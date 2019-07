Schreddern: Ex-Staatsarchiv-Direktor hält ÖVP-Vorgehen für illegal

Wien - Für Wolfgang Maderthaner, Ex-Generaldirektor des Staatsarchives, war das Vorgehen des ÖVP-Mitarbeiters rund um die Schredder-Affäre jedenfalls gesetzeswidrig. Der Gesetzeswortlaut werde aber kaum eingehalten, da es kaum Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten gebe. Alles nicht weiter benötigte Schriftgut eines Ministeriums sei bei Ausscheiden eines Ministers an das Staatsarchiv zu übergeben, zitierte Maderthaner am Freitag im Ö1-Morgenjournal aus dem Bundesarchivgesetz. Dass Parteien bei einer Übergabe Dokumente vernichten lassen, sei deshalb nicht ungewöhnlich, aber dennoch ungesetzlich.

ÖVP schießt aus allen Rohren gegen Dornauer

Innsbruck - Der Tweet von Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer, in dem dieser ein ihm zugespieltes E-Mail mit angeblich außerordentlichen Spenden von Tiroler Unternehmen an die ÖVP-EU-Abg. Barbara Thaler für ihren Wahlkampf veröffentlichte, lässt weiter die Wogen hochgehen. Die ÖVP sieht ein Fake-Mail, fordert Dornauers Rücktritt und bringt eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft ein. Thaler teilte unterdessen mit, Dornauer auf Unterlassung zu klagen. Dornauer will das E-Mail am Montag der Korruptionsstaatsanwaltschaft übergeben.

Kogler will beim Verkehr "System vom Kopf auf Füße stellen

Wien - Grünen-Bundessprecher Werner Kogler hat eine radikale Verkehrswende gefordert. "Wir müssen das System vom Kopf auf die Füße stellen", sagte er bei einer Pressekonferenz am Freitag. In einem derartigen Wandel lägen auch Chancen für die heimische Wirtschaft. "Denn die, die rechtzeitig investieren, werden später voran sein." Kogler will diesbezüglich die "Mitbewerber" in die Pflicht nehmen. Die Eckpunkte der grünen Verkehrswende umfassen u.a. eine "radikale Tarifreform", einen Planungsstopp bei Fehlinvestitionen im Verkehrsbereich und den Ausbau des Radverkehrs.

Von der Leyens Versprechen sprengen EU-Budgetplanung

Brüssel - Der künftigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen könnte es laut "Spiegel" schwerfallen, die Versprechen aus ihrer Bewerbungsrede im Europaparlament zu erfüllen. Nach Berechnungen von EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger belaufen sich die Kosten für einige ihrer Ankündigungen auf 30 Milliarden Euro, sind aber bisher nicht im EU-Budget für die Jahre 2021 bis 2027 berücksichtigt. Erschwerend kommt hinzu, dass viele EU-Mitglieder beim künftigen Mittelfristigen Finanzrahmen eher sparen wollen.

Sanchez will nach Parlamentspleite noch nicht aufgeben

Madrid - Nach der Doppelpleite bei den beiden Parlaments-Abstimmungen über seine Wiederwahl gibt sich Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez kämpferisch. "Man darf jetzt nicht das Handtuch werfen", sagte der Sozialist. Es gebe noch Chancen, er wolle die Gespräche mit anderen Parteien nicht aufgeben. Wenn der Congreso de los Diputados in Madrid bis Mitternacht des 23. September keinen Regierungschef wählt, muss König Felipe VI. am Tag darauf das Parlament auflösen und für den 10. November neue vorgezogene Wahlen ansetzen.

Fünf Minuten Glockenläuten gegen weltweiten Hunger

Wien - Länger als gewöhnlich - nämlich fünf Minuten lang - haben am Freitag um 15.00 Uhr, zur Sterbestunde Jesu, die Kirchenglocken in über 3.000 Gemeinden in Österreich und Südtirol geläutet. Mit der Aktion will die Caritas ein Zeichen gegen den weltweiten Hunger setzen. Im Vorfeld hatte Michael Landau, Präsident von Caritas Österreich mit Blick auf die stetig sinkenden Entwicklungshilfeausgaben Österreichs auch das "Politikversagen" im Kampf gegen den Hunger angeprangert. 821 Millionen Menschen leiden weltweit an Hunger, jeder zehnte Mensch hat nicht genug zu essen.

Kleinflugzeug-Absturz in Tirol: Leichen identifiziert

Leutasch/Schwäbisch Hall - Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges vor einer Woche nahe der Meilerhütte in der Tiroler Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land) konnten die Toten nun eindeutig identifiziert werden. Laut DNA-Abgleich handelt es sich wie vermutet um drei deutsche Staatsbürger, teilte die Polizei am Freitag mit. Ein 56-Jähriger war der Pilot der Maschine, zwei Männer im Alter von 72 und 57 Jahren begleiteten ihn.

Welterschöpfungstag ist am Montag erreicht

Wien - Am Montag ist laut der NGO Global Footprint Networks der Welterschöpfungstag erreicht. Dann hat die Menschheit alle natürlichen Ressourcen aufgebraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres wiederherstellen und nachhaltig zur Verfügung stellen kann, berichtete der WWF. Der Stichtag ist wieder nach vorne gerückt und liegt erstmals im Juli. Vor 20 Jahren lag er noch im Oktober. "Niemals hat die Erdbevölkerung mehr über ihre Verhältnisse gelebt. Wir verbrauchen umgerechnet 1,75 Erden pro Jahr", kritisierten Greenpeace, WWF und Global 2000.

(Schluss) apo