Neue britische Regierung geht von No-Deal-Brexit aus

London - Die neue britische Regierung rechnet mit einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Man gehe von der Annahme aus, dass die EU keinen neuen Austrittsdeal vereinbaren möchte, sagte Vizepremier Michael Gove der "Sunday Times". "Wir werden die EU am 31. Oktober verlassen. Ohne Wenn und Aber. Keine Verzögerung mehr. Der Brexit kommt", betonte Gove. Finanzminister Javid Savid kündigte indes an, eine Milliarde Pfund für einen No-Deal-Brexit bereitzustellen, darunter die Einstellung von 500 Grenzbeamten.

EU kritisiert Polizeigewalt gegen Demonstranten in Moskau

Moskau - Die Europäische Union hat die Festnahme von mehr als 1000 Demonstranten bei einer Kundgebung der Opposition in Moskau verurteilt. Die Festnahmen und der "unverhältnismäßige Einsatz von Gewalt gegen friedliche Demonstranten" liefen den Rechten auf freie Meinungsäußerung, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit zuwider, erklärte EU-Sprecherin Maja Kocijancic am späten Samstagabend in Brüssel. Sie forderte zugleich "Chancengleichheit" bei der Kommunalwahl im September. Die Demonstranten hatten gegen den Ausschluss wichtiger Oppositionskandidaten von dem Urnengang protestiert.

FPÖ will höhere Strafrahmen bei Spionage

Wien - Die FPÖ nutzt die Fahndung nach einem mutmaßlichem russischen Spion in Österreich, um Gesetzesverschärfungen im geheimdienstlichen Bereich zu fordern. Derzeit werden Spionage-Aktivitäten mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft. FPÖ-Klubchef Herbert Kickl schlägt nun im Gespräch mit der APA einen Strafrahmen von sechs Monaten bis zu fünf Jahren vor. Die FPÖ bereite einen entsprechenden Antrag im Nationalrat vor und will dazu mit den anderen Parteien Gespräche führen.

Millionenschäden durch Unwetter im Süden Österreichs

Wien - Unwetter mit bis zu tennisballgroßen Hagelkörnern haben am Samstag eine Spur der Verwüstung durch das südliche Burgenland, die Steiermark und Kärnten gezogen. Dabei entstanden Schäden von drei Millionen Euro an landwirtschaftlichen Kulturen, teilte die Österreichische Hagelversicherung nach ersten Erhebungen am Abend mit. 12.000 Hektar mit Getreide, Mais, Soja, Kürbis oder Wein seien betroffen. Die Unwetter sorgten auch für zahlreiche Feuerwehreinsätze, allein in der Steiermark waren über 1.000 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie pumpten überflutete Keller aus und sicherten Dächer, die durch umgestürzte Bäume beschädigt worden waren. Im südlichen Burgenland kam es auch zu Stromausfällen. Auf einer Alm im Kärntner Lavanttal wurde ein Bauer durch einen Blitzschlag verletzt.

Tanzpionier Johann Kresnik im Alter von 79 Jahren verstorben

Wien - Der österreichische Tanzpionier und Regisseur Johann Kresnik ist tot. Er verstarb am Samstagnachmittag überraschend im Alter von 79 Jahren im Klinikum Klagenfurt an Herzversagen. Das teilte ein Sprecher der Familie der APA mit. Das laufende ImPulsTanz-Festival in Wien war erst am 18. Juli mit seiner "Macbeth"-Deutung eröffnet worden. Kresnik, dessen Tanzästhetik durch Provokation und ein Aufbrechen bekannter Muster gekennzeichnet war, wurde auch mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt heuer mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien.

Erneut Rassismus-Vorwurf gegen Trump nach Attacke auf US-Demokraten

Washington - US-Präsident Donald Trump hat mit Twitter-Äußerungen über den afroamerikanischen Abgeordneten Elijah Cummings erneut Rassismus-Vorwürfe auf sich gezogen. Trump schrieb am Samstag bei dem Kurzbotschaftendienst herablassend über der mehrheitlich von Schwarzen bewohnte Stadt Baltimore, die teilweise zum Wahlkreis von Trump-Kritiker Cummings gehört. "Cumming (sic) Wahlkreis ist ein widerliches, von Ratten und Nagern befallenes Drecksloch", schrieb Trump. Die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Nancy Pelosi nannte Trumps Twitter-Botschaften "rassistisch".

200 Tote nach jüngstem Bootsunglück vor Libyen befürchtet

Tripolis - Bei dem jüngsten Bootsdrama vor der Küste Libyens könnten nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond bis zu 200 Migranten ums Leben gekommen sein. Bisher seien 67 Leichen aus dem Mittelmeer geborgen worden, 138 Menschen würden noch vermisst, sagte der Leiter des Roten Halbmonds in der Hafenstadt Al-Khums der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Es wäre das schwerste Bootsunglück im Mittelmeer im laufenden Jahr.

Österreicher wird Computerspiel-Weltmeister und Millionär =

Wien - Österreich hat seinen ersten Computerspiel-Weltmeister und -Millionär: Der 17-jährige David "Aqua" W. hat am Samstagabend den Duo-Wettbewerb der "Fortnite"-Weltmeisterschaft gewonnen. Er teilt sich mit seinem norwegischen Teamkameraden "Nyhrox" drei Millionen Dollar (2,69 Mio. Euro) Preisgeld, berichtete die Tageszeitung "Der Standard" (Onlineausgabe). Die Weltmeisterschaft wurde von Millionen Zuschauern über das Internet verfolgt. "Fortnite" zählt mit geschätzten 250 Millionen Spielern zu den beliebtesten Videospielen. "Aqua" tritt am Sonntag auch im Einzelbewerb an, bei dem es ebenfalls drei Millionen Dollar zu gewinnen gibt.

(Schluss) vos