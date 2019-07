Bierlein will sich nicht am Schredder-Streit beteiligen

Wien - Die Beamtenregierung unter Brigitte Bierlein will sich nicht an der "Auseinandersetzung zwischen der Vorgängerregierung und der Vorvorgängerregierung" um das Schreddern von Datenträgern im Bundeskanzleramt beteiligen. Das sagte Regierungssprecher Alexander Winterstein am Mittwoch nach der letzten Ministerratssitzung vor der Sommerpause. Die interne Evaluierung der Vorgänge laufe. Aktuelle Wortmeldungen kommentiere man nicht.

Täter nach Banküberfall in Innsbruck auf der Flucht

Innsbruck - Nach einem Überfall auf eine Bank am späten Mittwochvormittag am Innsbrucker Marktplatz ist der unbekannte Täter weiter flüchtig. Der maskierte Mann bedrohte zwei Bankangestellten mit einem Tapeziermesser und erbeutete Bargeld. Dann flüchtete er zu Fuß. In den Rathausgalerien soll er sich auf der Flucht teilweise umgezogen haben.

Betroffene bestätigen Quälereien in Wiener Kindergarten

Wien - Im Zusammenhang mit den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen rund um einen Wiener Kindergarten, wo Kleinkinder strafweise "weggesperrt" worden sein sollen, sind am Mittwochnachmittag zwei Betroffene von der Staatsanwaltschaft kontradiktorisch als Zeugen vernommen worden. Laut Anwalt Nikolaus Rast haben die Buben die Vorwürfe bestätigt. Die betroffenen Pädagoginnen, gegen die nun unter anderem wegen Quälens von Unmündigen (� 92 StGB) ermittelt wird, wurden mittlerweile entlassen.

Deutscher soll 52-Jährige in Amstetten getötet haben

St. Pölten/Amstetten - Das tödliche Gewaltverbrechen an einer 52-Jährigen Ende Mai im Amstettner Stadtteil Greinsfurth soll von einem obdachlosen Deutschen begangen worden sein. Der 39-Jährige wurde am Montag festgenommen, zeigte sich bei der Einvernahme nicht geständig, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Motiv war vorerst unklar. Am Nachmittag wurde über den Verdächtigen die Untersuchungshaft verhängt.

Russische Ärzte fanden "keine giftige Substanz" bei Nawalny

Moskau - Nach der vorübergehenden Einlieferung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny in ein Krankenhaus haben russische Ärzte eine Vergiftung des Oppositionellen ausgeschlossen. In Nawalnys Organismus sei "keine giftige Substanz" gefunden worden, erklärte der medizinische Leiter des Sklifosofski-Instituts, Alexej Tokarew. Nawalny befindet sich seit Montag wieder im Gefängnis. Seine Verlegung von seiner Gefängniszelle in ein Krankenhaus am Sonntag wegen einer "schweren allergischen Reaktion" hatte Spekulationen hervorgerufen.

USA und Taliban vor entscheidenden Gesprächen

Kabul - In den Verhandlungen um eine politische Lösung des Afghanistan-Konflikts zwischen den radikalislamischen Taliban und der US-Regierung steht möglicherweise eine entscheidende Runde bevor. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus diplomatischen Kreisen und der afghanischen Regierung erfuhr, sollen die beiden Parteien kurz vor einem Durchbruch stehen.

Böhmermanns Erdogan-Gedicht bleibt weiter verboten

Karlsruhe/Ankara - Im Rechtsstreit um sein Schmähgedicht über den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat der Satiriker Jan Böhmermann eine weitere Niederlage erlitten. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe lehnte nach Angaben vom Mittwoch eine Beschwerde Böhmermanns ab, mit der dieser ein Revisionsverfahren erzwingen wollte. Nach Auffassung des BGH ist eine erneute Überprüfung des Falls nicht nötig. Im Mai vorigen Jahres hatte das Hamburger Oberlandesgericht (OLG) ein Verbot wesentlicher Teile des umstrittenen Gedichts bestätigt.

Wiener Börse schließt befestigt

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch Gewinne verbucht. Der ATX legte nach den jüngsten Verlusten 0,30 Prozent auf 2.985 Punkte zu. Zuvor hatte er drei klare Minustage in Folge absolviert. Die Aktien der Schwergewichte Erste Group und OMV standen nach Zahlenvorlagen im Fokus. Die Aktien der beiden Konzerne reagierten auf die Ergebnispräsentationen sehr unterschiedlich. Während die OMV-Titel um deutliche 4,4 Prozent zulegen konnten, verbilligten sich die Papiere der Erste Group um klare 2,2 Prozent.

