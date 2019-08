20 Tote bei Massaker in Einkaufszentrum in Texas

Austin (Texas) - Ein Schütze hat in einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso im US-Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet und mindestens 20 Menschen getötet. 26 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte El Pasos Polizeichef am Samstagabend. Der mutmaßliche Todesschütze habe sich der Polizei ergeben. Nach offiziellen Angaben handelt es sich um einen 21-jährigen Weißen. Laut Polizei gibt es ein Manifest, das womöglich auf ein Hassverbrechen schließen lasse.

Zehn Tote bei Schusswaffen-Angriff im US-Bundesstaat Ohio

Dayton - Bei einem zweiten Schusswaffen-Angriff in den USA in weniger als 24 Stunden sind im Bundesstaat Ohio neun Menschen getötet worden. Der Schütze sei von Polizeibeamten erschossen worden, teilte die Exekutive am Sonntag auf Twitter mit. Mindestens 16 Menschen seien bei dem Angriff in der Stadt Dayton verletzt worden. Sie seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Tat ereignete sich am Sonntag kurz nach 01.00 Uhr (Ortszeit) im beliebten Ausgehviertel Oregon. Das Motiv ist unklar.

Iran setzte erneut Schiff im Persischen Golf fest

Teheran/Dubai - Der Iran hat nach eigenen Angaben erneut ein ausländisches Schiff im Persischen Golf festgesetzt. Die iranischen Revolutionsgarden hätten ein Schiff wegen des Schmuggels von 700.000 Litern Treibstoff in der Nähe der Insel Farzi im Norden des Persischen Golfs festgesetzt, berichtete die staatlichen Nachrichtenagentur IRNA am Sonntag unter Berufung auf eine Mitteilung der Revolutionsgarden. Die Beschlagnahme sei bereits am 31. Juli erfolgt. Der Eigner wurde nicht genannt.

Hunderte Festnahmen bei Protesten in Moskau

Moskau - Russlands Polizei hat bei einer neuen friedlichen Protestaktion der Opposition für faire und freie Wahlen in Moskau einmal mehr Hunderte Menschen festgenommen. Von rund 600 Festnahmen war in einer Mitteilung des Innenministeriums die Rede - und von 1.500 Teilnehmern der Aktion. Andere Quellen zählten mehr als 800 Festgenommenen, darunter auch die bekannte Anti-Korruptions-Kämpferin Ljubow Sobol.

"Alan Kurdi"-Migranten werden verteilt

Valletta - Malta wird 40 Migranten von dem deutschen Rettungsschiff "Alan Kurdi" aufnehmen, bis die Menschen auf andere EU-Staaten verteilt werden. Das kündigte Regierungschef Joseph Muscat am Samstag auf Twitter an. Die deutsche Regierung und die EU-Kommission hätten die Verteilung aller Personen auf die Mitgliedsstaaten vereinbart. Keiner der Migranten bleibe in Malta, betonte Muscat.

Landbauer hält bei NR-Wahl "nahezu alles" für FPÖ möglich

Wiener Neustadt - FPÖ Niederösterreich-Chef Udo Landbauer tritt dafür ein, dass bei einer neuerlichen blauen Regierungsbeteiligung das Rauchverbot in der Gastronomie wieder gekippt wird. Eine allfällige Neuauflage von Türkis-Blau werde "menschlich mit Sicherheit keine leichte Aufgabe", sagte er im APA-Gespräch. Bundespolitische Ambitionen habe er nicht. Für die FPÖ sei am 29. September "nahezu alles" möglich.

"Raketenmann" Zapata flog über den Ärmelkanal

Paris - Frankreichs "Raketenmann" Franky Zapata hat mit seinem Flugbrett den Ärmelkanal überquert. Er landete am Sonntag nach 20 Minuten in der Nähe von Dover, nachdem er zuvor in Sangatte an der französischen Küste aufgebrochen war. Auf der Hälfte der Strecke legte er einen Zwischenstopp zum Tanken ein. Zapata war nach dem Flug erschöpft, aber glücklich: "Es ist gut gelaufen. Ich bin zufrieden", so der Pilot.

Dokumentarfilmer D.A. Pennebaker mit 94 Jahren gestorben

Los Angeles - Der Oscar-prämierte US-amerikanische Dokumentarfilmer D.A. Pennebaker ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren am vergangenen Donnerstag in seinem Haus auf Long Island, wie der "Hollywood Reporter" und andere US-Medien unter Berufung auf den Sohn Frazer Pennebaker berichteten. 2013 war Pennebaker mit einem Ehrenoscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden.

(Schluss) rfk/fls