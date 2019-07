Doppelter Erfolg für Trumps Migrationspolitik

Washington - US-Präsident Donald Trump hat am Freitag gleich zwei Erfolge für seine umstrittene Migrationspolitik eingefahren. Der Innenminister Guatemalas, Enrique Degenhart, unterzeichnete in Washington ein Abkommen, mit dem die Migration an der US-Südgrenze begrenzt werden soll. Kurze Zeit später gab das US-Höchstgericht Milliardengelder zum Bau einer Mauer an der mexikanischen Grenze frei. Diese Gelder waren im Mai durch die einstweilige Verfügung eines Bundesrichters in Kalifornien blockiert worden.

ÖVP beklagt neue Schmuddelseite über Kurz

Wien - Im Internet ist eine neue Schmuddelseite mit Vorwürfen gegen ÖVP-Obmann Sebastian Kurz aufgetaucht. Darin wird der Alt-Bundeskanzler bezichtigt, in den 1990er-Jahren als Kinderpornodarsteller tätig gewesen zu sein, teilte die ÖVP am Samstag mit. Dieser Wahlkampf "verkommt immer mehr zur schmutzigsten Schlacht, die es jemals gegeben hat. Und alles nur mit einem Ziel, nämlich Sebastian Kurz nachhaltig zu beschädigen", zeigte sich ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer fassungslos.

Ergebnisse des Pilotprojekts Tempo 140 auf A1 offenbar positiv

Wien/Melk/Haid - Das Pilotprojekt Tempo 140 auf zwei Abschnitten der Westautobahn (A1) verläuft laut "profil" positiv: Unabhängige Gutachter seien zu "teilweise sehr positiven" Ergebnissen gekommen, berichtete das Nachrichtenmagazin am Samstag unter Berufung auf die Asfinag. Die Umweltbelastung sei nicht gestiegen, die Zahl der Unfälle gesunken. Der Test galt als Prestigeprojekt von Ex-Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ).

Stimmzettel bei NR-Wahl dürften übersichtlich ausfallen

Wien - Eher übersichtlich dürften die Stimmzettel für die Nationalratswahl ausfallen. Eine Woche vor Einreichschluss zeichnete sich kein Kandidatenrekord bei der überraschenden Neuwahl ab. Fix bundesweit antreten werden die fünf Parlamentsparteien und die Grünen. Auch die KPÖ schafft es wohl, WANDEL und GILT hoffen darauf. Eine Ferienwoche lang ist noch Zeit zum Unterschriftensammeln. Heuer mussten die Unterstützungserklärungen vom 9. Juli bis 2. August gesammelt werden.

Hahn will Balkan-Rückkehr fördern

Brüssel/Wien - EU-Erweiterungskommissar Hahn will mit Vorbeitrittshilfen die Rückwanderung in die EU-Kandidatenländer am Balkan fördern. Sein Team soll ein Konzept entwickeln, das Anschubfinanzierungen für Neugründungen biete, erklärte Hahn am Freitag. Die Abwanderung von jungen, gut ausgebildeten Arbeitskräften in einkommensstärkere Regionen, allen voran die EU, ist in allen Balkanländern ein Problem. Hahn besuchte am Donnerstag und Freitag die EU-Beitrittskandidaten Nordmazedonien und Serbien.

Polizei feuerte Tränengas auf Demonstranten in Hongkong

Hongkong - Die Polizei hat am Samstag Tränengas auf die Pro-Demokratie-Demonstranten in Hongkong abgefeuert, die trotz eines zuvor erlassenen Verbots gegen Angriffe von Schlägertrupps protestierten. Fernsehbilder zeigten den wiederholten Einsatz von Tränengas am Bahnhof von Yuen Long im Nordwesten der chinesischen Sonderverwaltungszone, wo sich zuvor tausende Menschen versammelt hatten. In Hongkong kam es zuletzt immer wieder zu großen Protestmärschen. Auslöser für die Demonstrationen war ein umstrittener Gesetzentwurf zur Auslieferung beschuldigter Personen an China.

Einjähriges Mädchen stürzte in NÖ vier Meter tief aus Fenster

Gutenbrunn - Ein einjähriges Mädchen ist Samstagfrüh aus dem Kinderzimmerfenster eines Einfamilienhauses in Gutenbrunn (Bezirk St. Pölten-Land) gefallen, berichtete die Polizei. Das Kleinkind stürzte knapp vier Meter in die Tiefe und landete auf einer geschotterten Garageneinfahrt. Eine sofort herbeigerufene Notärztin leistete Erste Hilfe. Das Kleinkind wurde in künstlichen Tiefschlaf versetzt und mit dem Notarzthubschrauber ins SMZ Ost nach Wien geflogen. Der Unfallhergang ist laut Polizei unklar.

Staus auf Autobahnen in Kärnten wegen Unfällen und Überlastung

Villach - Viel Geduld haben Autofahrer am Samstag in Kärnten auf der Tauernautobahn (A10) und auf der Karawankenautobahn (A11) gebraucht: Unfälle und Überlastung resultierten in Staus, die teilweise kilometerweit zurückreichten. Durch den Ferienbeginn in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg war ein enormes Fahrzeugaufkommen zu beobachten.

