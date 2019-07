NEOS eröffneten Mitgliederversammlung in Salzburg

Wien - Unter Zeitdruck wegen der Festspiele haben die NEOS am Samstag in Salzburg ihre Mitgliederversammlung eröffnet, bei der sie über eine Wild Card für Ex-"Kurier"-Herausgeber Helmut Brandstätter für die Nationalratskandidatenliste abstimmen. Die Veranstaltung sollte nur zwei Stunden dauern, weil viele im Anschluss zur Premiere der Mozart-Oper "Idomeneo" eilen wollten. Neben Parteichefin Beate Meinl-Reisinger waren auch einige weitere Nationalratsabgeordnete, darunter Brandstätters Vorgängerin als NEOS-Allianzpartnerin Irmgard Griss gekommen.

Salzburger Festspiele offiziell eröffnet

Salzburg - Die Salzburger Festspiele 2019 sind offiziell eröffnet. Der Festakt in der Felsenreitschule am Samstagvormittag, an dem weite Teile des offiziellen Österreich teilnahmen, war von einem Thema dominiert: dem Klimawandel. Sowohl Festspielredner Peter Sellars als auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen nutzten ihre Reden für mahnende Worte zum Schutz der Umwelt.

Ex-Innenminister Kickl (FPÖ) kritisierte Van der Bellen

Wien - Ex-Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) kritisiert Bundespräsident Alexander Van der Bellen, weil dieser Kickl nicht noch einmal als Innenminister angeloben würde. "Der Bundespräsident steht nicht über der Verfassung, auch wenn manche das glauben. Und in der Verfassung steht, dass das Recht vom Volk ausgeht", so Kickl in der Tageszeitung "Österreich". "Herr Van der Bellen kann nicht willkürlich nach seinem ideologischen Weltbild entscheiden, nur weil ihm meine konsequente Abschiebungspolitik nicht gepasst hat", so Kickl.

Ärzte nach Sturz einer Einjährigen aus Fenster zuversichtlich

Herzogenburg - Ein einjähriges Mädchen aus Gutenbrunn (Bezirk St. Pölten-Land), das Samstagfrüh aus dem Fenster seines Kinderzimmers vier Meter in die Tiefe gestürzt ist, befand sich noch im künstlichen Tiefschlaf. Die behandelnden Ärzte seien jedoch zuversichtlich, was den Genesungsverlauf betrifft, teilte Marion Wallner vom Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) mit. Wie das Kleinkind durch das Fenster in 90 Zentimeter Höhe, das mit einem Fliegengitter versehen war, fallen konnte, sei noch zu ermitteln, hieß es von der Polizei.

200 Tote nach jüngstem Bootsunglück vor Libyen befürchtet

Tripolis - Bei dem jüngsten Bootsdrama vor der Küste Libyens könnten nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond bis zu 200 Migranten ums Leben gekommen sein. Bisher seien 67 Leichen aus dem Mittelmeer geborgen worden, 138 Menschen würden noch vermisst, sagte der Leiter des Roten Halbmonds in der Hafenstadt Al-Khums der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Es wäre das schwerste Bootsunglück im Mittelmeer im laufenden Jahr.

Johnson schließt vorgezogene Neuwahlen vor dem Brexit aus

London - Der neue britische Premierminister Boris Johnson hat Spekulationen über vorgezogene Neuwahlen vor dem angestrebten EU-Austritt seines Landes zurückgewiesen. Bei einem Besuch in Birmingham schloss er am Freitag "völlig" aus, dass es auf seine Initiative hin vor dem Brexit Neuwahlen geben werde. Die Menschen wollten keine Wahlveranstaltung, sie forderten viel mehr, dass die Politik ihren Auftrag zu einem Brexit am 31. Oktober erfülle, so Johnson.

Ergebnisse des Pilotprojekts Tempo 140 auf A1 offenbar positiv

Wien/Melk/Haid - Das Pilotprojekt Tempo 140 auf zwei Abschnitten der Westautobahn (A1) verläuft laut "profil" positiv: Unabhängige Gutachter seien zu "teilweise sehr positiven" Ergebnissen gekommen, berichtete das Nachrichtenmagazin am Samstag unter Berufung auf die Asfinag. Die Umweltbelastung sei nicht gestiegen, die Zahl der Unfälle gesunken. Der Test galt als Prestigeprojekt von Ex-Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ), der sich mit den Ergebnissen sehr zufrieden zeigte.

Feuerwehren nach Unwetter in Obersteiermark im Einsatz

Bruck/Mur/Mürzzuschlag/Österreich-weit - Einige starke Unwetterzellen haben sich am Samstagnachmittag über Teilen der Obersteiermark entladen, dazu kam es zu etlichen Blitzschlägen. Punktuell gingen Hagelschläge nieder, wie etwa im Raum Pernegg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag). Etliche Feuerwehren standen im Einsatz, unter anderem auch zu Auspumparbeiten. Durch die Niederschläge wurden vor allem im Mürztal Keller unter Wasser gesetzt, Bäume stürzten um.

