Hunderte Festnahmen bei Oppositionsprotesten in Moskau

Moskau - Bei neuen Protesten für faire und freie Wahlen in der russischen Hauptstadt Moskau hat die Polizei nach Angaben des Innenministeriums rund 600 Menschen vorübergehend festgenommen, wie die Behörde der Agentur Interfax zufolge am Samstagabend mitteilte. Insgesamt hätten rund 1.500 Menschen an der nicht genehmigten Aktion im Zentrum von Moskau teilgenommen, hieß es. Die unabhängige Beobachtergruppe OMV-Info berichtete von 685 Festnahmen. Ziel der Proteste ist es, die Zulassung von unabhängigen Kandidaten zur Moskauer Stadtratswahl am 8. September zu erreichen.

Erneut Proteste und Zusammenstöße in Hongkong

Hongkong - Nach zwei Monaten mit Massendemonstrationen und trotz deutlicher Warnungen Pekings verliert die Protestbewegung in Hongkong nicht an Schwung. Zehntausende zumeist schwarz gekleidete Demonstranten sind am Samstag erneut gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone auf die Straße gegangen. Nach einem zunächst friedlichen Protestmarsch durch den Stadtteil Mong Kok kam es am Abend erneut zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte Tränengas ein und räumte Straßen, auf denen Demonstranten zuvor Barrikaden errichtet hatten.

SPÖ will Fairnessabkommen für Nationalratswahlkampf

Wien - Die SPÖ schlägt für den Nationalratswahlkampf ein Fairnessabkommen vor. Es soll Transparenz, Sparsam- und Sachlichkeit bringen und von einem Weisenrat überwacht werden, geht aus dem am Samstag vorgelegten Papier hervor. Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda will es in den kommenden Tagen den anderen Parteien zukommen lassen und hofft auf Unterstützung. Die ÖVP zeigte sich gesprächsbereit. "Wir kennen den Vorschlag noch nicht im Detail, aber wir unterstützen jede Initiative für einen fairen Wahlkampf", teilte die Volkspartei mit. Positiv äußerten sich auch die Grünen.

Erster Heim-ATP-Titel für Dominic Thiem in Kitzbühel

Kitzbühel - Dominic Thiem hat einen für ihn wichtigen Meilenstein in seiner Karriere gesetzt und als zweiter Österreicher nach Thomas Muster in Kitzbühel gewonnen. Der topgesetzte Niederösterreicher gewann am Samstag beim Generali Open ohne Satzverlust erstmals auch ein ATP-Turnier in der Heimat. Thiem besiegte im Finale den starken Spanier Albert Ramos-Vinolas vor 5.600 Fans mit 7:6(0),6:1. Es war sein insgesamt 14. ATP-Triumph.

Baubeginn von erster christlicher Kirche der Türkei seit 1923

Istanbul - Erstmals seit Gründung der Türkischen Republik im Jahr 1923 wird in dem Land eine christliche Kirche gebaut. Das Gotteshaus in Istanbul werde in zwei Jahren fertiggestellt sein, sagte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag bei einer Zeremonie zum Baubeginn. Es sei eine Bereicherung für die Türkei, ergänzte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Die Kirche der christlich-syrischen Minderheit soll im Stadtteil Yesilköy entstehen. Die Genehmigung hatte die islamisch-konservative AKP-Regierung 2015 erteilt.

Österreicher beim Canyoning in der Lombardei tödlich verunglückt

Rom - Ein in Deutschland lebender Österreicher ist am Freitag bei einem Canyoning-Ausflug in einer Schlucht in Gordona in der lombardischen Alpenprovinz Sondrio tödlich verunglückt. Der 41-Jährige war mit einer siebenköpfigen Gruppe in einer engen Schlucht im Pilotera-Tal unterwegs, als er gegen die Felsen prallte und starb, bestätigte die Polizei am Samstag auf APA-Anfrage. Beim Unglück kam auch ein 48-jähriger Deutscher ums Leben.

Jugendlicher trennte sich mit Kreissäge beinahe Unterarm ab

Adlwang - Ein 17-Jähriger hat sich Samstagvormittag in Adlwang im Bezirk Steyr-Land mit der Kreissäge beinahe vollständig seinen Unterarm abgetrennt. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit dem Notarzthubschrauber Martin 3 in den Linzer Med Campus III geflogen, bestätigte das Rote Kreuz einen ORF-Bericht. Der Unfall war im Garten des Elternhauses des Jugendlichen passiert.

Elf Menschen auf den Philippinen ertrunken

Manila - Elf Menschen sind am Samstag zwischen philippinischen Inseln ertrunken, nachdem drei Motorboote auf stürmischer See gekentert waren. Die Unglücke seien in den Zentral-Philippinen zwischen Iloilo City und der Insel Guimaras geschehen, sagte ein Mitarbeiter der Küstenwache. 38 Passagiere seien gerettet worden. Meteorologen sagten weitere Unwetter voraus.

