Iran will weitere Teile von Atomabkommen aussetzen

Genf/Teheran - Im Streit über das Atomabkommen zwischen dem Iran und mehreren Staaten zeichnet sich keine Entspannung ab. Nach einem Krisentreffen in Wien kündigten Vertreter der Islamischen Republik zudem an, weitere Teile des Abkommens auszusetzen. Der Vertrag soll aus westlicher Sicht sicherstellen, dass das Land nicht heimlich Atomwaffen herstellt. Hintergrund des Streits ist die Aufkündigung des Atomabkommens durch die USA. US-Präsident Donald Trump verhängte zudem neue Sanktionen.

Tote und Verletzte nach Anschlag in Kabul zu Wahlkampfbeginn

Kabul - Der Beginn des Präsidentenwahlkampfes in Afghanistan ist von einem schweren Anschlag in der Hauptstadt Kabul überschattet worden. Bei einem Angriff auf das Büro des Vizepräsidentenkandidaten Amrullah Saleh ist mindestens ein Mensch getötet worden. Mindestens 13 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag über Twitter mit.

65 Tote bei Boko-Haram-Angriff in Nigeria

Maiduguri - Bei einem Angriff der Islamistengruppe Boko Haram auf Dorfbewohner sind im Nordosten Nigerias 65 Menschen getötet worden. Zehn weitere Menschen wurden bei der Attacke am Samstag auf ein Dorf nahe der Provinzhauptstadt Maiduguri verletzt, wie der Provinzregierungschef Mohammed Bulama am Sonntag sagte. Zahlreiche Opfer wurden erst am Sonntag gefunden.

Berichte: Trumps Geheimdienstkoordinator könnte Posten bald räumen

Washington - Der US-Geheimdienstkoordinator Dan Coats könnte Berichten zufolge bald von seinem Posten in der Regierung von Präsident Donald Trump zurücktreten. Es werde erwartet, dass Coats sich in den kommenden Tagen von dem Amt zurückziehen werde, berichteten die "New York Times" und das "Wall Street Journal" am Sonntag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Zuletzt hatte es mehrere Berichte gegeben, wonach Trump unzufrieden mit Coats sei. Als Nachfolger soll laut der Nachrichtenseite "Axios" der republikanische Abgeordnete John Ratcliffe im Gespräch sein.

EuGH befasst sich mit Verteilung von Asylbewerbern in der EU

Luxemburg - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg befasst sich am Montag mit der Verteilung von Asylbewerbern innerhalb der EU (10.00 Uhr). Dabei geht es um Beschlüsse des EU-Ministerrats aus dem Jahr 2015, nach denen sich die Mitgliedstaaten dazu verpflichten, in Italien und Griechenland ankommende Flüchtlinge aufzunehmen. Die EU-Kommission hatte Ungarn, Polen und Tschechien verklagt, weil die drei Länder ihren Verpflichtungen hinsichtlich der Beschlüsse nicht nachgekommen seien. Am Montag werden die Schlussanträge der zuständigen Generalanwältin erwartet.

Unwetter und Millionenschäden in weiten Teilen Österreichs

Wien - Unwetter mit bis zu tennisballgroßen Hagelkörnern haben am Samstag eine Spur der Verwüstung durch das südliche Burgenland, die Steiermark und Kärnten gezogen. Dabei entstanden Schäden von drei Millionen Euro an landwirtschaftlichen Kulturen. Im Tiroler Unterland kam es zu Hangrutschungen und Überflutungen. In Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) riss eine Gerölllawine ein Brückengeländer mit, in Ebbs (Bezirk Kufstein) blockierten umgestürzte Bäume die B175. Straßen wurden kurzzeitig überflutet. Verletzt wurde niemand.

Rad-Jungstar Bernal erster Tour-Sieger aus Kolumbien

Paris - Egan Bernal hat im Alter von erst 22 Jahren bei seiner zweiten Teilnahme die Tour de France gewonnen. Das Kletter-Leichtgewicht schrieb nicht nur als erster Sieger aus Kolumbien, sondern als jüngster in der Nachkriegszeit Geschichte. Hinter ihm fixierte der entthronte Titelverteidiger Geraint Thomas bei der außergewöhnlich eng verlaufenen 106. Auflage einen Doppelsieg für den Ineos-Rennstall.

