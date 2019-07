Heftige Unwetter und Millionenschäden in Süd-Österreich

Wien - Unwetter mit bis zu tennisballgroßen Hagelkörnern haben am Samstag eine Spur der Verwüstung durch das südliche Burgenland, die Steiermark und Kärnten gezogen. Dabei entstanden Schäden von drei Millionen Euro an landwirtschaftlichen Kulturen, teilte die Hagelversicherung mit. 12.000 Hektar mit Getreide, Mais, Soja, Kürbis oder Wein sind betroffen. Heftige Gewitter trafen auch Tirol und Vorarlberg.

Neue britische Regierung geht von No-Deal-Brexit aus

London - Die neue britische Regierung rechnet mit einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU. Man gehe von der Annahme aus, dass die EU keinen neuen Austrittsdeal vereinbaren möchte, sagte Vizepremier Michael Gove der "Sunday Times". "Wir werden die EU am 31. Oktober verlassen. Ohne Wenn und Aber. Keine Verzögerung mehr. Der Brexit kommt", betonte Gove. Finanzminister Sajid Javid stellt bereits umgerechnet 1,12 Mrd. Euro bereit, um das Land für einen No-Deal-Brexit zu rüsten.

EU kritisiert Polizeigewalt bei Oppositionsdemo in Moskau

Moskau - Die Europäische Union hat die Festnahme von mehr als 1.000 Demonstranten bei einer Kundgebung der Opposition in Moskau verurteilt. Die Festnahmen und der "unverhältnismäßige Einsatz von Gewalt gegen friedliche Demonstranten" liefen den Rechten auf freie Meinungsäußerung, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit zuwider, erklärte EU-Sprecherin Maja Kocijancic am späten Samstagabend in Brüssel. Wie das Bürgerrechtsportal OWD-Info in der Nacht auf Sonntag mitteilte, stieg die Zahl der Festnahmen auf mehr als 1.370 Fälle.

Iran an Europa: Golf-Schutzflotte wäre "feindliches Signal"

Genf/Teheran - Der Iran warnt die Europäer vor der Entsendung einer Marineflotte zum Schutz der Schifffahrt in der Golf-Region. Dies wäre "ein feindliches Signal", sagte ein Regierungssprecher. Es wäre eine Provokation und würde die Spannungen verschärfen. Nach der Festsetzung eines britischen Öltankers in der Straße von Hormuz Mitte des Monats strebt die Regierung in London einen europäischen Marineeinsatz in der für die weltweite Ölversorgung wichtigen Region an, um die Handelsschifffahrt zu sichern.

Maduro droht mit Festnahme weiterer Oppositionspolitiker

Caracas - Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro hat mit der Festnahme weiterer Oppositionspolitiker gedroht. "Der Abschleppwagen steht bereit", sagte Maduro bei einer Militärzeremonie in Caracas mit Blick auf die Festnahme von Vizeparlamentspräsident Edgar Zambrano, der nach einem gescheiterten Aufstand im Mai mit seinem Auto in die Zentrale des Inlandsgeheimdienstes SEBIN geschleppt wurde. Der Abschleppwagen werde nun nach den "Verbrechern" suchen, die einen Einmarsch ausländischer Truppen in Venezuela erreichen wollten, sagte Maduro.

Zwei Unwetter-Tote in Italien

Rom - Heftige Unwetter mit Sturm und Niederschlägen haben in der Nacht auf Sonntag Italien heimgesucht. In der toskanischen Stadt Arezzo wurde ein 72-Jähriger tot in einem Kanal gefunden. Die Leiche wurde unweit des Auto des Pensionisten entdeckt, das von einem Bach weggerissen worden war. In der Gemeinde Fiumicino nahe Rom starb eine 27-Jährige Frau. Sie war mit ihrem Auto in einen Kanal gestürzt. Der Flughafen "Leonardo da Vinci" Fiumicino in Rom musste einige Stunden lang den Betrieb einstellen.

68 Verletzte auf deutschem Campingplatz nach Brand

Cuxhaven - Durch ein Feuer bei einem Campingplatz an der deutschen Nordseeküste sind 68 Menschen verletzt worden. "Wahrscheinlich hat ein technischer Defekt in einem Mähdrescher den Brand ausgelöst", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Das Feuer war am späten Samstagnachmittag auf einem Getreidefeld in der Nähe des Campingplatzes am Kransburger See ausgebrochen. Die Polizei beschlagnahmte den Mähdrescher, in dem das Feuer ausgebrochen sein soll.

17-Jähriger aus Österreich siegte bei Fortnite-WM

New York/Wien - David "aqua" Wang, so sein Spieler-Alias, fährt nach diesem Wochenende als Millionär heim nach Österreich: Der 17-Jährige hat am Samstag den Weltmeister-Titel im Doppel beim ersten Fortnite World Cup gewonnen. Preisgeld für das Team: drei Millionen Dollar. Der Spieler hat sich zusammen mit seinem norwegischen Teamkollegen Emil "Nyhrox" Bergquist Pedersen in sechs Spielen gegen 49 andere Teams durchgesetzt.

