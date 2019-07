Große Mehrheit für Brandstätter bei NEOS-Mitgliederversammlung

Wien - Die Kandidatur von Ex-"Kurier"-Herausgeber Helmut Brandstätter für die NEOS bei der Nationalratswahl wurde am Samstag bei einer Mitgliederversammlung endgültig fixiert. Er erhielt 245 von 263 (93,2 Prozent) abgegebenen Stimmen. Brandstätter kandidiert auf Platz zwei der Bundesliste hinter Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. In seiner Rede nahm Brandstätter die türkis-blaue Ex-Regierung ins Visier und verwies mehrmals auf sein neues Buch zum Thema.

Tanzpionier Johann Kresnik im Alter von 79 Jahren verstorben

Wien - Der österreichische Tanzpionier und Regisseur Johann Kresnik ist tot. Er verstarb am Samstagnachmittag überraschend im Alter von 79 Jahren im Klinikum Klagenfurt an Herzversagen. Das teilte ein Sprecher der Familie der APA mit. Das laufende ImPulsTanz-Festival in Wien war erst am 18. Juli mit seiner "Macbeth"-Deutung eröffnet worden. Kresnik, dessen Tanzästhetik durch Provokation und ein Aufbrechen bekannter Muster gekennzeichnet war, wurde auch mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt heuer mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien.

Salzburger Festspiele offiziell eröffnet

Salzburg - Die Salzburger Festspiele 2019 sind offiziell eröffnet. Der Festakt in der Felsenreitschule am Samstagvormittag, an dem weite Teile des offiziellen Österreich teilnahmen, war von einem Thema dominiert: dem Klimawandel. Sowohl Festspielredner Peter Sellars als auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen nutzten ihre Reden für mahnende Worte zum Schutz der Umwelt.

Hunderte Festnahmen bei Demonstration in Moskau

Moskau - In Moskau sind bei einer Demonstration gegen den Ausschluss von Oppositionellen bei der Regionalwahl in sechs Wochen Hunderte Demonstranten festgenommen worden. Rund um das Rathaus im Zentrum der russischen Hauptstadt war am Samstag zu sehen, wie Polizisten Menschen abführten und in Polizeibusse zerrten. Dem Bürgerrechtsportal OWD-Info zufolge kamen mehr als 630 Demonstranten in Polizeigewahrsam. Die Beamten sprachen am frühen Nachmittag noch von rund 300 Festgenommenen. Den Behörden zufolge wurden insgesamt rund 3.500 Teilnehmer gezählt.

200 Tote nach jüngstem Bootsunglück vor Libyen befürchtet

Tripolis - Bei dem jüngsten Bootsdrama vor der Küste Libyens könnten nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond bis zu 200 Migranten ums Leben gekommen sein. Bisher seien 67 Leichen aus dem Mittelmeer geborgen worden, 138 Menschen würden noch vermisst, sagte der Leiter des Roten Halbmonds in der Hafenstadt Al-Khums der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Es wäre das schwerste Bootsunglück im Mittelmeer im laufenden Jahr.

Ärzte nach Sturz einer Einjährigen aus Fenster zuversichtlich

Herzogenburg - Ein einjähriges Mädchen aus Gutenbrunn (Bezirk St. Pölten-Land), das Samstagfrüh aus dem Fenster seines Kinderzimmers vier Meter in die Tiefe gestürzt ist, befand sich am Nachmittag noch im künstlichen Tiefschlaf. Die behandelnden Ärzte seien jedoch zuversichtlich, was den Genesungsverlauf betrifft, teilte Marion Wallner vom Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) mit. Wie das Kleinkind durch das Fenster in 90 Zentimeter Höhe, das mit einem Fliegengitter versehen war, fallen konnte, sei noch zu ermitteln, hieß es von der Polizei.

Hagel und Regen in Obersteiermark, Feuerwehren im Einsatz

Bruck/Mur/Mürzzuschlag/Österreich-weit - Einige starke Unwetterzellen haben sich am Samstagnachmittag über Teilen der Obersteiermark entladen, dazu kam es zu etlichen Blitzschlägen. Punktuell gingen Hagelschläge nieder, wie etwa im Raum Pernegg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag). Das teilte der Landesfeuerwehrverband Steiermark mit. Die Unwetterfront erreichte am späteren Nachmittag auch die südlichen Teile der Steiermark und die Landeshauptstadt Graz. Hier ging Starkregen und vereinzelt Hagel nieder.

Große Parade zum Christopher Street Day in Berlin - Award für Keszler

Berlin - Konfetti, nackte Haut in der Sonne und überall Regenbogenfahnen: Zehntausende Feiernde sind am Samstag auf der 41. Berliner Parade zum Christopher Street Day durch die deutsche Hauptstadt gezogen. Die Veranstalter erwarten insgesamt rund 600.000 Besucher. Als Ehrengast nach Berlin ist Life Ball-Initiator Gery Keszler geladen. Er wird an seinem 56. Geburtstag von der LGBTIQ-Community auf der Hauptbühne vor dem Brandenburger Tor mit dem "Soul of Stonewall Award" für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

