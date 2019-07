Mehr als Tausend Festnahmen bei Demonstration in Moskau

Moskau - Bei einer Demonstration in Moskau gegen den Ausschluss wichtiger Oppositionskandidaten von der Regionalwahl in sechs Wochen hat die russische Polizei mehr als Tausend Demonstranten festgenommen. Rund um das Rathaus im Stadtzentrum führten Beamte am Samstag Menschen ab und zerrten sie in Busse. Laut Polizei kamen 1.074 in Gewahrsam. Das deckt sich etwa mit Zahlen des Bürgerrechtsportals OWD-Info, das solche Fälle erfasst. dpa-Reporter berichteten auch von verletzten Demonstranten. Die Behörden zählten nach eigenen Angaben insgesamt rund 3.500 Teilnehmer.

Große Mehrheit für Brandstätter bei NEOS-Mitgliederversammlung

Wien - Die Kandidatur von Ex-"Kurier"-Herausgeber Helmut Brandstätter für die NEOS bei der Nationalratswahl wurde am Samstag bei einer Mitgliederversammlung endgültig fixiert. Er erhielt 245 von 263 (93,2 Prozent) abgegebenen Stimmen. Brandstätter kandidiert auf Platz zwei der Bundesliste hinter Parteichefin Beate Meinl-Reisinger. In seiner Rede nahm Brandstätter die türkis-blaue Ex-Regierung ins Visier und verwies mehrmals auf sein neues Buch zum Thema.

Tanzpionier Johann Kresnik im Alter von 79 Jahren verstorben

Wien - Der österreichische Tanzpionier und Regisseur Johann Kresnik ist tot. Er verstarb am Samstagnachmittag überraschend im Alter von 79 Jahren im Klinikum Klagenfurt an Herzversagen. Das teilte ein Sprecher der Familie der APA mit. Das laufende ImPulsTanz-Festival in Wien war erst am 18. Juli mit seiner "Macbeth"-Deutung eröffnet worden. Kresnik, dessen Tanzästhetik durch Provokation und ein Aufbrechen bekannter Muster gekennzeichnet war, wurde auch mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt heuer mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien.

Erneut Rassismus-Vorwurf gegen Trump nach Attacke auf US-Demokraten

Washington - US-Präsident Donald Trump hat mit Twitter-Äußerungen über den afroamerikanischen Abgeordneten Elijah Cummings erneut Rassismus-Vorwürfe auf sich gezogen. Trump schrieb am Samstag bei dem Kurzbotschaftendienst herablassend über der mehrheitlich von Schwarzen bewohnte Stadt Baltimore, die teilweise zum Wahlkreis von Trump-Kritiker Cummings gehört. "Cumming (sic) Wahlkreis ist ein widerliches, von Ratten und Nagern befallenes Drecksloch", schrieb Trump. Die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Nancy Pelosi nannte Trumps Twitter-Botschaften "rassistisch".

200 Tote nach jüngstem Bootsunglück vor Libyen befürchtet

Tripolis - Bei dem jüngsten Bootsdrama vor der Küste Libyens könnten nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond bis zu 200 Migranten ums Leben gekommen sein. Bisher seien 67 Leichen aus dem Mittelmeer geborgen worden, 138 Menschen würden noch vermisst, sagte der Leiter des Roten Halbmonds in der Hafenstadt Al-Khums der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Es wäre das schwerste Bootsunglück im Mittelmeer im laufenden Jahr.

Tödlicher Alpinunfall in der Steiermark

Ardning - Zu einem tödlichen Alpinunfall ist es am Samstag in der Steiermark gekommen. Eine 24-Jährige tschechische Staatsbürgerin, die mit einer 24-köpfigen tschechischen Wandergruppe eine Bergtour auf den Bosruck im Gemeindegebiet von Ardning machte, stürzte beim Wandern etwa 150 Meter weit ab. Dabei zog sich die Bergsteigerin tödliche Verletzungen zu, gab die Polizei am Samstagabend bekannt.

Ärzte nach Sturz einer Einjährigen aus Fenster zuversichtlich

Herzogenburg - Ein einjähriges Mädchen aus Gutenbrunn (Bezirk St. Pölten-Land), das Samstagfrüh aus dem Fenster seines Kinderzimmers vier Meter in die Tiefe gestürzt ist, befand sich am Nachmittag noch im künstlichen Tiefschlaf. Die behandelnden Ärzte seien jedoch zuversichtlich, was den Genesungsverlauf betrifft, teilte Marion Wallner vom Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) mit. Wie das Kleinkind durch das Fenster in 90 Zentimeter Höhe, das mit einem Fliegengitter versehen war, fallen konnte, sei noch zu ermitteln, hieß es von der Polizei.

Unwetter und Flughafen-Streik sorgen für Chaos-Tag in Barcelona

Barcelona - Ein heftiges Unwetter und ein Streik des Bodenpersonals von Iberia in Barcelona haben auf dem Flughafen El Prat und in der gesamten katalanischen Metropole zum Teil große Probleme verursacht. Allein wegen des Ausstands bei der spanischen Airline seien am Samstag 62 Flüge gestrichen worden, teilte die spanische Flughafenverwaltungsgesellschaft Aena mit. Am Sonntag würden am El Prat weitere 73 Flüge ausfallen.

