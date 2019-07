Schreddern: Pilz zeigte Kurz und Kanzleramts-Mitarbeiter an

Wien - Der JETZT-Abgeordnete Peter Pilz hat Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und zwei Mitarbeiter im Kanzleramt im Zusammenhang mit der "Schredder-Affäre" angezeigt. In einer Sachverhaltsdarstellung an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft heißt es, die Vernichtung von Datenträgern könnte die Tatbestände Betrug, Sach- und Datenbeschädigung sowie Unterdrückung von Beweismitteln erfüllen. Laut "Kronen Zeitung" wruden auch vor der Amtsübergabe von Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ) an Kurz offenbar Festplatten vernichtet. Kern betonte auf Facebook, dass es von ihm dazu keinen Auftrag gegeben habe.

FPÖ-Video verstieß laut Behörde gegen Diskriminierungsverbot

Wien - Das E-Card-Video der FPÖ, das im Vorjahr für Aufregung gesorgt hat, stellt einen "schwerwiegenden" Gesetzesverstoß dar. Zu diesem Schluss kam die Medienbehörde KommAustria in einer aktuellen Entscheidung, die online veröffentlicht wurde. Die Freiheitlichen hatten das Thema "E-Card-Missbrauch" mit einer Figur namens "Ali", die einen Fes trug, illustriert: diskriminierend, befand die Medienbehörde. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt indes bereits in der selben Causa gegen den freiheitlichen Klubobmann Johann Gudenus.

SOS Mitmensch bittet 1,2 Mio. ohne Pass zur "Pass Egal Wahl"

Wien - Seit 2013 fordert SOS Mitmensch vehement ein Wahlrecht für die aktuell rund 1,2 Millionen Menschen über 16 Jahren, die zwar ihren Lebensmittelpunkt in Österreich, aber keinen Pass haben. Auch heuer bietet die Menschenrechtsorganisation ihnen die Möglichkeit, in einer symbolischen "Pass Egal Wahl" kundzutun, wen sie gerne im Nationalrat hätten. Stattfinden wird die Abstimmung fünf Tage vor der Nationalratswahl, am 24. September.

Bankenaufsicht durch EZB in Deutschland verfassungsgemäß

Karlsruhe - Die Europäische Bankenunion, mit der die Aufsicht über wichtige Finanzinstitute im Euro-Gebiet an die Europäische Zentralbank (EZB) übertragen wurde, ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar. Das entschied das deutsche Bundesverfassungsgericht am Dienstag. Die Karlsruher Richter mahnten aber gleichzeitig die strikte Einhaltung der Regeln an. Mehrere Kläger hatten Verfassungsbeschwerde eingereicht, weil die im EU-Vertrag von Lissabon festgelegten Kompetenzen seit 2014 erweitert worden seien.

Österreichs Wachstum schwächte sich im 2. Quartal weiter ab

Wien - Wegen einer schwächeren Dynamik in Außenhandel und Industrie hat sich das Wirtschaftswachstum in Österreich im zweiten Quartal weiter abgeschwächt. Der BIP-Anstieg gegenüber dem Vorquartal ist laut Wifo-Schnellschätzung von Dienstag auf 0,3 Prozent zurückgefallen, nach 0,4 Prozent im ersten Vierteljahr 2019 und 0,5 Prozent im Schlussquartal 2018. Im Jahresabstand lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Zeitraum April bis Juni um 1,7 Prozent höher, nach 1,5 Prozent Plus von Jänner bis März bzw. noch 2,4 Prozent Anstieg zum Jahresausklang 2018.

AUA zum Halbjahr trotz Gewinns im zweiten Quartal tiefrot

Wien/Schwechat - Die AUA hat im zweiten Quartal heuer zwar wieder schwarze Zahlen eingeflogen, bleibt zum Halbjahr nach dem hohen Minus im ersten Quartal aber weiter in den roten Zahlen. Der operative Gewinn (angepassetes EBIT) von 46 Mio. Euro von April bis Juni in Höhe hat den Verlust aus den ersten drei Monaten in Höhe von 99 Mio. Euro nicht kompensiert, teilte Austrian Airlines Dienstagfrüh mit. Zum Halbjahr weist die österreichische Lufthansa-Tochter daher ein negatives (angepasstes) EBIT in der Höhe von 53 Mio. Euro aus.

Ermittler suchen nach Bahnhofs-Attacke nach Tatmotiv

Berlin - Nach der tödlichen Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof geht die Suche der Ermittler nach dem Motiv des Tatverdächtigen weiter. Der 40-Jährige, der am Montag einen achtjährigen Buben vor einen einfahrenden ICE in den Tod gestoßen haben soll, wird laut Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Bisher hat er sich nicht zu dem Fall geäußert, erklärte die Ermittlungsbehörde. Ein achtjähriger Bub war im Frankfurter Hauptbahnhof von einem Mann vor einen einfahrenden ICE gestoßen und so getötet worden.

115 Migranten warten vor Sizilien auf Landung

Rom - 115 Migranten bleiben an Bord des Schiffes "Gregoretti" der italienischen Küstenwache im Hafen der sizilianischen Stadt Augusta. Zwar hat sich Deutschland zur Aufnahme der Migranten, die vor vier Tagen im Mittelmeer gerettet worden waren, bereit erklärt, Rom wartet jedoch noch auf die offizielle Ankündigung der EU, dass es zur Umverteilung der Migranten kommen wird. 16 Minderjährige im Alter zwischen 15 und 17 Jahren durften am Montagnachmittag das Schiff verlassen.

