Mehrere Tote bei Schüssen auf Volksfest in Kalifornien

San Francisco - Bei Schüssen auf einem Volksfest in Kalifornien sind mindestens vier Menschen getötet worden, unter ihnen der Täter. Wie die Polizei am Sonntagabend in der Stadt Gilroy südlich von San Francisco mitteilte, wurden zudem 15 Personen verletzt. Der Schütze sei mit einem Gewehr bewaffnet gewesen und habe anscheinend wahllos in die Menge gefeuert, sagte Polizeichef Scot Smithee. Nach einem möglichen zweiten Beteiligten werde gefahndet - ob auch dieser geschossen oder dem Schützen geholfen habe, sei unklar.

Zahl der Toten nach Angriff in Kabul auf 24 gestiegen

Kabul - Die Zahl der Todesopfer nach dem Angriff auf das Büro des afghanischen Vizepräsidentenkandidaten Amrullah Saleh in der Hauptstadt Kabul ist drastisch angestiegen. Mindestens 24 Menschen seien getötet und weitere 50 verletzt worden, teilte das Innenministerium am Montag mit. Unter den Getöteten seien vier Polizisten und vier Angreifer. Ein Selbstmordattentäter hatte am Sonntag, dem ersten Tag des Präsidentschaftswahlkampfes, erst eine Autobombe in der Nähe des Büros gezündet. Daraufhin waren drei Angreifer in das fünfstöckige Gebäude eingedrungen.

Kreml-Kritiker Nawalny kam womöglich mit Gift in Berührung

Moskau - Der in ein Krankenhaus eingelieferte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Hausärztin möglicherweise mit Gift in Berührung gekommen. "Wir können nicht ausschließen, dass seine Haut von einem Gift berührt und von einer unbekannten chemischen Substanz durch einen Dritten verletzt wurde", schrieb die Medizinerin Anastasia Wassiliewa am Sonntagabend auf Facebook. Demnach litt der prominente Oppositionspolitiker unter geschwollenen Augenlidern und hatte Abszesse an Nacken, Rücken, Rumpf und Ellenbogen.

US-Geheimdienstdirektor Coats scheidet im August aus dem Amt

Washington - Der US-Geheimdienstkoordinator Dan Coats verlässt seinen Posten in der Regierung von Präsident Donald Trump. Wie Trump am Sonntag auf Twitter bekannt gab, wird Coats am 15. August ausscheiden. Nachfolger soll der republikanische Kongressabgeordnete John Ratcliffe werden. Coats hatte zuletzt in einer Reihe von sicherheitspolitischen Einschätzungen Differenzen zu Trump erkennen lassen. Es blieb zunächst unklar, ob der 76-Jährige aus eigenen Stücken geht oder ob Trump ihn zum Rücktritt gedrängt hat. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass er unzufrieden mit Coats sei.

Erdüberlastungstag - Menschheit lebt ab heute ökologisch auf Kredit

Paris - Die Menschheit hat die natürlichen Ressourcen der Erde für dieses Jahr rechnerisch verbraucht und lebt fortan ökologisch "auf Kredit". Nach Angaben der Organisation Global Footprint Network markiert der Montag den sogenannten Erdüberlastungstag. Das bedeutet, dass die Menschheit zu diesem Zeitpunkt so viele Ressourcen beansprucht hat, wie alle Ökosysteme im gesamten Jahr erneuern können. Der Erdüberlastungstag fällt in diesem Jahr auf den 29. Juli und damit drei Tage früher als im vergangenen Jahr und sogar zwei Monate früher als vor 20 Jahren.

Drei Tote bei Schüssen in Kleinstadt in Südfrankreich

Marseille - In Südfrankreich sind nahe einer Tankstelle drei Menschen erschossen worden. Die Hintergründe der Tat in der Gemeinde Ollioules nahe der Stadt Toulon waren zunächst unklar, wie am Sonntagabend aus informierten Kreisen verlautete. Ein Verdächtiger war demnach am späten Sonntagabend noch auf der Flucht. Es gibt unterschiedliche Angaben, wie viele Frauen bzw. Männer unter den Opfern waren.

Erster Mann aus Falkensteiner Höhle gerettet

Stuttgart - Einer der beiden auf der Schwäbischen Alb in einer Höhle eingeschlossenen Männer ist gerettet. Das sagte Montagfrüh der Einsatzleiter der Bergwacht bei der Falkensteiner Höhle in Baden-Württemberg. Der zweite Mann soll am Montagvormittag gerettet werden. Steigende Wassermassen hatten den beiden Höhlengängern Sonntagabend den Rückweg ins Freie abgeschnitten und einen Großeinsatz ausgelöst.

Starkregen sorgte in Salzburg für Hochwassereinsätze

Salzburg/Rußbach/Mittersill - Der flächendeckend starke Regen seit Sonntagabend hat im Bundesland Salzburg für zahlreiche Hochwassereinsätze gesorgt. Der Wasserstand der Salzach legte in der Landeshauptstadt alleine in den sechs Stunden seit Mitternacht um drei Meter zu. Auch im Tiroler Bezirk Kufstein führte Starkregen in der Nacht auf Montag zu mehreren Feuerwehreinsätzen.

