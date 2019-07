Schreddern: Pilz zeigte Kurz und Kanzleramts-Mitarbeiter an

Wien - Der JETZT-Abgeordnete Peter Pilz hat Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und zwei Mitarbeiter im Kanzleramt im Zusammenhang mit der "Schredder-Affäre" angezeigt. In einer Sachverhaltsdarstellung an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft heißt es, die Vernichtung von Datenträgern könnte die Tatbestände Betrug, Sach- und Datenbeschädigung und Unterdrückung von Beweismitteln erfüllen. Die Sachverhaltsdarstellung, die der APA vorliegt, richtet sich nicht nur gegen Kurz, sondern auch gegen jenen damaligen Mitarbeiter im Kanzleramt, der mehrere Festplatten anonym zur Vernichtung an eine Entsorgungsfirma übergeben hatte.

Hofer kündigte Historiker-Bericht für August an

Wien - Der designierte FPÖ-Chef Norbert Hofer hat die Präsentation des Historiker-Berichts zur Geschichte der Freiheitlichen - zumindest in Teilen - für den 5. August angekündigt. An diesem Termin werde vorgestellt, "was da ist", sagte Hofer in der "ZIB2" am Montagabend. Der Gesamtbericht soll später, aber noch vor der Wahl folgen. Grund dafür, dass der Gesamtbericht später folgen werde, sei, dass ihn die Freiheitlichen "in Israel bewerten lassen" wollen. Wie es Mitte Juli aus Parteikreisen hieß, verliefen derartige Bemühungen bei israelischen Wissenschaftern bis dato erfolglos.

FPÖ-Video verstieß laut Behörde gegen Diskriminierungsverbot

Wien - Das E-Card-Video der FPÖ, das im Vorjahr für Aufregung gesorgt hat, stellt einen "schwerwiegenden" Gesetzesverstoß dar. Zu diesem Schluss kam die Medienbehörde KommAustria in einer aktuellen Entscheidung, die online veröffentlicht wurde. Die Freiheitlichen hatten das Thema "E-Card-Missbrauch" mit einer Figur namens "Ali", die einen Fes trug, illustriert: diskriminierend, befand die Medienbehörde. Der Clip wurde auf FPÖ-TV (für wenige Stunden) sowie auf Facebook ausgestrahlt.

Brexit-Kurs für schottische Regierungschefin "gefährlich"

London/Edinburgh - Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon sieht den Brexit-Kurs des britischen Premierministers Boris Johnson als gefährlich für ihre Region und das ganze Land an. Sie gehe davon aus, dass Johnson auf einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ohne Vertrag aus sei, sagte Sturgeon am Montag nach einem Treffen mit Johnson in Edinburgh. Vor seinem Treffen mit Sturgeon hatte Johnson Großbritannien eine "strahlende Zukunft" nach dem Brexit vorhergesagt.

AUA zum Halbjahr trotz Gewinns im zweiten Quartal tiefrot

Wien/Schwechat - Die AUA hat im zweiten Quartal heuer zwar wieder schwarze Zahlen eingeflogen, bleibt zum Halbjahr nach dem hohen Minus im ersten Quartal aber weiter in den roten Zahlen. Der operative Gewinn (angepassetes EBIT) von 46 Mio. Euro von April bis Juni in Höhe hat den Verlust aus den ersten drei Monaten in Höhe von 99 Mio. Euro nicht kompensiert, teilte Austrian Airlines Dienstagfrüh mit. Zum Halbjahr weist die österreichische Lufthansa-Tochter daher ein negatives (angepasstes) EBIT in der Höhe von 53 Mio. Euro aus.

Ermittler suchen nach Bahnhofs-Attacke nach Tatmotiv

Berlin - Nach der tödlichen Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof geht die Suche der Ermittler nach dem Motiv des Tatverdächtigen weiter. Der 40-Jährige, der am Montag einen achtjährigen Buben vor einen einfahrenden ICE in den Tod gestoßen haben soll, wird laut Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Bisher hat er sich nicht zu dem Fall geäußert, erklärte die Ermittlungsbehörde. Ein achtjähriger Bub war im Frankfurter Hauptbahnhof von einem Mann vor einen einfahrenden ICE gestoßen und so getötet worden.

Bandenkämpfe in brasilianischem Gefängnis: Zumindest 57 Tote

Altamira/Rio de Janeiro - Die Zahl der Toten bei Bandenkämpfen in einem Gefängnis im Norden Brasiliens ist auf mindestens 57 gestiegen. 16 der Häftlinge seien während der mehrstündigen Gewalt am Montag enthauptet worden, teilten die Gefängnisbehörden im Bundesstaat Para im Amazonas-Gebiet mit. Zwischenzeitlich wurden zwei Wärter als Geiseln genommen, sie kamen aber rasch wieder frei. Demnach hatten im Gefängnis von Altamira Mitglieder eine Bande einen Trakt gestürmt und in Brand gesetzt, in dem Angehörige einer anderen Gang untergebracht waren. Die Angreifer blockierten demnach den Ausgang eines Raumes und legten Feuer. 41 Menschen erstickten.

Absturz von Militärflugzeug in Pakistan forderte 17 Tote

Srinagar/Rawalpindi - Bei einem Flugzeugabsturz in Pakistan sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden mehr als zehn weitere Menschen verletzt, als das kleine Flugzeug am Dienstag in der Stadt Rawalpindi abstürzte. Die Maschine zerschellte demnach in einem Wohngebiet von Rawalpindi nahe der pakistanischen Hauptstadt Islamabad. Durch die Explosion an der Absturzstelle gingen mehrere angrenzende Häuser in Flammen auf.

