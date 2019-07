Unwetter und Millionenschäden in weiten Teilen Österreichs

Wien - Unwetter mit bis zu tennisballgroßen Hagelkörnern haben am Samstag eine Spur der Verwüstung durch das südliche Burgenland, die Steiermark und Kärnten gezogen. Dabei entstanden Schäden von drei Millionen Euro an landwirtschaftlichen Kulturen. Im Tiroler Unterland kam es zu Hangrutschungen und Überflutungen. In Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) riss eine Gerölllawine ein Brückengeländer mit, in Ebbs (Bezirk Kufstein) blockierten umgestürzte Bäume die B175. Straßen wurden kurzzeitig überflutet. Verletzt wurde niemand.

Kritik an Festnahmen bei Demo in Moskau - Nawalny im Spital

Moskau - Die Festnahme von mehr als 1.000 oppositionellen Demonstranten in Moskau ist international auf scharfe Kritik gestoßen. Die EU und die USA verurteilten den gewaltsamen Polizeieinsatz am Samstag und beklagten einen Verstoß gegen demokratische Grundrechte. Kremlkritiker Alexej Nawalny wurde unterdessen wegen einer allergischen Reaktion aus der Haft ins Krankenhaus eingeliefert. Das Gesicht des 43-Jährigen sei laut deiner Sprecherin rot und angeschwollen, die Ursache sei unklar.

Bombenanschlag in Kabul - Mehrere Verletzte

Kabul - Bei einer Explosion im Nordosten der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens sechs Menschen verletzt worden. Das teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Das Innenministerium bestätigte die Explosion. Lokalen Medien zufolge soll das Ziel des Angriffs ein Gästehaus des ehemaligen Innenministers und Vizepräsidentschaftskandidaten Amrullah Saleh gewesen sein. Am Sonntag hat der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl begonnen, die am 28. September stattfinden soll.

Schweres Behördenversagen in rumänischem Mordfall

Bukarest - In Rumänien hat der neue Innenminister Nicolae Moga am Freitagabend Polizeipräsident Ioan Buda, den Präfekten sowie den Polizeichef des Landeskreises Olt entlassen, nachdem ein Polizeieinsatz zur Rettung eines entführten Mädchens völlig daneben gegangen ist. Das 15-jährige Opfer wurde von seinem mutmaßlichen Peiniger vergewaltigt, anschließend getötet und zerstückelt. Die Polizei war indes tatenlos vor dem Anwesen des mutmaßlichen Serienmörders postiert und wartete auf einen Durchsuchungsbefehl.

70-Jähriger tot in Bach in Niederösterreich gefunden

Herzogenburg - Ein 70-jähriger Mann ist am Samstag tot in einem Bach bei Herzogenburg (Bezirk St. Pölten-Land) gefunden worden, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner einen Online-Bericht der Tageszeitung "Heute". Der Mann aus der Region war seit mehreren Tagen abgängig. Laut Polizei gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Klarheit über die Todesumstände soll eine Obduktion bringen.

Familienvater in Israel bei Streit um Parkplatz erschossen

Tel Aviv - Im Streit um einen Parkplatz soll ein 74-Jähriger in Israel einen 40 Jahre alten Familienvater erschossen haben - im Beisein der Ehefrau und kleiner Kinder des Opfers. Die Bluttat habe sich laut Polizei vor einem Einkaufszentrum in Ramle bei Tel Aviv ereignet. Beide Männer versuchten Medienangaben zufolge, in dieselbe Parklücke zu fahren. Es sei zum Streit gekommen. Plötzlich habe der 74-Jährige eine Waffe gezogen und aus nächster Nähe zwei Schüsse auf den anderen Mann gefeuert.

125 Kilogramm Nashorn-Hörner in Vietnam beschlagnahmt

Hanoi - Vietnamesische Sicherheitskräfte haben am internationalen Flughafen von Hanoi 125 Kilogramm Nashorn-Hörner sichergestellt. Die insgesamt 55 in Gips gegossenen Horn-Elemente wurde am Donnerstag im Flughafen Noi Bai gefunden. Das Herkunftsland der Fracht blieb zunächst unklar. Vietnam ist ein Hauptumschlagplatz für illegale Wildtier-Produkte und ein wichtiges Land auf der Route von Wildschmugglern in Asien. Die Regierung in Hanoi geht seit langem gegen den illegalen Handel mit Wildtieren vor.

