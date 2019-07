Bierlein stellt sich hinter Beamte des Kanzleramtes

Wien - Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat sich am Freitagabend in der Schredderaffäre hinter die Beamten des Kanzleramtes gestellt. Alle Beamten und Mitarbeiter im Bundeskanzleramt leisten "ganz hervorragende Arbeit, sind unglaublich loyal und ich stehe hinter diesen Personen", sagte Bierlein in einem Puls4-Interview. Bierlein reagierte damit auf die Erklärung der ÖVP, ein Mitarbeiter von Alt-Kanzler Sebastian Kurz habe vor dem Regierungswechsel fünf Datenträger deshalb vernichten lassen, weil man SPÖ-nahen Beamten im Kanzleramt misstraut habe.

Hahn will Balkan-Rückkehr fördern

Brüssel/Wien - EU-Erweiterungskommissar Hahn will mit Vorbeitrittshilfen die Rückwanderung in die EU-Kandidatenländer am Balkan fördern. Sein Team soll ein Konzept entwickeln, das Anschubfinanzierungen für Neugründungen biete, erklärte Hahn am Freitag. Die Abwanderung von jungen, gut ausgebildeten Arbeitskräften in einkommensstärkere Regionen, allen voran die EU, ist in allen Balkanländern ein Problem. Hahn besuchte am Donnerstag und Freitag die EU-Beitrittskandidaten Nordmazedonien und Serbien.

Stimmzettel bei NR-Wahl dürften übersichtlich ausfallen

Wien - Eher übersichtlich dürften die Stimmzettel für die Nationalratswahl ausfallen. Eine Woche vor Einreichschluss zeichnete sich kein Kandidatenrekord bei der überraschenden Neuwahl ab. Fix bundesweit antreten werden die fünf Parlamentsparteien und die Grünen. Auch die KPÖ schafft es wohl, WANDEL und GILT hoffen darauf. Eine Ferienwoche lang ist noch Zeit zum Unterschriftensammeln. Heuer mussten die Unterstützungserklärungen vom 9. Juli bis 2. August gesammelt werden.

Doppelter Erfolg für Trumps Migrationspolitik

Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Freitag gleich zwei Erfolge für seine umstrittene Migrationspolitik eingefahren. Der Innenminister Guatemalas, Enrique Degenhart, unterzeichnete in Washington ein Abkommen, mit dem die Migration an der US-Südgrenze begrenzt werden soll. Kurze Zeit später gab das US-Höchstgericht Milliardengelder zum Bau einer Mauer an der mexikanischen Grenze frei. Diese Gelder waren im Mai durch die einstweilige Verfügung eines Bundesrichters in Kalifornien blockiert worden.

Mehr als 20 Verletzte bei Kohlenmonoxid-Unfall in Wiener Innenstadt

Wien - Bei einem neuerlichen Kohlenmonoxid-Unfall in der Wiener Innenstadt sind am Freitagabend mehr als 20 Personen verletzt worden. Wie die Wiener Rettung der APA berichtet, wurde aber keine der mit Übelkeit ins Krankenhaus gebrachten Personen schwerer verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Unfall in einem Friseur- und Schönheitssalon am Kohlmarkt. Die Unglücksursache ist noch nicht geklärt - vermutet wird eine Gastherme, ein mobiles Klimagerät war es nicht.

Mindestens acht Tote bei Erdbeben auf den Philippinen

Manila - Bei zwei Erdbeben sind auf den Philippinen acht Menschen getötet und rund 60 weitere verletzt worden. Die beiden Erdstöße der Stärke 5,4 und 5,9 ereigneten sich Samstagfrüh in einem Abstand von knapp vier Stunden, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Sie erschütterten die Provinz Batanes, eine dünn besiedelte Inselgruppe im Norden der größten philippinischen Insel Luzon. Nach Angaben der Erdbebenwarte Phivolcs befand sich das Epizentrum nahe der Stadt Itbayat in der Provinz Batanes knapp 700 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila.

Tödliches Unglück in Nachtclub überschattet Schwimm-WM

Gwangju - Ein Unglück in einem Nachtclub in der Nähe des Athletendorfes überschattet die Schwimm-WM im südkoreanischen Gwangju. Berichten der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zufolge, die sich auf Behörden der Stadt beruft, seien beim Einsturz einer Etage des Gebäudes in der Nacht auf Samstag zwei Menschen ums Leben gekommen und mindestens zehn verletzt worden. Unter den Verletzten sollen auch Sportler der Weltmeisterschaft gewesen sein. Beim Unglück kamen keine österreichischen Athleten zu Schaden.

Salzburger Festspiele eröffnen mit Peter-Sellars-Doppel

Salzburg - Die Salzburger Festspiele werden am Samstag - eine Woche nach dem ersten "Jedermann" - offiziell durch Bundespräsident Alexander van der Bellen eröffnet. Dabei steht US-Regisseur Peter Sellars gleich zweimal im Zentrum der Feierlichkeiten in der Felsenreitschule: Als Festspielredner am Vormittag und als Regisseur der abendlichen Eröffnungsoper, "Idomeneo" von Mozart. Es dirigiert Teodor Currentzis.

(Schluss) mas