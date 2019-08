Ermittler: Blutbad von El Paso war inländischer Terrorismus

Washington - Nach dem Massaker in einem Einkaufszentrum im texanischen El Paso stufen die Ermittler den Fall als inländischen Terrorismus ein. Das erklärte am Sonntag John Bash von der Staatsanwaltschaft. Der Polizeichef von El Paso, Greg Allen, sagte weiter, dass der mutmaßliche Täter seine Waffe legal erworben haben dürfte. Ein 21-Jähriger wird beschuldigt, am Samstag in dem Einkaufszentrum 20 Menschen getötet und 26 weitere verletzt zu haben. Die meisten der Opfer wurden laut Polizei in einem Walmart von Schüssen getroffen.

Iran setzte erneut "ausländisches" Schiff fest

Teheran/Washington - Mitten im Konflikt um die Blockade eines britischen Öltankers hat der Iran ein weiteres "ausländisches" Schiff im Persischen Golf beschlagnahmt. Die Revolutionsgarden (IRGC) teilten mit, das Schiff habe Erdöl in die arabischen Golfstaaten schmuggeln sollen. Es sei am 31. Juli nahe der Insel Farzi gestoppt und in den Hafen Bushehr gebracht worden. Sieben ausländischen Seeleute seien verhaftet worden, sagte ein Sprecher der IRGC-Marine der Nachrichtenagentur FARS. Unter welcher Flagge das Schiff fuhr und für welche Reederei, wurde nicht mitgeteilt.

Chefideologe der Roten Khmer gestorben

Phnom Penh - Der Chefideologe der kambodschanischen Roten Khmer und "Bruder Nummer Zwei", Nuon Chea, ist am Sonntag im Alter von 93 Jahren gestorben. Das teilte ein Gerichtssprecher mit. Ein mit Hilfe der UNO eingerichteter Gerichtshof hatte im Vorjahr Nuon Chea des Völkermordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil erging fast vier Jahrzehnte nach dem Sturz des für seine "Killing fields" berüchtigten maoistischen Regimes.

Landbauer hält bei NR-Wahl "nahezu alles" für FPÖ möglich

Wiener Neustadt - FPÖ Niederösterreich-Chef Udo Landbauer tritt dafür ein, dass bei einer neuerlichen blauen Regierungsbeteiligung das Rauchverbot in der Gastronomie wieder gekippt wird. Eine allfällige Neuauflage von Türkis-Blau werde "menschlich mit Sicherheit keine leichte Aufgabe", sagte er im APA-Gespräch. Bundespolitische Ambitionen habe er nicht. Für die FPÖ sei am 29. September "nahezu alles" möglich.

Zwei Schwerverletzte nach Paragleiter-Kollision in Tirol

Kössen - Beim Zusammenstoß ihrer Paragleiter sind am Sonntag in Kössen (Bezirk Kitzbühel) eine 19-jährige Frau und ein 49-jähriger Mann schwer verletzt worden. Durch die Kollision rund 50 Meter über dem Boden verhängten sich die Flugschirme, klappten zusammen und stürzten ab, teilte die Landespolizeidirektion Tirol mit. Die beiden Deutschen wurden mit Notarzthubschraubern in Spitäler geflogen. Die Unfallursache ist unklar.

Londoner Museum Tate Modern nach Sturz eines Kindes evakuiert

London - Das Londoner Museum Tate Modern ist nach einem Zwischenfall am Sonntag evakuiert worden. Ein Kind sei in die Tiefe gestürzt und verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein Jugendlicher sei wegen des Vorfalls festgenommen worden. Das verletzte Kind sei per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Angaben zu seinem Gesundheitszustand machte die Polizei nicht.

Salzburg und Sturm mit jeweils zweiten Bundesliga-Siegen

Wien - Meister RB Salzburg hat auch sein zweites Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Der Titelverteidiger fertigte Mattersburg am Sonntag zu Hause souverän mit 4:1 ab und übernahm die Tabellenführung. Die Salzburger halten nach zwei Runden ebenso wie Vizemeister LASK und Sturm Graz beim Punktemaximum. Die Grazer setzten sich beim Wolfsberger AC mit 1:0 durch. Rapid kam beim SKN St. Pölten nicht über ein 2:2 hinaus.

(Schluss) ral/hhi