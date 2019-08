Zwei Tote bei schwerem Bootsunfall auf Salzach

Golling - Ein schwerer Bootsunfall hat sich am Montag auf der Salzach in Salzburg ereignet. Nach ersten Informationen ist in den Salzachöfen - ein enger Durchbruch des Flusses am Pass Lueg - ein Raftingboot gekentert. Laut Wasserrettung Salzburg dürften dabei zwei Personen ums Leben gekommen sein. Ob noch weitere Menschen vermisst werden, sei zur Zeit noch nicht bekannt. Der Hergang des Unfalls ist unklar.

Auch zweites Kind nach Unfall mit Fahrradanhänger gestorben

Hausleiten - Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Korneuburg ist am Sonntag eine Einjährige ums Leben gekommen, Stunden später starb auch ihre vierjährige Schwester. Ein Pkw hatte auf der B19 einen an ein E-Bike gekoppelten Fahrradanhänger erfasst, in dem die beiden Mädchen transportiert wurden. Die Vierjährige wurde reanimiert und ins Wiener Donauspital geflogen. Dort verloren die Ärzte den Kampf um ihr Leben. Die 39-jährige Mutter der Kinder wurde mit Verletzungen ins Landesklinikum Tulln transportiert. Der Pkw-Lenker (60) und seine Frau blieben unverletzt. Die Ursache für die folgenschwere Karambolage stand vorerst nicht fest.

FPÖ-Historikerkommission legt heute Teile ihres Berichts vor

Wien - Nach mehrfachen Verzögerungen legt die FPÖ heute am späten Nachmittag den Bericht der Historikerkommission vor, der die Geschichte und die "braunen Flecken" der von früheren Nationalsozialisten mitbegründeten Partei beleuchten soll. Wie der designierte Parteichef Norbert Hofer im Vorfeld angekündigt hat, sollen aber nur Teile des mehr als 1.000 Seiten umfassenden Berichts veröffentlicht werden. Der Gesamtbericht soll erst später, nach den Vorstellungen Hofers aber wenn möglich noch vor der Nationalratswahl am 29. September folgen. Zuletzt war die Verzögerung damit begründet worden, dass man sich einen "Koscher-Stempel" durch einen unabhängigen Wissenschafter aus Israel besorgen wollte.

Trump für strenge Kontrollen bei Verkauf von Schusswaffen

El Paso - US-Präsident Donald Trump hat Abgeordnete dazu aufgerufen, strenge Kontrollen bei Schusswaffenverkäufen zu beschließen. Die Republikaner und die oppositionellen Demokraten müssten in dieser Frage gemeinsam vorgehen, twitterte das Staatsoberhaupt am Montag. Diese Kontrollen bei Waffenverkäufen könnten möglicherweise mit einer Reform der Immigrationsvorschriften verbunden werden, schlug er vor. Trump hat für 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) eine Stellungnahme zu den zwei Schießereien am Wochenende mit insgesamt 30 Toten angekündigt. Oppositionelle werfen Trump vor, mit fremdenfeindlichen Äußerungen ein Klima des Hasses zu schüren, in dem es zu den Attacken von Rassisten kommt.

Mindestens 42 Tote bei Luftangriff im Süden Libyens

Tripolis - Bei einem Luftangriff im Süden Libyens sind nach Angaben eines örtlichen Behördenvertreters mindestens 42 Menschen getötet worden. Mehr als 60 weitere Menschen seien bei dem Angriff am Sonntagabend verletzt worden, sagte der Vertreter der Stadt Morzouk am Montag. Die international anerkannte Regierung in Tripolis machte Milizen des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar für den Angriff verantwortlich, der eine Gegenregierung im Osten Libyens unterstützt.

EU-Agentur Frontex duldet angeblich Gewalt an EU-Grenzen

Berlin - Die EU-Grenzschutzbehörde Frontex duldet Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen - und verstößt bei Abschiebeflügen selbst gegen Menschenrechte. Die Vorwürfe lassen sich nach Angaben des ARD-Politmagazin "report München" durch interne Frontex-Dokumente belegen. Demnach verschließt Frontex die Augen vor exzessiver Gewalt, die an Europas Grenzen von nationalen Grenzbeamten verübt wird. Frontex reagierte prompt auf die Medienberichte und schloss gewaltsame Übergriffe von eigenen Beamten an den EU-Außengrenzen "kategorisch" aus.

Teenager warf Kind aus 10. Stock der Tate Modern in London

London - Diese Tat schockiert nicht nur die Briten: Ein Jugendlicher soll einen Sechsjährigen von einer Aussichtsplattform im zehnten Stock der Tate Modern in London geworfen haben. Der 17-Jährige wurde von Museumsbesuchern am Sonntag festgehalten, bis die Polizei eintraf. Die Ermittlungen liefen und der Jugendliche sei im Gefängnis, teilte Scotland Yard am Montag mit. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen. Das Opfer schlug der Polizei zufolge auf einem Dach im fünften Stock der Tate Modern auf. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in ein Krankenhaus. Montagfrüh meldete die Polizei per Twitter, der Zustand des Kindes sei "kritisch, aber stabil".

Juli 2019 laut EU-Behörde heißester Monat seit Messbeginn

Paris/EU-weit - Der Juli war weltweit der heißeste Monat seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das teilte der von der EU betriebene Copernicus-Dienst am Montag mit. Dessen Chef Jean-No�l Thibaut erklärte, der Juli sei üblicherweise weltweit der heißeste Monat des Jahres. Die Temperaturen im Juli 2019 hätten aber noch knapp über denen im bisherigen heißesten Monat Juli 2016 gelegen. Erst kürzlich hatte der Copernicus-Dienst verkündet, dass die Welt dieses Jahr den heißesten Juni seit Beginn der regelmäßigen Messungen erlebt habe.

