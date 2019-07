US-Geheimdienstdirektor Coats scheidet Mitte August aus dem Amt

Washington - Der US-Geheimdienstkoordinator Dan Coats verlässt seinen Posten in der Regierung von Präsident Donald Trump. Wie Trump am Sonntag auf Twitter bekannt gab, wird Coats am 15. August ausscheiden. Nachfolger soll der republikanische Kongressabgeordnete John Ratcliffe werden. Coats hatte zuletzt in einer Reihe von sicherheitspolitischen Einschätzungen Differenzen zu Trump erkennen lassen. Es blieb zunächst unklar, ob der 76-Jährige aus eigenen Stücken geht oder ob Trump ihn zum Rücktritt gedrängt hat.

Neun Tote bei Anschlag auf Wahlkampfbüro in Kabul

Kabul - Wenige Stunden nach dem offiziellen Wahlkampfauftakt in Afghanistan haben Angreifer das Büro des Vizepräsidentschaftskandidaten Amrullah Saleh in der Hauptstadt Kabul attackiert. Bei dem Anschlag am Sonntagnachmittag wurden nach Angaben des afghanischen Gesundheitsministeriums mindestens neun Menschen getötet und rund zwei Dutzend weitere verletzt. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat.

Brexit - Britischer Premier Johnson reist am Montag nach Schottland

London/Edinburgh - Angesichts wachsender Spannung in Großbritanniens Landesteilen wegen des Brexit reist Premierminister Boris Johnson am Montag nach Schottland. Der Premier will dabei nach Angaben seines Büros für einen Zusammenhalt des Vereinigten Königreichs werben: "Gemeinsam sind wir sicherer, stärker und wohlhabender." Schottland ist die erste Station von Johnsons Reise durch die britischen Landesteile, bei denen er seine Brexit-Pläne erläutern will. Der Premier will dann auch neue Investitionen in Höhe von 300 Millionen Pfund (rund 334 Millionen Euro) für Schottland, Wales und Nordirland verkünden.

EuGH befasst sich mit Verteilung von Asylbewerbern in der EU

Luxemburg - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg befasst sich am Montag mit der Verteilung von Asylbewerbern innerhalb der EU (10.00 Uhr). Dabei geht es um Beschlüsse des EU-Ministerrats aus dem Jahr 2015, nach denen sich die Mitgliedstaaten dazu verpflichten, in Italien und Griechenland ankommende Flüchtlinge aufzunehmen. Die EU-Kommission hatte Ungarn, Polen und Tschechien verklagt, weil die drei Länder ihren Verpflichtungen hinsichtlich der Beschlüsse nicht nachgekommen seien. Am Montag werden die Schlussanträge der zuständigen Generalanwältin erwartet.

44 Prozent der Flüchtlinge von 2015 haben in Österreich inzwischen einen Job

Wien - Von den 2015 nach Österreich gekommenen Flüchtlingen, die berechtigt sind hier zu arbeiten, haben 44 Prozent inzwischen einen Job, berichtet die "Zeit im Bild" am Sonntag. AMS-Chef Johannes Kopf sagte in der ORF-TV-Sendung, er sei zuversichtlich, dass bis 2020, also fünf Jahre nach ihrer Ankunft in Österreich, die Hälfte Arbeit gefunden haben wird. Andererseits sind neun Prozent aller Arbeitslosen in Österreich Flüchtlinge (29.561). Flüchtlinge nehmen aber nicht den Österreichern den Job weg, sagte Kopf. Denn sie kommen in der Regel nur in "Einstiegsbranchen", etwa der Landwirtschaft oder in Bauhilfsberufen zum Einsatz.

Drei Tote bei Schüssen in Kleinstadt in Südfrankreich

Toulon - In Südfrankreich sind am Sonntagabend bei einer Tankstelle drei Menschen erschossen worden. Die Hintergründe der Tat in der Gemeinde Ollioules nahe der Stadt Toulon waren zunächst unklar. Ein Verdächtiger war demnach am späten Sonntagabend noch auf der Flucht. Der Vorfall ereignete sich gegen 20.00 Uhr, wie der Sender Franceinfo unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtete. Allerdings gab es unterschiedliche Angaben, wie viele Frauen bzw. Männer unter den Opfern waren.

Zwei Männer in Höhle in Baden-Württemberg eingeschlossen

Stuttgart - Nach einem starken Wasseranstieg in einer Höhle bei Reutlingen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg sind zwei Männer unter der Erde eingeschlossen. Ein Höhlenführer und ein Tourist seien während eines Unwetters von plötzlich ansteigendem Wasser in der Falkensteiner Höhle bei Grabenstetten überrascht worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Ihnen sei "der Rückweg abgeschnitten". Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Zu den beiden Männern bestehe Kontakt. Beide seien unverletzt, es bestehe keine Lebensgefahr.

Schüsse auf Volksfest in Kalifornien: Mehrere Verletzte

San Francisco - Bei Schüssen auf einem Volksfest in Kalifornien sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Rettungskräfte seien über mindestens elf angebliche Opfer bei dem Vorfall in der Stadt Gilroy südlich von San Francisco informiert worden, meldete ein regionaler Ableger des Senders NBC am Sonntagabend (Ortszeit). Die Rede war von mindestens einem Schützen. Die näheren Hintergründe des Vorfalls, der sich auf dem Gilroy Garlic Festival zugetragen haben soll und über den auch der "San Francisco Chronicle" berichtete, waren zunächst unklar.

