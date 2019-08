20 Tote bei Massaker in Einkaufszentrum in Texas

El Paso - Ein Schütze hat in einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso im US-Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet und mindestens 20 Menschen getötet. 26 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte El Pasos Polizeichef Greg Allen am Samstagabend (Ortszeit). Der mutmaßliche Todesschütze habe sich der Polizei ergeben. Nach offiziellen Angaben handelt es sich um einen 21-jährigen Weißen. Allen sagte, es gebe ein Manifest, das womöglich auf ein Hassverbrechen schließen lasse. Es sei allerdings noch nicht bestätigt, ob das Manifest tatsächlich von dem Verdächtigen stamme.

Lösung für Rettungsschiff "Alan Kurdi" - Migranten werden verteilt

Valletta - Dieses Mal fand sich verhältnismäßig schnell eine Lösung: Malta wird die 40 Migranten von dem deutschen Rettungsschiff "Alan Kurdi" aufnehmen, bis die Menschen auf andere EU-Staaten verteilt werden. Das kündigte Regierungschef Joseph Muscat am Samstag auf Twitter an. Die deutsche Regierung und die EU-Kommission hätten die Verteilung aller Personen auf die Mitgliedsstaaten vereinbart.

Angst vor Dammbruch in Nordengland nimmt zu

London - Die Gefahr eines Dammbruchs in einer nordenglischen Region könnte am Sonntag noch zunehmen. Im Laufe des Tages werden Prognosen zufolge wieder heftige Regenfälle einsetzen. Weitere 55 Häuser mussten noch am Samstagabend evakuiert werden. Schon zuvor hatten etwa 1.500 Einwohner in dem Städtchen Whaley Bridge ihre Häuser verlassen.

Oppositionsproteste in Moskau: Zahl der Festnahmen stieg auf über 800

Moskau - Mehr als 800 Menschen sind in Moskau bei einer erneuten nicht genehmigten Demonstration für freie Kommunalwahlen festgenommen worden. Die Polizei habe am Samstag 828 Menschen abgeführt, erklärte die Nichtregierungsorganisation OWD-Info. Die Regierungskritiker hatten sich trotz der vorherigen Inhaftierung mehrerer Oppositionsführer versammelt. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich 1.500 Menschen an den Protesten. Fast zeitgleich teilte die russische Justiz mit, dass sie wegen Geldwäsche gegen die Anti-Korruptions-Stiftung des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny ermittle.

Erneut Proteste und Zusammenstöße in Hongkong

Hongkong - Nach zwei Monaten mit Massendemonstrationen und trotz deutlicher Warnungen Pekings verliert die Protestbewegung in Hongkong nicht an Schwung. Zehntausende zumeist schwarz gekleidete Demonstranten sind am Samstag erneut gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone auf die Straße gegangen. Nach einem zunächst friedlichen Protestmarsch durch den Stadtteil Mong Kok kam es am Abend erneut zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte Tränengas ein und räumte Straßen, auf denen Demonstranten zuvor Barrikaden errichtet hatten.

Harter Brexit auch bei Misstrauensvotum gegen Johnson möglich

London - Auch ein Misstrauensvotum gegen den neuen britischen Premierminister Boris Johnson ist einem Zeitungsbericht zufolge kein geeignetes Mittel, um einen harten Brexit zu verhindern. Sollte Johnson im September oder Oktober eine Kampfabstimmung im Parlament verlieren, werde seine Regierung Neuwahlen nach dem 31. Oktober ansetzen und die EU trotzdem verlassen, berichtete der "Sunday Telegraph". Das Blatt berief sich dabei auf interne Aussagen des Johnson-Beraters Dominic Cummings gegenüber Ministern des Landes.

Musiker Sting kauft Wohnung in New York für 65,8 Millionen Dollar

New York - Der britische Sänger Sting (67) hat sich in New York eine Penthouse-Wohnung für 65,8 Millionen Dollar (etwa 59 Millionen Euro) gekauft. Das sei der teuerste Immobilienverkauf der Metropole im Juli gewesen, berichtete die "New York Times" am Samstag. Erst im vergangenen Jahr hatte Sting, der zum zweiten Mal verheiratet ist und sechs Kinder hat, eine Wohnung um die Ecke der neuen für 50 Millionen Dollar verkauft.

Kokain im Millionenwert in der Karibik aufgebracht

Bogota - Kokain im Millionenwert haben die Militärs Panamas und Kolumbiens in einer Gemeinschaftsaktion in der Karibik aus dem Verkehr gezogen. Marineverbände der beiden Länder stoppten nach einer längeren Verfolgungsjagd eine mit fünf Männern besetzte Motorjacht, mit der insgesamt 4,5 Tonnen Kokain nach Zentralamerika unterwegs waren, wie die kolumbianische Marine in der Nacht auf Sonntag mitteilte. Das Kokain habe einen Straßenverkaufswert von rund 152 Millionen Dollar (knapp 137 Mio. Euro).

