Mindestens 19 Festnahmen bei regierungskritischen Protesten in Moskau

Moskau - Bei nicht genehmigten Protesten von Regierungskritikern sind in Moskau am Samstag mindestens 19 Menschen festgenommen worden. Das teilte die Nichtregierungsorganisation OWD-Info mit. Mehrere hundert Menschen versammelten sich zu den Protesten, bevor die Polizei mit den Festnahmen begann, wie Augenzeugen berichteten. Indes leitete die russische Justiz ein Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche gegen die Anti-Korruptions-Stiftung von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ein. Mitarbeiter hätten "eine große Geldsumme von Dritten bekommen", die "illegal" zustande gekommen sei, teilten Ermittler mit.

Österreicher beim Canyoning in der Lombardei tödlich verunglückt

Rom - Ein in Deutschland lebender Österreicher ist am Freitag bei einem Canyoning-Ausflug in einer Schlucht in Gordona in der lombardischen Alpenprovinz Sondrio tödlich verunglückt. Der 41-Jährige war mit einer siebenköpfigen Gruppe in einer engen Schlucht im Pilotera-Tal unterwegs, als er gegen die Felsen prallte und starb, bestätigte die Polizei am Samstag auf APA-Anfrage. Beim Unglück kam auch ein 48-jähriger Deutscher ums Leben.

NR-Wahl: SPÖ will Fairnessabkommen

Wien - Die SPÖ schlägt für den Nationalratswahlkampf ein Fairnessabkommen vor. Es soll Transparenz, Sparsam- und Sachlichkeit bringen und von einem Weisenrat überwacht werden, geht aus dem am Samstag vorgelegten Papier hervor. Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda will es in den kommenden Tagen den anderen Parteien zukommen lassen und hofft auf Unterstützung. Die ÖVP zeigte sich gesprächsbereit. "Wir kennen den Vorschlag noch nicht im Detail, aber wir unterstützen jede Initiative für einen fairen Wahlkampf", teilte die Volkspartei mit. Positiv äußerten sich auch die Grünen.

Fischler warnt vor neuerlicher Koalition mit FPÖ

Wien/Brüssel/Straßburg - Der frühere EU-Kommissar Franz Fischler (ÖVP) hat sich am Samstag im Hinblick auf den Ruf Österreichs skeptisch gegenüber einer neuerlichen Koalition seiner Partei mit der FPÖ geäußert. "Nirgendwo wird verstanden, dass es mit derartigen Parteien eine Regierung gibt", sagte er im Ö1-"Mittagsjournal". Offen zeigte er sich für eine Minderheitsregierung. Anfang der 1970er Jahre habe dies zwischen SPÖ und FPÖ funktioniert. "Man soll nicht so tun, als wenn das undenkbar wäre."

Bulgarin Georgiewa soll IWF leiten - Diskussionen um ihr Alter

Paris/Washington - Die Bulgarin Kristalina Georgiewa soll nach dem Willen der Europäer neue Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) werden. Die EU-Staaten verständigten sich nach langen Debatten auf die Kandidatur der 65-Jährigen, wie der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Freitag mitteilte. Großbritannien habe nicht an der Abstimmung teilgenommen. Es gibt jedoch eine Hürde für die frühere EU-Kommissarin: Sie wird am 13. August 66 Jahre alt. Nach der Satzung des IWF darf der Direktor oder die Direktorin zum Zeitpunkt der Ernennung nicht älter als 65 sein.

Verschwundene Mädchen in Rumänien sind tot

Bukarest - Im Fall der zwei verschwundenen jungen Frauen, der derzeit Rumänien erschüttert, gibt es laut Staatsanwaltschaft traurige Gewissheit: Die Knochenreste, die in der Wohnung eines Tatverdächtigen gefunden wurden, stammen von dem 15-jährigen Mädchen, das kurz vor ihrer Ermordung per Notruf die Polizei verständigt hatte. Der Tatverdächtige hab die Leiche der jungen Frau in einem improvisierten Ofen verbrannt, berichteten die Medien. Was mit dem zweiten Opfer - einer bereits im April verschwundenen 18-Jährigen - geschehen ist, gilt weiter als unklar.

16-jährige Steirerin seit Donnerstag abgängig

Graz/Weiz - Ein 16 Jahre altes Mädchen aus dem Bezirk Weiz ist seit Donnerstagabend abgängig. Die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigte einen Online-Bericht der "Kleinen Zeitung". Die Jugendliche war im Landeskrankenhaus Graz gewesen, wo sie sich einer Operation unterzogen hatte. Gegen 17.00 Uhr verließ sie das Spital und ist seither verschwunden. Die Familie richtete auf Facebook eine Suchanfrage. Darin heißt es, die 16-Jährige sei sehr zierlich. Sie hat lange, dunkelbraune Haare und trug zuletzt eine blau/weiß gestreifte Hose.

