung am Flughafen von Hongkong

Hongkong - In ihrer jüngsten Aktion gegen die Regierung haben Hunderte Hongkonger am Internationalen Flughafen der Stadt demonstriert. Die zumeist in Schwarz gekleideten Demonstranten versammelten sich am Freitag in der Abflughalle, wo sich viele von ihnen friedlich auf den Boden setzten oder den Reisenden ihre Protestschilder entgegenstreckten. Trotz eines Polizeiverbots will die Protestbewegung auch am Samstag wieder auf die Straße gehen.

Wahlkommission bestätigte Selenskyjs Sieg in der Ukraine

Kiew - Die Zentrale Wahlkommission der Ukraine hat den haushohen Sieg der Partei des prowestlichen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei der Parlamentswahl vom vergangenen Sonntag bestätigt. Die Partei mit dem Namen Diener des Volkes (Sluha Narodu) habe nach dem vorläufigen Endergebnis 43,2 Prozent der Stimmen gewonnen, teilte die Kommission am Freitag in der Hauptstadt Kiew mit. Selenskyjs Partei verfüge damit über die absolute Mehrheit der Stimmen in der neuen Obersten Rada, dem ukrainischen Parlament.

Steirischer Entführungsfall: Mann gestand, Motiv aber unklar

Kumberg/Graz - Der 33-jährige Steirer, der am Dienstagabend eine Rennradfahrerin (27) entführt hatte, hat die Tat in einer Vernehmungen durch die Polizei gegestanden. Die Abläufe gab er zu, zu seinem Motiv konnte er laut Kriminalisten aber "keine eindeutige Aussage artikulieren". Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte. Es bestehe bei dem Mann der Verdacht einer psychischen Beeinträchtigung, hatte ein Polizeisprecher bereits zuvor mitgeteilt.

Welterschöpfungstag ist am Montag erreicht

Wien - Am Montag ist laut der NGO Global Footprint Networks der Welterschöpfungstag erreicht. Dann hat die Menschheit alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres wiederherstellen und nachhaltig zur Verfügung stellen kann, berichtete der WWF. Der Stichtag ist wieder nach vorne gerückt und liegt erstmals im Juli. Vor 20 Jahren lag er noch im Oktober. "Niemals hat die Erdbevölkerung mehr über ihre Verhältnisse gelebt. Wir verbrauchen umgerechnet 1,75 Erden pro Jahr", kritisierten Greenpeace, WWF und Global 2000.

