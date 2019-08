Laut Vermittler Einigung auf Verfassung im Sudan

Khartum/Addis Abeba - Die Protestbewegung und der Militärrat im Sudan haben sich in abschließenden Verhandlungen auf eine Verfassung geeinigt. Beide Seiten seien sich über eine "Verfassungserklärung" einig geworden, teilte der Vermittler der Afrikanischen Union (AU), Mohammed El Hacen, am Samstag mit. Dabei ging es vor allem um die Machtbefugnisse der gemeinsamen Übergangsregierung, die Stationierung der Sicherheitskräfte und eine Amnestie für ranghohe Militärs im Zusammenhang mit Gewalt gegen Demonstranten.

Nordkorea testete neues Raketensystem erneut

Pjöngjang - Nordkorea hat Samstagfrüh nach eigenen Angaben erneut ein neues Raketensystem getestet. Die Übung sei zur Zufriedenheit von Machthaber Kim Jong Un verlaufen, der den Ablauf persönlich verfolgt habe, berichtete die Staatsagentur KCNA. Bei dem Test des neuentwickelten Mehrfach-Raketensystems sei es vor allem darum gegangen, den Flugverlauf in größeren Höhen und Trefferwirkung zu überprüfen, hieß es. Nordkorea hat damit bereits den vierten Raketentest innerhalb weniger Tage durchgeführt.

Neue Runde der Friedensgespräche zwischen USA und Taliban

Kabul/Washington/Doha - Eine neue Runde der Friedensgespräche zwischen den USA und den radikal-islamischen Taliban in Afghanistan soll nach Angaben von Insidern noch am Samstag in Doha beginnen. Am Schluss dieser achten Gesprächsrunde in der Hauptstadt des Golf-Emirates Katar könne eine Friedensvereinbarung stehen, sagten mit den Verhandlungen vertraute Personen. Dann könnten ausländische Truppen aus Afghanistan abziehen, wo seit 18 Jahren Krieg herrscht.

Collini will NEOS in Koalition nur mit transparentem Partner

St. Pölten - Ein Ja zu einer Regierungsbeteiligung auf Bundesebene, aber nicht um jeden Preis gibt Indra Collini, die Chefin der NEOS in NÖ, ab. Ein potenzieller Koalitionspartner müsse "einhundertprozentig transparent sein", sagte sie im APA-Gespräch. Eine Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ komme nicht infrage. Gerade im Bereich der Transparenz - mit Schwerpunkt Parteienfinanzierung - und in Sachen "Anstand in der Politik" ortet die Landessprecherin bei allen großen Parteien viel Luft nach oben.

Weitere Sanktionen der USA gegen Russland im Fall Skripal angekündigt

Washington/Moskau - Die USA haben wegen des Giftanschlags auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Die US-Regierung werde sich gegen die Verlängerung jeglicher Kredite sowie gegen die finanzielle und technische Unterstützung für Russland durch internationale Finanzinstitutionen stellen, teilte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Morgan Ortagus, am Samstag mit. Die USA werden auch den Export von Waren und Technologie nach Russland einschränken, die Moskau für chemische oder biologische Waffen verwenden könnte.

Steilhang am Strand in Kalifornien eingestürzt - Drei Tote

San Diego (Kalifornien) - Beim Einsturz eines Küstensteilhangs im US-Staat Kalifornien sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Mensch wurde von dem Geröll am Strand der Stadt Encinitas nördlich von San Diego getötet, wie der örtliche Polizeivertreter Ted Greenawald mitteilte. Nach Angaben der Stadt Encinitas starben kurze Zeit später auch zwei von insgesamt drei ins Krankenhaus eingelieferten Verletzten. Rettungskräfte setzten die Suche nach weiteren möglichen Opfern mit Hunden fort.

Schwerer Waldbrand in Monreale auf Sizilien

Rom/Palermo - Ein schwerer Waldbrand, der sich in der Nacht auf Samstag in den Hügeln von Monreale unweit der sizilianischen Hauptstadt Palermo entwickelt hatte, hat Panik ausgelöst. Die Flammen erreichten die Häuser, einige Autos wurden zerstört. Mehrere Familien mussten ihr Heim verlassen, berichteten italienische Medien am Samstag. Laut den Ermittlern ist der Brand gelegt worden. Der Zivilschutz öffnete die Schulen der Gegend, um die Evakuierten unterzubringen.

Tödlicher Wanderunfall in Vorarlberg

Bregenz - Bei einem Wanderunfall ist am Freitag bei Bregenz eine Frau tödlich verunglückt. Passanten hatten am Abend den leblosen Körper in einem Bach entdeckt. Sie hatte sich offensichtlich schwerste Kopfverletzungen bei einem Absturz zugezogen und war noch an Ort und Stelle verstorben. Die Frau war von Doren im Bregenzerwald nach Kennelbach unterwegs gewesen, dabei in unwegsames Gelände geraten und in den Wirtatobelbach in Bregenz-Fluh gestürzt.

