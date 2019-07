Iran droht mit weiterem Verstoß gegen Atomabkommen

Teheran - Der Iran droht mit der Aussetzung weiterer Verpflichtungen aus dem Atomabkommen, sollten die Europäer das Land nicht wie zugesagt vor US-Sanktionen schützen. "Unter den gegenwärtigen Umständen und wenn nichts geschieht, werden wir den nächsten Schritt tun", bekräftigte Außenminister Mohammed Javad Zarif am Mittwoch im staatlichen Fernsehen. Die Europäer sollten garantieren, dass der Iran sein Erdöl verkaufen könne.

Täter nach Banküberfall in Innsbruck auf der Flucht

Innsbruck - Ein vorerst unbekannter Täter hat am späten Mittwochvormittag eine Bank am Innsbrucker Marktplatz überfallen. Der maskierte Mann bedrohte zwei Bankangestellten mit einem Tapeziermesser und erbeutete Bargeld. Dann flüchtete er zu Fuß Richtung Innenstadt. Eine Alarmfahndung blieb vorerst erfolglos. Verletzt wurde niemand. Die Höhe der Beute war vorerst nicht bekannt.

Bierlein will sich nicht am Schredder-Streit beteiligen

Wien - Die Beamtenregierung unter Brigitte Bierlein will sich nicht an der "Auseinandersetzung zwischen der Vorgängerregierung und der Vorvorgängerregierung" um das Schreddern von Datenträgern im Bundeskanzleramt beteiligen. Das sagte Regierungssprecher Alexander Winterstein am Mittwoch nach der letzten Ministerratssitzung vor der Sommerpause. Die interne Evaluierung der Vorgänge laufe. Aktuelle Wortmeldungen kommentiere man nicht.

Kickl ortet in Kurz-Ansage "Druck der alten ÖVP"

Wien - Der ehemalige FPÖ-Innenminister Herbert Kickl hat hinter der Ansage von ÖVP-Chef Sebastian Kurz, das Innenressort egal in welcher Konstellation selbst besetzen zu wollen, "Druck der alten ÖVP" geortet. Dieser müsse "enorm" sein, schrieb Kickl am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite. Denn zunächst hatte es geheißen, "ich als Person" soll nicht mehr Innenminister sein, "dann gar kein Freiheitlicher mehr", argumentierte Kickl. Seit gestern soll es "doch wieder ein ÖVPler" sein.

Fünf EU-Länder nehmen Migranten von Schiff "Gregoretti" auf

Rom - Fünf EU-Mitgliedsstaaten haben sich bereit erklärt, die 115 Migranten an Bord des Schiffes der italienischen Küstenwache "Gregoretti" aufzunehmen. Dies erklärte der italienische Innenminister Matteo Salvini am Mittwoch auf Facebook. Das Schiff liegt im sizilianischen Hafen Augusta vor Anker. Die Migranten sollen demnach von Deutschland, Portugal, Frankreich, Luxemburg und Irland aufgenommen werden. Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye hatte zuvor im Mittelmeer vor Libyen 40 Migranten von einem Schlauchboot gerettet.

Beratungen über Schutzmission im Persischen Golf

Teheran/Paris - Die Diskussion um den Schutz von Öltankern im Persischen Golf nimmt konkrete militärische Dimensionen an. Vertreter der amerikanischen und britischen Streitkräfte wollen an diesem Mittwoch in Bahrain über den möglichen Einsatz militärischer Mittel zum Schutz von Tankern beraten. Das bestätigten das britische Verteidigungsministerium und ein Sprecher der 5. Flotte der US-Marine am Dienstag. Das Ministerium in London sprach von "mehreren internationalen Partnern", die bei dem Treffen dabei sein würden.

52-Jährige in Amstetten getötet: Deutscher unter Tatverdacht

St. Pölten/Amstetten - Im Fall um das tödliche Gewaltverbrechen an einer 52-jährigen Oberösterreicherin Ende Mai im Amstettner Stadtteil Greinsfurth steht ein Deutscher unter Tatverdacht. Der Mann (39) wurde am Montag im Bereich von Haag festgenommen. Seine DNA wurde am Tatort gefunden. Der bisher unbescholtene Mann gestand bisher nicht, gaben die Ermittler in St. Pölten bekannt.

WWF befürchtet bei totem Wolf in Tirol Akt der Selbstjustiz

Sellrain/Innsbruck - Nach dem Fund eines stark verwesten Kadavers in Sellrain in Tirol, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen erschossenen Wolf handelt, befürchtet die Naturschutzorganisation WWF Österreich einen "abscheulichen Akt der Selbstjustiz". Wenn "Wilderer in Wildwest-Manier" den europaweit streng geschützten Wolf ausrotten wollen, sei das kein Kavaliersdelikt. Es handle sich um einen kriminellen Straftatbestand, hieß es.

(Schluss) tpo/grh