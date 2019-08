Mehrere Tote bei Schüssen in Einkaufszentrum in Texas

Austin (Texas) - Bei einem Schusswaffenangriff im texanischen El Paso sind mehrere Menschen getötet und weitere verletzt worden. Nach dem Vorfall in einem Einkaufszentrum gebe es "15 bis 20 Opfer", sagte Texas' Vize-Gouverneur Dan Patrick am Samstag dem Fernsehsender Fox News. "Wir kennen nicht die Zahl der Toten", sagte Patrick. Mindestens ein Verdächtiger wurde festgenommen. El Pasos Bürgermeister Dee Margo sprach von einer "Tragödie" mit "mehreren Toten".

Oppositionsproteste in Moskau: Zahl der Festnahmen stieg auf über 800

Moskau - Mehr als 800 Menschen sind in Moskau bei einer erneuten nicht genehmigten Demonstration für freie Kommunalwahlen festgenommen worden. Die Polizei habe am Samstag 828 Menschen abgeführt, erklärte die Nichtregierungsorganisation OWD-Info. Zuvor war von 600 bis 700 Festnahmen die Rede gewesen. Die Regierungskritiker hatten sich trotz der vorherigen Inhaftierung mehrerer Oppositionsführer versammelt. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich 1.500 Menschen an den Protesten. Fast zeitgleich teilte die russische Justiz mit, dass sie wegen Geldwäsche gegen die Anti-Korruptions-Stiftung des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny ermittele.

Erneut Proteste und Zusammenstöße in Hongkong

Hongkong - Nach zwei Monaten mit Massendemonstrationen und trotz deutlicher Warnungen Pekings verliert die Protestbewegung in Hongkong nicht an Schwung. Zehntausende zumeist schwarz gekleidete Demonstranten sind am Samstag erneut gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone auf die Straße gegangen. Nach einem zunächst friedlichen Protestmarsch durch den Stadtteil Mong Kok kam es am Abend erneut zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte Tränengas ein und räumte Straßen, auf denen Demonstranten zuvor Barrikaden errichtet hatten.

Malta nimmt Migranten von Rettungsschiff "Alan Kurdi" zunächst auf

Valletta - Malta wird die 40 Migranten von dem Rettungsschiff "Alan Kurdi" aufnehmen, bis die Menschen auf andere EU-Staaten verteilt werden. Das kündigte Regierungschef Joseph Muscat am Samstag auf Twitter an. Die deutsche Regierung und die EU-Kommission hätten die Verteilung aller Personen auf die Mitgliedsstaaten vereinbart. Details zu den Aufnahmeländern gab es zunächst nicht. Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Eye hatte Malta aufgerufen, das Rettungsschiff anlegen zu lassen.

Mindestens vier Tote bei schwerem Erdbeben vor indonesischer Küste

Jakarta - Bei einem schweren Erdbeben auf der indonesischen Insel Java sind vier Menschen ums Leben gekommen und einige weitere verletzt worden. Wie der Katastrophenschutz am Samstag mitteilte, erlitten am Freitag aus Angst vor dem Beben drei Menschen tödliche Herzanfälle, ein weiterer Mensch stürzte auf der Flucht aus seinem Haus in den Tod. Außerdem wurden vier weitere Menschen verletzt und mehr als 200 Häuser beschädigt. Etwa ein Dutzend Häuser wurden nach Behördenangaben zerstört. Mehr als tausend Menschen, die auf Java sowie der Nachbarinsel Sumatra in Notunterkünften untergebracht wurden, konnten demnach am Samstag in ihre Häuser zurückkehren.

Baubeginn von erster christlicher Kirche der Türkei seit 1923

Istanbul - Erstmals seit Gründung der Türkischen Republik im Jahr 1923 wird in dem Land eine christliche Kirche gebaut. Das Gotteshaus in Istanbul werde in zwei Jahren fertiggestellt sein, sagte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag bei einer Zeremonie zum Baubeginn. Es sei eine Bereicherung für die Türkei, ergänzte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Die Kirche der christlich-syrischen Minderheit soll im Stadtteil Yesilköy entstehen. Die Genehmigung hatte die islamisch-konservative AKP-Regierung 2015 erteilt.

Erster Heim-ATP-Titel für Dominic Thiem in Kitzbühel

Kitzbühel - Dominic Thiem hat einen für ihn wichtigen Meilenstein in seiner Karriere gesetzt und als zweiter Österreicher nach Thomas Muster in Kitzbühel gewonnen. Der topgesetzte Niederösterreicher gewann am Samstag beim Generali Open ohne Satzverlust erstmals auch ein ATP-Turnier in der Heimat. Thiem besiegte im Finale den starken Spanier Albert Ramos-Vinolas vor 5.600 Fans mit 7:6(0),6:1. Es war sein insgesamt 14. ATP-Triumph.

"Raketenmann" Zapata will wieder über Ärmelkanal fliegen

Paris - Frankreichs "Raketenmann" Franky Zapata will am Sonntag erneut versuchen, mit seinem Flugbrett den Ärmelkanal zu überqueren. Der 40-Jährige aus Marseille war Ende Juli während eines ersten Versuchs beim Auftanken ins Meer gestürzt. Der professionelle Jetski-Pilot will wieder vom nordfranzösischen Sangatte aus in Richtung Großbritannien aufbrechen. Bis zum britischen Küstenort St. Margaret's Bay sind es rund 35 Kilometer. Das "Flyboard", auf dem er steht, hat fünf Triebwerke. Sie werden - wie bei Flugzeugen - mit Kerosin betrieben. Der Treibstoff wird im Rucksack des Piloten mitgeführt, wie Medien berichteten.

(Schluss) grh