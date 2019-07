Iran will weitere Teile von Atomabkommen aussetzen

Genf/Teheran - Im Streit über das Atomabkommen zwischen dem Iran und mehreren Staaten zeichnet sich keine Entspannung ab. Nach einem Krisentreffen in Wien kündigten Vertreter der Islamischen Republik zudem an, weitere Teile des Abkommens auszusetzen. Der Vertrag soll aus westlicher Sicht sicherstellen, dass das Land nicht heimlich Atomwaffen herstellt. Hintergrund des Streits ist die Aufkündigung des Atomabkommens durch die USA. US-Präsident Donald Trump verhängte zudem neue Sanktionen.

Kritik an Festnahmen bei Demo in Moskau - Nawalny im Spital

Moskau - Die Festnahme von mehr als 1.000 oppositionellen Demonstranten in Moskau ist international auf scharfe Kritik gestoßen. Die EU und die USA verurteilten den gewaltsamen Polizeieinsatz am Samstag und beklagten einen Verstoß gegen demokratische Grundrechte. Kremlkritiker Alexej Nawalny wurde unterdessen wegen einer allergischen Reaktion aus der Haft ins Krankenhaus eingeliefert. Das Gesicht des 43-Jährigen sei laut seiner Sprecherin rot und angeschwollen, die Ursache sei unklar.

Anschlag in Kabul trübt Beginn des Präsidentenwahlkampfes

Kabul - Der Beginn des Präsidentenwahlkampfes in Afghanistan ist von einem schweren Anschlag in der Hauptstadt Kabul überschattet worden. Bei einem Angriff auf das Büro des Vizepräsidentenkandidaten Amrullah Saleh ist mindestens ein Mensch getötet worden. Mindestens 13 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Sonntag mit. Saleh ist der Kandidat von Präsident Ashraf Ghani für das Amt des Vizepräsidenten. Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt.

24 tote Zivilisten nach Luftangriffen in Syrien

Damaskus - Syrische und russische Kampfjets haben die Rebellengebiete im Nordwesten Syriens nach Angaben von Aktivisten am Wochenende erneut unter Beschuss genommen: Mindestens 24 Menschen seien bei den Angriffen in der Provinz Idlib und den umliegenden Regionen getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Unter den Opfern waren demnach auch mehrere Kinder.

Unwetter und Millionenschäden in weiten Teilen Österreichs

Wien - Unwetter mit bis zu tennisballgroßen Hagelkörnern haben am Samstag eine Spur der Verwüstung durch das südliche Burgenland, die Steiermark und Kärnten gezogen. Dabei entstanden Schäden von drei Millionen Euro an landwirtschaftlichen Kulturen. Im Tiroler Unterland kam es zu Hangrutschungen und Überflutungen. In Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) riss eine Gerölllawine ein Brückengeländer mit, in Ebbs (Bezirk Kufstein) blockierten umgestürzte Bäume die B175. Straßen wurden kurzzeitig überflutet. Verletzt wurde niemand.

Kein Hinweis auf Reste Orlandis bei Knochenfunden im Vatikan

Vatikanstadt - Die Untersuchungen von Knochen auf dem deutschen Friedhof im Vatikan haben nicht dazu beigetragen, das Schicksal der vor 36 Jahren verschwundenen Vatikan-Bürgerin Emanuela Orlandi zu klären. Keine Knochen seien auf dem Friedhof entdeckt worden, die aus der Zeit nach Ende des 19. Jahrhunderts stammen, erklärte Vatikansprecher Matteo Bruni am Sonntag. Die Gebeine waren in zwei vor einer Woche geöffneten Beinhäusern gefunden worden.

70-Jähriger tot in Bach in Niederösterreich gefunden

Herzogenburg - Ein 70-jähriger Mann ist am Samstag tot in einem Bach bei Herzogenburg (Bezirk St. Pölten-Land) gefunden worden, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner einen Online-Bericht der Tageszeitung "Heute". Der Mann aus der Region war seit mehreren Tagen abgängig. Laut Polizei gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Klarheit über die Todesumstände soll eine Obduktion bringen.

Verstappen gewann Chaos-GP in Hockenheim

Hockenheim - Max Verstappen hat einen Monat nach Österreich auch den Formel-1-Grand Prix von Deutschland gewonnen. In einem wegen Regens chaotischen Rennen setzte sich der Red-Bull-Pilot vor dem als 20. von ganz hinten gestarteten Sebastian Vettel (Ferrari) durch, während Mercedes beim Jubiläums-Rennen ein Desaster erlitt: Valtteri Bottas crashte im Finish, Weltmeister Lewis Hamilton blieb als Elfter punktlos. Der Russe Daniil Kwjat (Toro Rosso) holte als Dritter überraschend eine Podiums-Platzierung.

(Schluss) mas/grh