20 Tote bei Massaker in Einkaufszentrum in Texas

Austin (Texas) - Ein Schütze hat in einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso im US-Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet und mindestens 20 Menschen getötet. 26 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte El Pasos Polizeichef am Samstagabend. Der mutmaßliche Todesschütze habe sich der Polizei ergeben. Nach offiziellen Angaben handelt es sich um einen 21-jährigen Weißen. Laut Polizei gibt es ein Manifest, das womöglich auf ein Hassverbrechen schließen lasse.

Hunderte Festnahmen bei Protesten in Moskau

Moskau - Russlands Polizei hat bei einer neuen friedlichen Protestaktion der Opposition für faire und freie Wahlen in Moskau einmal mehr Hunderte Menschen festgenommen. Von rund 600 Festnahmen war in einer Mitteilung des Innenministeriums die Rede - und von 1.500 Teilnehmern der Aktion. Andere Quellen zählten mehr als 800 Festgenommenen, darunter auch die bekannte Anti-Korruptions-Kämpferin Ljubow Sobol.

"Alan Kurdi"-Migranten werden verteilt

Valletta - Malta wird 40 Migranten von dem deutschen Rettungsschiff "Alan Kurdi" aufnehmen, bis die Menschen auf andere EU-Staaten verteilt werden. Das kündigte Regierungschef Joseph Muscat am Samstag auf Twitter an. Die deutsche Regierung und die EU-Kommission hätten die Verteilung aller Personen auf die Mitgliedsstaaten vereinbart. Keiner der Migranten bleibe in Malta, betonte Muscat.

Syrische Rebellen verharren in entmilitarisierter Zone

Idlib - Die Jihadistengruppe Hayat Tahrir al-Sham hat einen Rückzug von der entmilitarisierten Zone um die syrische Rebellenhochburg Idlib abgelehnt. "Was das Regime (von Präsident Bashar al-Assad) militärisch oder durch Gewalt nicht einnehmen konnte, wird es auch nicht auf friedlichem Wege durch Verhandlungen und Politik bekommen", sagte der Anführer der Gruppe, Abu Mohammed al-Jolani, am Samstag.

AfD schürt laut Studie systematisch Furcht vor Zuwanderern

Düsseldorf - Die AfD schürt Medienwissenschaftlern zufolge systematisch Furcht vor Zuwanderern. Das ist das Ergebnis einer Studie von Medienforschern. Die Wissenschaftler haben sämtliche 242 Pressemitteilungen der AfD zum Thema Kriminalität aus dem Jahr 2018 analysiert. Wenn die AfD bei Tatverdächtigen die Nationalität nennt, sind dies zu 95 Prozent Ausländer, nur zu fünf Prozent Deutsche. Tatsächlich liegt der Anteil der nicht-deutschen Verdächtigen laut Statistik bei weniger als 35 Prozent.

"Raketenmann" Zapata flog über den Ärmelkanal

Paris - Frankreichs "Raketenmann" Franky Zapata hat mit seinem Flugbrett den Ärmelkanal überquert. Er landete am Sonntag nach 20 Minuten in der Nähe von Dover, nachdem er zuvor in Sangatte an der französischen Küste aufgebrochen war. Auf der Hälfte der Strecke legte er einen Zwischenstopp zum Tanken ein.

Zwei Tote bei Verkehrsunfall im Bezirk Gänserndorf

Groß Enzersdorf - Bei einem Verkehrsunfall auf der B3 im Gemeindegebiet von Groß Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) sind am Samstagabend zwei Jugendliche ums Leben gekommen. Die Opfer waren der Polizei zufolge 17 und 16 Jahre alt. Zwei Autos waren kollidiert. Die Karambolage forderte zudem zwei Verletzte.

Drei lebensgefährlich Verletzte nach Autounfall in Salzburg

Weißbach bei Lofer - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Weißbach (Bezirk Zell am See) sind Samstagnacht elf Menschen verletzt worden, drei davon lebensgefährlich. Ein 41-Jähriger prallte mit seinem Pkw gegen einen mit neun Personen im Alter zwischen 17 und 23 Jahren besetzten Van, der aus einer Hofzufahrt auf die Hauptstraße eingebogen war. Die Identität der lebensgefährlich Verletzten war vorerst nicht bekannt.

